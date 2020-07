Ha preso da poco il via la nuova promozione Amazon, chiamata “Più acquisti più risparmi”. Valida fino al 12 agosto l’iniziativa permette di risparmiare fino al 10% sull’acquisti di prodotti inseriti nella selezione Amazon Super.

Sarà sufficiente acquistare almeno 5 unità, sia che siano dello stesso prodotto o di prodotti diversi, riceverete uno sconto immediato del 5% nel carrello. E se invece metterete nel carrello 10 unità, anche in questo caso dello stesso prodotto o di prodotti diversi, lo sconto sarà del 10%.

I prodotti interessati sono visibili nella pagina raggiungibile attraverso il link che vedete a fine articolo, ma la selezione potrebbe essere cambiata anche con cadenza quotidiana, quindi se volete risparmiare vi consigliamo di tornare a controllare le offerte anche nei prossimi giorni.

Ovviamente non dovrete utilizzare la modalità di acquisti 1-click, visto che i prodotti interessati dovranno essere inseriti nel carrello per verificare il raggiungimento delle quote indicate. Sono inclusi solamente prodotti venduti e spediti da Amazon per cui non troverete prodotti del MarketPlace o Warehouse Deals.

La promozione riguarda diverse categorie merceologiche, come alimentari, cancelleria, giochi, sport e tempo libero, abbigliamento, elettronica, accessori, elettronica, informatica e molto altro. Trovaste la lista completa visitando il link sottostante: