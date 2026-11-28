La missione Hera dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha iniziato a svelare le conseguenze dell’impatto della sonda DART della NASA contro l’asteroide Dimorphos. Le prime immagini ravvicinate mostrano un risultato sorprendente: la collisione non ha soltanto modificato l’orbita del piccolo corpo celeste, ma ne ha anche trasformato una parte della superficie, lasciando un cratere grande quanto uno stadio sportivo; e non è l’unica scoperta interessante, attorno alla coppia di asteroidi sono stati individuati anche centinaia di massi finora sconosciuti.

Si tratta di risultati particolarmente importanti per la difesa planetaria, un settore nel quale le agenzie spaziali stanno cercando di capire come intervenire concretamente nel caso in cui un asteroide dovesse rappresentare una minaccia per la Terra. L’esperimento condotto nel 2022 aveva già dimostrato che è possibile modificare la traiettoria di un asteroide attraverso un impatto controllato, ma mancavano ancora informazioni dettagliate sulle conseguenze fisiche della collisione.

Un cratere grande quanto uno stadio e una faccia appiattita

Per comprendere la portata delle nuove osservazioni bisogna tornare al 26 settembre 2022, quando la sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA si schiantò deliberatamente contro Dimorphos, un piccolo asteroide di circa 151 metri di diametro che orbita attorno al più grande Didymos, di circa 730 metri.

L’obbiettivo della missione era verificare se un impatto diretto potesse modificare il movimento di un asteroide. Il risultato superò le aspettative, il periodo orbitale di Dimorphos attorno a Didymos si accorciò di ben 33 minuti, una variazione decisamente superiore a quella prevista dagli scienziati.

Restava da capire che cosa fosse successo materialmente all’asteroide. Gli scienziati discutevano tre possibilità: che DART avesse provocato la formazione di un cratere, che avesse modificato la forma complessiva di Dimorphos oppure che l’asteroide fosse rimasto sostanzialmente invariato.

Le osservazioni raccolte da Hera hanno riservato una sorpresa, tutte e tre le ipotesi si sono rivelate corrette; la zona colpita da DART è stata infatti appiattita, con la formazione di un enorme cratere che si estende per tutta la larghezza di Dimorphos. Una trasformazione decisamente significativa, ma circoscritta alla regione interessata dall’impatto.

Il resto dell’asteroide, infatti, non mostra segni di cambiamenti significativi, i campi di massi che ne ricoprono le altre regioni appaiono sostanzialmente identici a quelli immortalati dalle immagini di DART nel 2022.

Un’altra scoperta riguarda il movimento di Dimorphos. Secondo Michael Kueppers, scienziato della missione Hera dell’ESA, l’impatto ha fatto ruotare violentemente il piccolo asteroide, rendendo il suo movimento decisamente più caotico.

Le sorprese non finiscono qui, le immagini raccolte dalla sonda hanno permesso di individuare centinaia di massi di alcuni metri di dimensione che orbitano attorno alla coppia Didymos-Dimorphos; si tratta di oggetti precedentemente sconosciuti, dei quali il team dovrà tenere conto nelle prossime settimane, man mano che Hera si avvicinerà ulteriormente ai due asteroidi per acquisire immagini a risoluzione più elevata.

Hera si avvicina agli asteroidi: a gennaio arriveranno anche due CubeSat

Le osservazioni appena presentate rappresentano soltanto l’inizio dell’indagine scientifica di Hera. La sonda, che ha dimensioni paragonabili a quelle di una piccola automobile, si trova attualmente a circa 25-30 chilometri dal sistema Didymos-Dimorphos e sta effettuando manovre attorno ai due corpi celesti, caratterizzati da una gravità estremamente ridotta.

Per raccogliere informazioni, Hera utilizza tre strumenti principali: la Asteroid Framing Camera (AFC), una fotocamera monocromatica, lo strumento multispettrale Hyperscout H, capace di osservare contemporaneamente in 25 diverse bande di colore, e il Thermal Infrared Imager (TIRI), sviluppato dalla JAXA giapponese per misurare le temperature superficiali.

Il programma prevede un ulteriore avvicinamento a dicembre, quando la sonda dovrebbe raggiungere una distanza di circa 13 chilometri dalla coppia di asteroidi, ottenendo immagini progressivamente più dettagliate. A gennaio 2027, invece, è previsto il rilascio di due piccoli CudeSat delle dimensioni di una scatola di scarpe: Juventas e Milani.

I due dispositivi avranno compiti diversi, Juventas, guidato dal Lussemburgo, utilizzerà un radar a bassa frequenza, il più piccolo mai inviato nello spazio secondo l’ESA, per esplorare l’interno di un asteroide e tenterà successivamente un atterraggio. Milani, guidato dall’Italia, si concentrerà invece sullo studio dei materiali che compongono gli asteroidi e della polvere presente nell’ambiente circostante.

Lavorando insieme, Hera e i due CubeSat formeranno un sistema di esplorazione composto da tre sonde impegnate nello studio di due asteroidi. Le misurazioni raccolte permetteranno di ottenere informazioni complementari sulle proprietà fisiche di questi corpi celesti e sulle conseguenze dell’impatto di DART.

La missione rappresenta anche un importante esempio di collaborazione internazionale, Hera è stata realizzata da un consorzio di 18 Stati membri dell’ESA, guidato dall’azienda tedesca OHB, e si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge anche la NASA e la JAXA.

Le ambizioni europee nella difesa planetaria non si fermano comunque a Dimorphos. L’ESA ha infatti sviluppato Ramses, una missione realizzata in collaborazione con la JAXA che studierà l’asteroide Apophis durante il suo passaggio ravvicinato alla Terra, previsto per il 13 aprile 2029. In quell’occasione il corpo celeste transiterà a circa 32.000 chilometri dalla superficie terrestre, in un incontro considerato del tutto sicuro, ma comunque interessante dal punto di vista scientifico.

Le forze gravitazionali terrestri potrebbero infatti modificare la rotazione, la superficie o la struttura interna di Apophis, offrendo agli scienziati un’ulteriore occasione per comprendere il comportamento degli asteroidi.

Come sottolineato dall’ESA, Hera e Ramses contribuiranno a studiare due fenomeni differenti ma complementari: gli effetti di un impatto deliberato e quelli dell’influenza gravitazionale di un pianeta. Due tasselli importanti per trasformare la deviazione degli asteroidi da un esperimento riuscito a una capacità di difesa planetaria sempre più affidabile.