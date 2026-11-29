OpenAI ha presentato una causa contro Apple, accusandola di aver sottratto segreti commerciali e di aver fatto pressioni e minacce sui fornitori che lavorano con entrambe le aziende.

Lo ha riportato il Financial Times, secondo cui la società che sviluppa ChatGPT sostiene che Apple cerchi di “competere in modo sleale con ogni mezzo a disposizione“, anche incoraggiando i propri dipendenti a conservare documenti aziendali su dispositivi personali e servizi di archiviazione online. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Di cosa OpenAI accusa Apple

Nella denuncia OpenAI usa toni piuttosto coloriti, scrivendo che Apple “ha teso una vera e propria trappola ai dipendenti” e che molti giovani di talento pensavano di andare a lavorare a Cupertino, mentre in realtà stavano entrando in una specie di “Hotel California”, come nella celebre canzone degli Eagles, cioè un luogo da cui, una volta entrati, non si riesce più ad andarsene.

Al centro delle accuse c’è un ex dipendente che, secondo OpenAI, sarebbe tornato a lavorare per Apple condividendo informazioni sui piani di prodotto e sui fornitori dell’azienda.

Non è la prima volta che OpenAI parla di questo episodio, perché già a metà ottobre, in un documento depositato in tribunale, aveva sostenuto che un ex dipendente, passato da Apple a OpenAI e poi tornato in Apple dopo sei mesi, aveva inviato ai propri account personali più di cento file riservati su almeno un dispositivo di OpenAI non ancora presentato, e aveva lasciato intendere che la cosa potesse diventare oggetto di una controcausa.

All’epoca Apple aveva definito quel documento un modo per sviare l’attenzione, sostenendo di non aver trovato nessuno di quei file sui propri sistemi.

Apple, per il momento, non ha commentato la nuova causa, che arriva in un rapporto già molto teso, visto che solo un paio di anni fa le due aziende avevano avviato una collaborazione per portare ChatGPT su iPhone.

Nel frattempo OpenAI ha cominciato a lavorare a una propria linea di dispositivi che potrebbe fare concorrenza diretta ai prodotti di Apple, e i rapporti sono peggiorati anche perché, come avevamo raccontato, secondo la stessa OpenAI l’integrazione di ChatGPT con Siri aveva dato risultati molto inferiori alle aspettative.

La causa di Apple e cosa succederà adesso

La nuova causa di OpenAI è, di fatto, una risposta a quella che Apple aveva presentato lo scorso luglio, quando aveva accusato OpenAI di furto di segreti industriali legati all’hardware. Al centro di quella causa ci sono io Products, la società di design fondata dall’ex responsabile del design di Apple Jony Ive e acquisita da OpenAI nel 2025, e due ex dipendenti di Apple passati a OpenAI, Tang Tan e Chang Liu, il secondo dei quali aveva lavorato in Apple per otto anni prima di passare a OpenAI a gennaio.

Secondo Apple, questi ex dipendenti avrebbero “avuto accesso di nascosto e scaricato decine di file riservati di Apple relativi all’hardware, tra cui informazioni dettagliate e voluminose su prodotti non ancora presentati, presentazioni di progettazione, specifiche tecniche e dati di progetti proprietari“.

In quella causa Apple aveva anche scritto che il nascente settore hardware di OpenAI era “marcio fino al midollo” perché basato su segreti commerciali sottratti.

Nel corso di quella causa, a ottobre, OpenAI aveva anche accettato volontariamente di non usare i presunti segreti commerciali di Apple finché il procedimento è in corso. L’accusa che OpenAI rivolge oggi ad Apple, quindi, è praticamente la stessa che Apple aveva rivolto a OpenAI, e a decidere chi abbia ragione saranno i tribunali: per la causa avviata da Apple, il giudice federale Edward Davila ha già fissato l’inizio del processo per il 19 luglio 2027.