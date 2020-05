Quest’oggi abbiamo modo di darvi diverse importanti informazioni sullo smartwatch rugged di Amazfit, ovvero Amazfit Ares. Infatti, grazie ad un leak piuttosto corposo, scopriamo quelle che potrebbero essere le immagini ufficiali e le specifiche del prossimo smartwatch di Amazfit.

Immagini e specifiche su Amazfit Ares

Amazfit Ares è uno smartwatch rugged in tutto e per tutto. Questa caratteristica la si intuisce perfettamente semplicemente guardando questa serie di immagini ufficiose. Il display dello smartwatch è incastonato in una struttura ottagonale, dall’aspetto solido e robusto e con cinturino nelle colorazioni verde militare e nero apparentemente in silicone e non intercambiabile.

Il lato destro dello smartwatch sembra mostrare alcuni tasti fisici per il controllo di alcune sezioni della UI, ma non ci è dato sapere se il lato sinistro prevederà una soluzione simile o se sarà libero da qualsiasi tipo di tasto fisico.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Amazfit Ares dovrebbe supportare:

70 attività sportive ;

; impermeabilità fino a 50 metri di profondità – alquanto scontato considerando il materiale pubblicitario presente nel leak;

– alquanto scontato considerando il materiale pubblicitario presente nel leak; sensore PPG Amazfit BioTrackerTM per il tracking del battito cardiaco a riposo e durante l’attività fisica;

per il tracking del battito cardiaco a riposo e durante l’attività fisica; modalità Huami-PAI;

modalità Firstbeat.

La batteria da 200 mAh dovrebbe garantire un’autonomia paria a 13 giorni con utilizzo continuativo (90 giorni in standby) e 23 ore attivando invece il modulo GPS + GLONASS. Il modulo Bluetooth integrato è la versione 4.2 mentre sarebbe assente il modulo NFC, spesso presente negli smartwatch per le funzioni di pagamenti contactless.

Malgrado la grande mole di informazioni presenti in questo leak, purtroppo non è ancora chiaro quando Amazfit Ares verrà rilasciato né il suo prezzo di listino. Vi daremo maggiori informazioni non appena queste saranno disponibili.

