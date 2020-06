Buone notizie per gli utenti che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità dei dispositivi che possono contare sul supporto all’assistente vocale Amazon Alexa: il team di sviluppatori, infatti, ha introdotto alcune nuove feature.

Se fino a questo momento è stato possibile accedere ad un altro utente Alexa o ad un dispositivo per una rapida conversazione one-to-one, adesso è possibile richiedere di “accedere a tutti i dispositivi” collegati a un singolo account. Ecco come Amazon descrive questa feature:

I clienti possono ora utilizzare il Drop In di gruppo per connettere istantaneamente tutti i loro dispositivi Echo in una conversazione di gruppo. Dì semplicemente “Alexa, passa a tutti i dispositivi” per avviare una chiamata intercom audio per conversazioni come “cosa dovremmo mangiare a cena?” o “qualcuno vuole qualcosa dal negozio di alimentari?”