Dimenticatevi le offerte spot da pochi euro: per il Black Friday Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello 2026) torna letteralmente a metà prezzo, con uno sconto che sfiora il 52%. Il dispositivo che trasforma qualsiasi televisore con porta HDMI in una Smart TV completa, dotato della nuova intelligenza artificiale Alexa+ e del telecomando Fire TV rinnovato, raggiunge una delle quotazioni più basse mai viste per questa generazione. Vediamo come approfittarne e perché vale la pena inserirlo nel carrello prima che l’offerta scada.

Fire TV Stick 4K: streaming intelligente con Alexa+ e Wi-Fi 6

Il nuovo Fire TV Stick 4K non è un semplice restyling estetico, ma introduce novità concrete rispetto al modello precedente. La vera protagonista è Alexa+, l’assistente conversazionale che permette di cercare contenuti parlando in linguaggio naturale, chiedere consigli personalizzati su cosa guardare o gestire la smart home direttamente dal telecomando vocale, inclusa la verifica delle telecamere Ring e il controllo delle luci connesse.

Sul fronte video il dispositivo garantisce risoluzione 4K Ultra HD fino a 60 fps, con supporto HDR10, HDR10+ e HLG, per immagini nitide e contrastate su qualsiasi TV compatibile. Chi cerca anche Dolby Vision e Alexa Home Theater dovrà orientarsi sul fratello maggiore 4K Max, ma per l’uso quotidiano le prestazioni offerte restano più che solide.

Tra le altre caratteristiche di rilievo:

Connettività Wi-Fi 6 per uno streaming più stabile anche con più dispositivi collegati alla rete

per uno streaming più stabile anche con più dispositivi collegati alla rete Nuovo telecomando Fire TV con controllo IR integrato e pulsanti rapidi per le app preferite

con controllo IR integrato e pulsanti rapidi per le app preferite Interfaccia rinnovata con tutte le app raggruppate in un unico punto di accesso

Accesso gratuito a canali TV in diretta

Possibilità di ascolto privato tramite cuffie Bluetooth

Nella confezione sono inclusi anche cavo e alimentatore, prolunga HDMI e batterie AAA per il telecomando, così da avere tutto il necessario per l’installazione, resa ancora più semplice grazie all’app companion per smartphone.

Sconto black friday: 35,99€ invece di 74,99€

Il prezzo di listino consigliato per Fire TV Stick 4K (ultimo modello) è di 74,99€, ma grazie alla promozione Black Friday attiva su Amazon il dispositivo scende a 35,99€, con un risparmio netto di 39€ e uno sconto del 52%. Una cifra che rende questo Stick una delle soluzioni streaming più convenienti disponibili al momento, soprattutto considerando l’integrazione con Alexa+ e il supporto Wi-Fi 6 riservato solitamente a modelli di fascia superiore. La disponibilità è immediata ma, come spesso accade durante il Black Friday, le scorte a questo prezzo potrebbero esaurirsi rapidamente.

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