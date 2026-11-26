Secondo alcune indiscrezioni trapelate in Rete nelle ultime ore, Apple starebbe preparando il ritorno dopo tre anni (l’ultimo era Apple Watch Series 9, nel 2023) della sua linea ormai ventennale PRODUCT(RED), per celebrare (anche) l’arrivo delle festività natalizie e sostenere Global Found nella lotta all’AIDS, grazie ai ricavi. Il rosso sarà dunque il colore preponderante, sia nei dispositivi che negli accessori che si apprestano a debuttare a breve sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple PRODUCT(RED): i nuovi dispositivi in arrivo

I dispositivi che coroneranno il ritorno della linea PRODUCT (RED), stando alle previsioni dell’analista Mark Gurman di Bloomberg, saranno rispettivamente HomePod mini 2 e AirPods Max 2, ovviamente caratterizzati da una superficie rossa, almeno in parte. Nello specifico, le AirPods Max 2 dovrebbero presentare rifiniture in argento per i padiglioni veri e propri, accompagnati da dettagli in rosso, come nel caso della Digital Crown, e dai cuscinetti bianchi.

Apple has also developed a red AirPods Wrist Strap and red Apple Watch Sport Band. — Mark Gurman (@markgurman) November 23, 2026



Ma le novità non si fermano qui: oltre ai due dispositivi sopracitati, infatti, la nuova linea Product (RED) includerebbe anche un cinturino Sport per Apple Watch, oltre che un laccetto da polso per la custodia delle AirPods, sempre nella caratteristica tonalità rossa che contraddistingue la ventennale iniziativa.

L’annuncio dei nuovi dispositivi e accessori PRODUCT(RED) sembrerebbe previsto per il prossimo 1 dicembre, una data scelta volontariamente per celebrare la giornata mondiale contro l’AIDS. Come sempre vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela, nell’attesa di informazioni ufficiali da parte della compagnia di Cupertino: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti direttamente da Apple prima della loro uscita, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi giorni.