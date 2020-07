Amazon lancia in Italia Amazon Product Sampling, un’iniziativa volta a promuovere i prodotti acquistabili sulla piattaforma e-commerce di Jeff Bezos che permetterà di ricevere direttamente a domicilio campioni omaggio di vari prodotti a sorpresa.

Amazon vuole aiutare i propri clienti a scoprire prodotti che potrebbero essere di loro gradimento inviando a casa dei campioni omaggio di marche sia conosciute sia nuove.

I campioni sono simili ai prodotti consigliati da Amazon, ma sono reali e possono essere toccati con mano e utilizzati senza l’obbligo di acquistarli o recensirli e con la facoltà di scegliere di non riceverne più in qualsiasi momento, visitando la sezione e-mail di avvisi, messaggi e annunci nella sezione Il mio account e modificando le proprie Preferenze di comunicazione via posta.

I campioni omaggio sono gratuiti per tutti gli account Amazon anche senza Prime

I campioni inviati da Amazon con l’iniziativa promozionale Amazon Product Sampling sono gratuiti e rappresentano una sorpresa per i clienti selezionati che possono trovare utile e piacevole un determinato prodotto.

Per avere l’opportunità di ricevere i campioni gratuiti da Amazon non è nemmeno necessario essere un cliente Amazon Prime, ma è sufficiente possedere un account attivo su Amazon.it.

I campioni omaggio eventualmente spediti saranno inviati all’indirizzo impostato come predefinito, con la possibilità di riceverli presso un indirizzo diverso modificando l’indirizzo predefinito tramite la sezione Indirizzi nelle impostazioni del proprio account.

Al momento non esiste un limite su quanti campioni gratuiti un cliente potrebbe ricevere da Amazon. Ecco alcuni esempi di campioni omaggio che Amazon ha già inviato a domicilio gratuitamente.

Come ricevere i campioni gratuiti di Amazon Product Sampling

Per ricevere i campioni gratuiti di Amazon Product Sampling è necessario andare nelle Preferenze di comunicazione del proprio account e fornire il consenso per ricevere promozioni via posta da Amazon utilizzando il menu a tendina, tramite il quale è anche possibile revocare il consenso in qualsiasi momento.

