La sonda spaziale Voyager 1 ha smesso di trasmettere dati scientifici e ingegneristici alla NASA, proprio nei giorni in cui ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua lunghissima missione: la distanza di un giorno luce dalla Terra. Gli ingegneri sono già al lavoro per individuare l’origine del problema, ma la distanza enorme che separa la sonda dal nostro pianeta rende particolarmente complicate le operazioni di diagnosi.

Lanciata nel 1977 insieme alla sua gemella Voyager 2, Voyager 1 continua a esplorare le regioni più esterne del nostro sistema solare. Nonostante abbia superato da tempo la durata operativa inizialmente prevista, la sonda continua a rappresentare una fonte preziosa di informazioni scientifiche; proprio per questo motivo, la NASA intende fare tutto il possibile per mantenerla funzionante.

Voyager 1 ha smesso di inviare dati, ma il segnale è ancora presente

Il problema è stato individuato il 14 novembre, quando il team della missione si è accorto che Voyager 1 non stava più inviando dati scientifici e ingegneristici. L’antenna della rete Deep Space Network (DSN) della NASA a Canberra, in Australia, era comunque riuscita ad agganciare la sonda e a ricevere il cosiddetto segnale portante, senza però ottenere le informazioni che normalmente accompagnano la trasmissione.

Si tratta di un dettaglio importante, perché la presenza del segnale portante indica che almeno alcuni sistemi fondamentali della sonda continuano a funzionare correttamente. In particolare, il computer Attitude and Articulation Control System (AACS), responsabile dell’orientamento della navicella, sembra svolgere regolarmente il proprio compito, mantenendo l’antenna puntata verso la Terra; anche le apparecchiature di trasmissione risultano operative, visto che il segnale riesce comunque a raggiungere le antenne terrestri.

L’assenza dei dati potrebbe invece dipendere da un altro computer di bordo, incaricato di raccogliere le informazioni provenienti dai diversi sottosistemi della sonda, compresi gli strumenti scientifici, e convertirle nel formato necessario per la trasmissione verso la Terra. Al momento, tuttavia, si tratta di un’ipotesi e gli ingegneri stanno ancora cercando di individuare la causa precisa del malfunzionamento.

La situazione ricorda quanto accaduto nel 2023, quando anche allora i controllori di terra avevano ricevuto il segnale portante di Voyager 1 senza ottenere alcun dato; in quell’occasione il problema era stato causato da uno dei computer di bordo e il team era riuscito a risolverlo dopo mesi di lavoro, un’esperienza che potrebbe rivelarsi preziosa anche per affrontare il nuovo inconveniente.

Gli ingegneri stanno inoltre verificando un possibile collegamento con un’altra anomalia registrata a ottobre, quando Voyager 1 aveva perso completamente le comunicazioni per circa 48 ore. La sonda aveva poi ripristinato autonomamente il collegamento con la Terra, tornando a funzionare normalmente fino al 14 novembre.

Ovviamente, intervenire su un veicolo spaziale così lontano non è semplice: un segnale radio impiega circa 24 ore per raggiungere Voyager 1 e altre 24 ore per ricevere una risposta sulla Terra. Ogni comando inviato richiede quindi circa due giorni per completare un ciclo di comunicazione, rendendo impossibile effettuare verifiche rapide. La diagnosi potrebbe richiedere settimane o anche più tempo.

Il traguardo di un giorno luce non è in pericolo

Il nuovo problema di comunicazione è arrivato in un momento particolarmente significativo per la missione. Il 18 novembre, alle 11:16 ora italiana, Voyager 1 ha infatti raggiunto la distanza di un giorno luce dalla Terra, diventando il primo oggetto costruito dall’uomo a superare questo traguardo. Parliamo di circa 25,9 miliardi di chilometri, una distanza tale da richiedere appunto 24 ore a un segnale luminoso per percorrerla in una sola direzione.

La NASA aveva previsto di celebrare ufficialmente il risultato il 19 novembre, un giorno dopo il suo effettivo raggiungimento, così da poter ricevere il segnale della sonda e confermare la distanza. Anche in assenza dei normali dai scientifici e ingegneristici, il team è comunque riuscito a verificare il traguardo grazie al segnale portante e ai calcoli della traiettoria.

La distanza di Voyager 1 dalla Terra viene infatti determinata attraverso modelli costruiti sulla base di anni di misurazioni, inoltre, la sonda si sta allontanando lungo una traiettoria conosciuta e a velocità sostanzialmente costante, senza possibilità di modificarla: il problema tecnico non può quindi influenzare il momento in cui raggiunge una determinata distanza dal nostro pianeta.

Per avere un termine di paragone, Voyager 2, lanciata nello stesso anno, raggiungerà la distanza di un giorno luce soltanto a novembre 2035, a causa della diversa traiettoria seguita dopo i passaggi ravvicinati di Urano e Nettuno e della sua velocità inferiore.

Resta da capire quanto tempo sarà necessario per ripristinare completamente le comunicazioni scientifiche e ingegneristiche di Voyager 1. La NASA è consapevole che entrambe le sonde potrebbero un giorno diventare irrecuperabili a causa di problemi tecnici, ma l’obbiettivo rimane quello di sfruttare ogni possibilità per prolungarne la vita operativa. Dopo quasi mezzo secolo nello spazio, Voyager 1 continua insomma a spingersi sempre più lontano, anche se ogni nuovo inconveniente rende la sua missione un po’ più difficile.