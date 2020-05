Amazfit Ares è uno smartwatch rugged che abbiamo avuto modo di vedere nel leak della scorsa settimana. Dopo diversi teaser, Huami ha appena confermato che presenterà il suo smartwatch Amazfit Ares in Cina la prossima settimana.

Il CEO di HUAMI Huang Wang ha pubblicato un’immagine dello smartwatch che si presenta con un corpo robusto e un cinturino in silicone, in un contesto di colore verde che ostenta la natura rugged in tutto e per tutto di Amazfit Ares, anche se possiamo aspettarci che il dispositivo indossabile sarà disponibile in diversi colori.

La società ha inoltre confermato le 70 modalità sportive e le modalità Firstbeat per l’analisi di livello professionale dello sport come VO2Max, Exercise Effect (TE), Exercise Load (TD) e Recovery Time Data.

Il mese scorso il CEO di HUAMI Huang Wang ha affermato che lo stile urban outdoor di Amazfit Ares deriva dal feedback degli utenti che sentivano la necessità di indossare uno smartwatch sportivo con un aspetto distintivo.

Al momento non sono note altre funzionalità né il prezzo di vendita dello smartwatch, dettagli che diventeranno ufficiali il 19 maggio quando Huami presenterà Amazfit Ares in Cina.

