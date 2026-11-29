Dimenticatevi le offerte spot da pochi euro: per il Black Friday Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello 2026) torna letteralmente a metà prezzo, con uno sconto che sfiora il 52%. Il dispositivo che trasforma qualsiasi televisore con porta HDMI in una Smart TV completa, dotato della nuova intelligenza artificiale Alexa+ e del telecomando Fire TV rinnovato, raggiunge una delle quotazioni più basse mai viste per questa generazione. Vediamo come approfittarne e perché vale la pena inserirlo nel carrello prima che l’offerta scada.
Indice:
Fire TV Stick 4K: streaming intelligente con Alexa+ e Wi-Fi 6
Il nuovo Fire TV Stick 4K non è un semplice restyling estetico, ma introduce novità concrete rispetto al modello precedente. La vera protagonista è Alexa+, l’assistente conversazionale che permette di cercare contenuti parlando in linguaggio naturale, chiedere consigli personalizzati su cosa guardare o gestire la smart home direttamente dal telecomando vocale, inclusa la verifica delle telecamere Ring e il controllo delle luci connesse.
Sul fronte video il dispositivo garantisce risoluzione 4K Ultra HD fino a 60 fps, con supporto HDR10, HDR10+ e HLG, per immagini nitide e contrastate su qualsiasi TV compatibile. Chi cerca anche Dolby Vision e Alexa Home Theater dovrà orientarsi sul fratello maggiore 4K Max, ma per l’uso quotidiano le prestazioni offerte restano più che solide.
Tra le altre caratteristiche di rilievo:
- Connettività Wi-Fi 6 per uno streaming più stabile anche con più dispositivi collegati alla rete
- Nuovo telecomando Fire TV con controllo IR integrato e pulsanti rapidi per le app preferite
- Interfaccia rinnovata con tutte le app raggruppate in un unico punto di accesso
- Accesso gratuito a canali TV in diretta
- Possibilità di ascolto privato tramite cuffie Bluetooth
Nella confezione sono inclusi anche cavo e alimentatore, prolunga HDMI e batterie AAA per il telecomando, così da avere tutto il necessario per l’installazione, resa ancora più semplice grazie all’app companion per smartphone.
Sconto black friday: 35,99€ invece di 74,99€
Il prezzo di listino consigliato per Fire TV Stick 4K (ultimo modello) è di 74,99€, ma grazie alla promozione Black Friday attiva su Amazon il dispositivo scende a 35,99€, con un risparmio netto di 39€ e uno sconto del 52%. Una cifra che rende questo Stick una delle soluzioni streaming più convenienti disponibili al momento, soprattutto considerando l’integrazione con Alexa+ e il supporto Wi-Fi 6 riservato solitamente a modelli di fascia superiore. La disponibilità è immediata ma, come spesso accade durante il Black Friday, le scorte a questo prezzo potrebbero esaurirsi rapidamente.
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