Sempre più italiani hanno a casa almeno un dispositivo dotato dell’assistente vocale Amazon Alexa e i nuovi dati diffusi dal colosso dell’e-commerce non fanno altro che confermarlo.

A dire di Amazon, infatti, il nome Alexa è stato pronunciato centinaia di milioni di volte per svolgere attività casalinghe molto comuni, come mostrare una ricetta o riprodurre una canzone e gli italiani interagiscono in media 2 milioni di volte al giorno con l’assistente per gestire l’illuminazione delle proprie case.

Ed ancora, soltanto nel 2020 gli italiani hanno usato Alexa quasi 2 milioni di volte per le proprie ricette, impostando appositi timer.

Amazon Alexa sempre più popolare in Italia

Stando a quanto reso noto da Amazon, negli ultimi 12 mesi con Alexa sono stati aggiunti circa 3 milioni di prodotti alle liste della spesa e gli italiani hanno chiesto di riprodurre musica per un totale di 13.000 anni di ascolto ininterrotto.

Anche gli sviluppatori italiani hanno dimostrato di apprezzare Alexa, con ben 466 skill dedicate ai dispositivi smart home sin da quando l’assistente è disponibile nel nostro Paese (ove vi sono oltre 50.000 sviluppatori terzi attivi).

Voi avete già provato le potenzialità dell’assistente virtuale di Amazon?