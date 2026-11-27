Dimenticate i classici droni con eliche, batterie e radiocomandi: in Russia qualcuno ha pensato di sfruttare direttamente i piccioni per realizzare riprese aeree. Si tratta dei cosiddetti biodroni, volatili dotati di elettrodi impiantati nel cervello che possono essere guidati attraverso impulsi elettrici. A sviluppare questa particolare tecnologia è Neiry, gruppo tecnologico russo che ha già avviato la raccolta di ordini per un servizio commerciale di aerofotografia, attualmente disponibile in versione beta.

L’iniziativa, per quanto possa sembrare uscita da un film di fantascienza, sarebbe già passata dalla fase sperimentale a quella commerciale. Il servizio viene proposto a partire da 300.000 rubli (circa 3.300 euro) per chilometro quadrato ripreso, con l’obiettivo di offrire un’alternativa ai tradizionali droni meccanici per alcune attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio.

Come funzionano i piccioni con chip nel cervello di Neiry

Alla base del progetto ci sono elettrodi biocompatibili impiantati nel cervello dei piccioni, accompagnati da un sistema elettronico che viene fissato sul corpo dell’animale prima del volo, attraverso una struttura simile a uno zainetto. Neiry ha sviluppato non soltanto l’elettronica di bordo, ma anche la metodologia chirurgica e i parametri di funzionamento dello stimolatore neurale.

Il principio di funzionamento è piuttosto particolare: inviando impulsi elettrici a specifiche aree del cervello, il dispositivo può influenzare la direzione presa dal volatile, inducendolo a volare verso una determinata destinazione; secondo quanto spiegato dall’azienda, il piccione recepisce i comandi perché gli stimoli raggiungono direttamente il cervello, generando la propensione a seguire una direzione piuttosto che un’altra.

L’operatore può quindi guidare il biodrone in tempo reale oppure caricare in anticipo un piano di volo, proprio come avviene con un UAV tradizionale. A occuparsi delle riprese sono invece videocamere installate sul petto dell’animale, che permettono di raccogliere immagini dall’alto senza ricorrere alle classiche piattaforme volanti.

Neiry sostiene di aver già accumulato una discreta esperienza sul campo. I primi voli di collaudo dello stormo risalgono a novembre 2025 e, da allora, i biodroni avrebbero completato oltre 100 uscite al di fuori del laboratorio, producendo più di 1.000 immagini. L’azienda dichiara inoltre che il volo più lungo ha superato le dieci ore, mentre il controllo sarebbe stato possibile anche a distanze superiori ai 100 chilometri.

Alexander Panov, fondatore di Neiry, ha raccontato che nel corso dell’ultimo anno i piccioni hanno imparato a decollare su comando, guadagnare quota, atterrare ed eseguire manovre di volo. Numeri e risultati che, almeno secondo la società, dimostrerebbero il potenziale della tecnologia.

Per quanto riguarda la qualità delle riprese, le videocamere attualmente utilizzate garantirebbero una risoluzione al suolo inferiore a 20 centimetri per pixel; l’obbiettivo dichiarato è arrivare a 1-2 centimetri per pixel, migliorando sensibilmente il livello di dettaglio delle immagini raccolte.

I possibili utilizzi e i dubbi sul benessere degli animali

Ma perché utilizzare un piccione invece di un normale drone? Neiry individua diversi vantaggi rispetto ai velivoli meccanici. Innanzitutto i biodroni non hanno bisogno di essere ricaricati, visto che sfruttano la capacità naturale di volo degli uccelli. Possono inoltre aggirare autonomamente gli ostacoli e, secondo l’azienda, raggiungere anche aree nelle quali l’impiego di droni tradizionali è vietato.

Tra gli utilizzi potenziali vengono citati il monitoraggio di edifici e infrastrutture urbane, il controllo delle linee elettriche, l’ispezione dei nodi di distribuzione del gas e delle condotte, oltre alle attività di osservazione ambientale. L’azienda sostiene anche che i piccioni possano semplificare le riprese in città e nelle vicinanze di infrastrutture, grazie all’assenza di alcune delle autorizzazioni normalmente necessarie per i droni.

Il prezzo di partenza, pari a 300.000 rubli per chilometro quadrato, viene descritto come paragonabile a quello dei servizi di aerofotografia tradizionali. Per i clienti interessati a ripetere le riprese lungo lo stesso percorso, Neiry prevede inoltre tariffe più convenienti.

Non mancano alcune precauzioni sul fronte della privacy: le immagini vengono trattate secondo le regole previste per le riprese in luoghi pubblici e i volti delle persone vengono sfocati automaticamente attraverso software basati sull’intelligenza artificiale prima della consegna del materiale.

La questione più delicata riguarda però il benessere degli animali. L’impiego di elettrodi cerebrali, interventi chirurgici e stimolazioni elettriche su esseri viventi apre inevitabilmente interrogativi etici, soprattutto considerando che il progetto punta a trasformare i piccioni in strumenti per attività commerciali.

Neiry afferma di seguire un protocollo etico approvato e indica come obbiettivo la sopravvivenza del 100% degli uccelli durante l’operazione. È importante sottolineare che si tratta di un traguardo dichiarato dall’azienda, non di un risultato certificato da verifiche indipendenti. In precedenza, il gruppo aveva inoltre comunicato di avere capacità produttive sufficienti per preparare decine di volatili ogni settimana.

Insomma, quella dei piccioni controllati attraverso impianti neurali è una delle applicazioni più insolite dell’incontro tra biotecnologie e intelligenza artificiale. Resta da capire se i biodroni riusciranno davvero a ritagliarsi uno spazio nel settore delle riprese aeree e, soprattutto, quali garanzie potranno essere offerte sul trattamento degli animali coinvolti.