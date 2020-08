Amazon Music Unlimited, la versione più completa del servizio di streaming musicale della compagnia di Jeff Bezos, torna al centro dell’attenzione con una nuova e interessante iniziativa promozionale: i nuovi clienti, purtroppo non tutti, potranno attivarlo e provarlo in maniera completamente gratuita per ben 3 mesi. Andiamo a scoprire chi può approfittare di questa nuova promozione, a quali condizioni e come fare.

Se siete capitati su questo articolo probabilmente lo sapete già, ma, come si suol dire, repetita iuvant: Amazon Music è il servizio di streaming musicale del gigante dello shopping online. L’esistenza di versioni diverse potrebbe generare confusione, pertanto è bene specificare che, messa da parte la versione gratuita disponibile per tutti anche senza abbonamento Prime (con delle ovvie ed inevitabili limitazioni), troviamo poi Prime Music, che è la versione compresa gratuitamente nell’abbonamento per i clienti Prime e che comprende oltre 2 milioni di brani, senza pubblicità e anche offline; infine, Amazon Music Unlimited, che di base prevede una sottoscrizione mensile da 9,99 euro – con possibilità di scelta tra i piani Individuale, Family ed Echo –, comprende oltre 60 milioni di brani, sempre senza pubblicità e con ascolto offline.

Amazon Music Unlimited: promo 90 giorni gratis

Non è la prima volta che Amazon lancia una promozione di questo tipo, la finalità ovviamente è quella di far conoscere tutti i vantaggi della versione più completa del proprio servizio a nuovi clienti, nella speranza che al termine del periodo di prova gratuita scelgano di sottoscrivere l’abbonamento (al prezzo standard di 9,99 euro al mese).

Come si evince dall’immagine, la promozione, valida fino al 27 settembre 2020, consiste in 90 giorni di uso gratuito di Amazon Music Unlimited, c’è però una particolarità: non possono approfittarne tutti i nuovi clienti, ma soltanto quelli “che hanno ricevuto la presente offerta per corrispondenza“.

Una volta ricevuta l’offerta, il cliente non deve far altro che recarsi nella pagina dedicata e poi:

Accedere col proprio account Amazon Cliccare su “Utilizza il codice sconto“ Chiudere la finestra pop-up e cliccare sul link dedicato per completare l’iscrizione.

Per approfittare subito della promozione e per consultare Termini e Condizioni dell’iniziativa, potete visitare la pagina ufficiale al link seguente:

Attiva Amazon Music Unlimited con 90 giorni gratis (solo clienti selezionati)