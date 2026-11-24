Abdulrahman Alfozan, dipendente di OpenAI, avrebbe registrato di nascosto decine di riunioni negli uffici di San Francisco e, secondo la procura, sarebbe in contatto con persone legate al governo saudita. Oggi un giudice federale esamina la sua richiesta di scarcerazione su cauzione.

Le accuse della procura

Il 23 novembre la procura ha depositato un atto per chiedere a un giudice federale di respingere la nuova istanza di libertà su cauzione. Al centro c’è un timore preciso: che i legami di Alfozan con gli Stati Uniti siano troppo deboli per trattenerlo, e che possa invece tornare in Arabia Saudita, il paese di cui è originario.

“In frequent communication with various people affiliated with the Saudi government”

Gli inquirenti hanno trovato sul suo computer centinaia di file audio. Decine sono registrazioni di riunioni e conversazioni svolte negli uffici di OpenAI nel settembre 2026, e molte riguardano quello che potrebbe essere materiale coperto da segreto industriale. Secondo l’accusa, alcuni di quei file sono stati caricati su Dropbox; Alfozan ne avrebbe inoltre ricavato trascrizioni generate con l’intelligenza artificiale, ordinate per data e rinominate in base al contenuto.

Il deposito afferma anche che avrebbe usato l’account di sua moglie per chiedere a Codex una mano con le registrazioni. Il pubblico ministero Nick Parker ha spiegato che l’indagine comprende il dispositivo nascosto, cinque apparecchi sequestrati alla coppia e i registri e le riprese di videosorveglianza della società.

Tra le foto conservate sul telefono c’è poi un documento su una partnership strategica tra OpenAI e un’altra azienda, contrassegnato come riservato. Alfozan risulta anche venture partner della saudita Raed Ventures insieme a un membro della famiglia reale, il principe Khalid bin Bader Al Saud. Il deposito non afferma che il principe gli abbia ordinato di piazzare il registratore o di sottrarre informazioni.

Il dispositivo dietro il televisore e il licenziamento

Tutto è cominciato nella sede di San Francisco, dove il personale di OpenAI ha scoperto un registratore nascosto dietro il televisore di una sala riunioni usata dal management. L’apparecchio era avvolto nella carta igienica. Alfozan è stato arrestato il 9 ottobre e licenziato lo stesso giorno, e da allora è in custodia. L’azienda ha dichiarato di non avere prove che abbia sottratto codice sorgente o dati dei clienti.

La cauzione da un milione e i tempi del processo

Alfozan nega di aver rubato segreti industriali per conto dell’Arabia Saudita, si è dichiarato non colpevole dell’accusa di intercettazione e chiede al tribunale una cauzione da 1 milione di dollari. Ha spiegato di essere titolare di una green card statunitense. Il giudice distrettuale Vince Chhabria dubita che vada mantenuto in custodia senza altre prove a sostegno di un’accusa più grave. Una prima richiesta di scarcerazione era già stata respinta, e il consolato saudita di Los Angeles si era offerto di pagare l’intera cauzione, offerta di cui è stato messo in discussione il valore. L’udienza si tiene oggi, 24 novembre, a San Francisco, mentre il processo è fissato per il 20 gennaio.