Amazfit Smart Scale è il nome di uno dei dispositivi che Huami dovrebbe presto lanciare sul mercato e grazie all’applicazione Zepp abbiamo la possibilità di scoprire alcune delle sue funzionalità.

Pesare un bambino non è così semplice a meno che non si abbia una bilancia per neonati: una bilancia standard, infatti, richiede che la persona stia in piedi mentre in quelle per neonati il bambino deve stare disteso sulla schiena. Esiste, tuttavia, un modo per pesare un bambino utilizzando una bilancia normale, ovvero tenendolo in braccio e poi sottraendo il proprio peso ma in questo caso sarà necessaria una bilancia molto precisa e che possa registrare il peso con due cifre decimali.

Alcune delle funzionalità di Amazfit Smart Scale

Ebbene, Amazfit Smart Scale consentirà di farlo grazie ad un’apposita feature all’interno dell’applicazione.

Un’altra feature è quella che consente all’utente di pesarsi in equilibrio su un piede, ossia un test comune utilizzato per determinare la salute di un individuo.

Ed ancora, Amazfit Smart Scale supporterà la Modalità Ospite e sarà in grado di determinare altri parametri di salute, come la scala della composizione corporea.

Curiosi di conoscere questa nuova bilancia intelligente?

