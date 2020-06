Bang & Olufsen si riaffaccia nuovamente sul mercato delle cuffie true wireless con il modello Beoplay E8 Sport. Gli auricolari sono espressamente indirizzati a chi pratica lo sport e non vuole smettere di ascoltare i proprio brani preferiti durante gli esercizi più impegnativi.

Specifiche Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport

Con ben cinque inserti auricolari e tre alette, le cuffie true wireless Beoaply E8 Sport dichiarano a voce alta la volontà di essere adatte a qualsiasi tipo di sportivo. Con un design come sempre curato ai massimi livelli, ma non per questo innovativo, Beoplay E8 Sport sono state appositamente realizzate per chi è abituato ad allenarsi ascoltando la musica.

Infatti, come afferma Christoffer Poulsen, VP of Product Management, “ci sono tre elementi che le persone cercano in modo specifico in un set di auricolari sportivi: un design impermeabile e personalizzabile che sia confortevole durante le lunghe corse e gli allenamenti, un tempo di riproduzione che duri ben oltre il traguardo e, soprattutto, un’eccellente qualità del suono – tutti ci dicono che niente è più importante della musica potente per motivare, spingere oltre il limite e dare il meglio di sé“.

Le cuffie true wireless sono munite di case di ricarica wireless (ricaricabile anche tramite porta USB Type-C), anch’esso curato fin nei minimi particolari. Il wearable presenta un anello in alluminio anodizzato con inseriti in morbida gomma per non creare fastidi durante l’attività fisica. È inoltre possibile passare da un brano all’altro, rispondere alle chiamate e attivare il Transparency Mode, direttamente tramite un tocco o uno swipe.

La resistenza al contatto con i liquidi è garantita dalla certificazione IP57, mentre il suono può contare sul supporto ai codec AAC e aptX grazie alla presenza del modulo Bluetooth 5.1.

Prezzo Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport

Le cuffie true wireless di Bang & Olufsen sono già disponibili in pre-ordine su Amazon al prezzo di 350 euro con data di uscita fissata al 9 luglio.

Pre-ordina Beoplay E8 Sport Oxygen Blue

Pre-ordina Beoplay E8 Sport Black

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless