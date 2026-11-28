Il Black Friday di Amazon è ormai nel vivo e, se state pensando a un paio di cuffie Apple nuove, il weekend appena iniziato è il momento giusto per muoversi. La Settimana del Black Friday va avanti fino a lunedì 30 novembre, giorno in cui si chiude con il tradizionale Cyber Monday, e le offerte attive in queste ore restano valide fino a esaurimento scorte: rimandare troppo significa rischiare di trovare esaurito il colore o la versione che avevate adocchiato.

Questa edizione ha una particolarità che vale la pena conoscere: Amazon ha annunciato in anticipo una durata di 12 giorni, più lunga rispetto al passato, con offerte a tempo e offerte lampo che si alternano per tutta la settimana. Per le promozioni generali non serve l’abbonamento Prime, anche se alcune restano riservate agli iscritti. C’è poi una promo extra da tenere a mente: superando una spesa minima di 199€ su una selezione di prodotti si ottiene un ulteriore 25% di sconto. Per orientarvi tra tutte le iniziative in corso potete partire dal nostro Black Friday Amazon: offerte, sconti e date.

Nella lista che trovate qui sotto abbiamo raccolto le proposte migliori del momento su tutta la famiglia AirPods: ci sono gli AirPods 4, pensati per chi cerca auricolari leggeri e resistenti al sudore, gli AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, cancellazione attiva del rumore e traduzione live, gli AirPods Pro 3 per chi vuole il massimo della silenziosità in formato in-ear e gli AirPods Max over-ear, disponibili in più colorazioni come Mezzanotte, Azzurro e Galassia. Un consiglio pratico prima di ordinare: controllate la versione della custodia di ricarica (USB-C o wireless) e il modello esatto, perché tra le varie generazioni le differenze non sono solo estetiche.

Tenete presente che la selezione non è definitiva: durante la Settimana del Black Friday possono aggiungersi nuove offerte, anche lampo, su altri modelli e colorazioni. Date quindi un’occhiata alla lista qui sotto, che continueremo ad aggiornare.

Cuffie Apple in sconto per il Black Friday 2026 su Amazon e MediaWorld

Queste erano dunque le principali offerte su cuffie Apple del Black Friday di Amazon e MediaWorld. I prezzi, come sempre in questi giorni di promozioni, potrebbero cambiare nelle prossime ore e alcuni prodotti potrebbero esaurirsi prima della fine dell’evento: se un modello vi interessa, meglio non aspettare troppo.

Se siete ancora indecisi e volete confrontare gli AirPods con altre proposte, date un’occhiata alla nostra guida alle migliori cuffie True Wireless per qualità.

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