Sono passati poco più di tre mesi dal debutto della quarta stagione su Apple TV, arrivata lo scorso 5 agosto dopo una lunga attesa, e in queste ore Apple ha finalmente messo nero su bianco quello che in molti davano ormai per scontato, cioè che Ted Lasso tornerà con una quinta stagione.

L’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale, che però non dice ancora nulla né sulla trama dei nuovi episodi né su quando potremo vederli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un rinnovo atteso da mesi è ora ufficiale

Che la serie non si sarebbe fermata alla quarta stagione lo si era capito già da tempo, perché tutti gli indizi andavano in quella direzione. Lo scorso agosto Apple si stava già preparando ad avviare i lavori sulla quinta stagione, con la pre-produzione che dovrebbe partire a gennaio 2027.

A luglio era stato lo stesso Jason Sudeikis, che nella serie interpreta il protagonista, a dire che gli sarebbe piaciuto girare altre stagioni, e il mese successivo anche Eddy Cue, responsabile dei servizi di Apple, aveva commentato che la serie era “sicuramente abbastanza buona” per andare avanti e che c’erano “ancora tante storie da raccontare“.

Senza contare che, stando a quanto riferito da AppleInsider, nel 2025 il cast avrebbe firmato un contratto di tre anni, il che rendeva la quinta stagione praticamente inevitabile.

A convincere Apple ha contribuito senza ombra di dubbio anche il successo della quarta stagione, che la stessa azienda definisce un debutto da record, e secondo i dati citati da AppleInsider nei primi due giorni i nuovi episodi hanno totalizzato quasi 300 milioni di minuti guardati soltanto negli Stati Uniti, il miglior lancio di sempre per una serie di Apple TV.

Cosa sappiamo della serie, in attesa della quinta stagione

Nella quarta stagione, composta da dieci episodi usciti a cadenza settimanale fino al 7 ottobre, Ted è tornato a Richmond per allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione, le Lady Greyhounds. Accanto a Sudeikis sono tornati diversi volti storici della serie, come Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift, mentre tra le new entry c’è Tanya Reynolds nel ruolo di Alice Chilton, molto apprezzata dalla critica.

Va detto che Ted Lasso resta una delle serie più importanti per Apple, visto che è stata la commedia con più candidature agli Emmy nella sua prima stagione e ha vinto il premio come miglior serie comica per due anni di fila, con le prime due stagioni. La serie, nata da un’idea dello stesso Sudeikis insieme a Bill Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt a partire dal format e dai personaggi creati per NBC Sports, è disponibile con tutte e quattro le stagioni su Apple TV in tutto il mondo, Italia compresa.

Per quanto riguarda la quinta stagione, invece, al momento non ci sono informazioni sulla trama e Apple non ha comunicato né una data di uscita né il numero di episodi. Considerando che la pre-produzione dovrebbe iniziare soltanto a gennaio, è lecito aspettarsi che per vedere i nuovi episodi ci vorrà ancora parecchio tempo.

E dopo la fine della serie?

Guardando un po’ più avanti, quando Ted Lasso arriverà alla sua conclusione definitiva (non sappiamo ancora tra quante stagioni) potrebbe non finire tutto lì, perché l’ipotesi di uno o più spin-off è sempre rimasta sul tavolo.

Tra le indiscrezioni circolate con più insistenza negli ultimi anni c’è quella di una serie dedicata a Roy Kent, l’apprezzatissimo personaggio interpretato da Brett Goldstein, anche se per ora Apple non ha confermato nulla.

Resta dunque da capire se l’azienda deciderà di allargare il mondo di Ted Lasso con nuove serie o se, almeno per il momento, si concentrerà soltanto sulla quinta stagione.