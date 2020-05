Le autovetture in circolazione sulle strade australiane hanno una media di circa 10 anni, il che le rende il target perfetto per Amazon Echo Auto. La soluzione sviluppata da Amazon da ormai diversi anni è disponibile al pre-ordine in Australia al prezzo di 79 dollari australiani, ovvero 47 euro circa al cambio.

Amazon Echo Auto in pre-ordine a 47 euro

Considerando l’anzianità della autovetture australiane e quindi l’assenza di sistemi di infotainment come ad esempio Android Auto o Apple CarPlay, Amazon Echo Auto offre la potenza e duttilità di Amazon Alexa sul cruscotto della propria autovettura.

Gli utenti possono interpellare l’assistente digitale per eseguire semplici comandi come ad esempio ascoltare un audiobook, ricevere informazioni sulle ultime notizie, ascoltare le hit del momento, controllare il calendario, gestire la lista della spesa e addirittura controllare i dispositivi della smart home compatibili con Amazon Alexa.

Il piccolo dispositivo è animato da un processore MediaTek MT7697, otto microfoni e molto altro per gestire correttamente le richieste avanzate dagli utenti. Amazon Echo Auto viene alimentato dalla presa di alimentazione da 12 V della propria auto, oppure dalla porta USB integrata, e può essere connesso al sistema audio tramite il jack audio da 3,5 mm. Ovviamente il suo funzionamento ruota attorno all’applicazione Alexa installata sullo smartphone ed utilizza la connessione dati di quest’ultimo per svolgere tutti i compiti richiesti.

Conclusa la fase di pre-ordine, Amazon Echo Auto inizierà ad essere inviato ai clienti a partire dal prossimo 10 giugno.