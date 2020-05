Torniamo ad occuparci di Amazfit Ares, nuovo smartwatch rugged che Huami presenterà ufficialmente in Cina domani.

In attesa del lancio, il produttore ha deciso di anticipare sul social network cinese Weibo alcune delle feature su cui lo smartwatch potrà contare, a partire da una watch face che mostra alcuni dettagli, come le condizioni meteo, il livello della batteria, i passi compiuti e, naturalmente, l’orario e la data.

Le ultime anticipazioni su Amazfit Ares

Le due seguenti immagini ci mostrano altrettante watch face, la prima delle quali ci conferma che il nuovo smartwatch di Huami potrà contare su un sistema di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca,ossia h24 (mostrando anche le informazioni sulle condizioni meteo, la data, l’orario e i passi) mentre la seconda ci dice che il device potrà vantare un sensore per il calcolo VO2max.

Ad ogni modo, per gli smartwatch Amazfit non è un problema trovare la watch face adatta alle proprie esigenze, in quanto a quelle offerte dal produttore si aggiungono quelle realizzate da terze parti.

Huami sta ancora mantenendo segrete le principali feature di Amazfit Ares, che dovrebbe poter contare su un display transflettivo, una scocca capace di resistere all’acqua (fino a 50 metri) e almeno due colorazioni (Black e Forest Green).