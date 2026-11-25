La NASA compie un nuovo passo verso la propulsione nucleare nello spazio profondo, la navicella sperimentale Space Reactor-1 (SR-1) Freedom ha superato un’importante revisione del progetto, permettendo ai team coinvolti di definire diversi elementi fondamentali della sua architettura. Il lancio è previsto per la fine del 2028 e la missione avrà un obbiettivo particolarmente ambizioso: dimostrare per la prima volta la propulsione elettrica nucleare nello spazio profondo, trasportando verso Marte il carico utile SkyFall, composto da tre elicotteri progettati per esplorare il Pianeta Rosso.

Il progetto, presentato a marzo dall’amministratore della NASA Jared Isaacman, coinvolge esperti dell’agenzia spaziale statunitense, del Dipartimento dell’Energia (DOE) e dell’industria. Nel corso di ottobre, i diversi team si sono riuniti presso il Glenn Research center di Cleveland per una revisione che ha consentito di passare da un’idea preliminare a un progetto molto più definito del veicolo spaziale.

Come spiegato da Steve Sinacore, direttore del programma SR-1 Freedom, questa missione rappresenta un passaggio importante per il futuro dei viaggi nel Sistema Solare, perché permetterà di raccogliere informazioni e sviluppare tecnologie che potrebbero essere utilizzate anche nelle successive missioni a propulsione nucleare.

SR-1 Freedom cambia design: ecco le novità decise dalla NASA

Tra le modifiche più significative rispetto alle prime rappresentazioni della navicella troviamo un braccio di supporto più corto, incaricato di mantenere il reattore nucleare separato dal corpo principale del veicolo spaziale. Quest’ultimo comprende il cosiddetto Power and Propulsion Element (PPE), un modulo che si occupa dell’alimentazione e della propulsione.

La scelta di accorciare il braccio permetterà di ridurre il peso complessivo della struttura, semplificare le operazioni di assemblaggio e rendere più snello il design della navicella. Sono stati inoltre definiti alcuni miglioramenti alla schermatura e alla progettazione generale, che consentiranno al reattore di operare più vicino al resto del veicolo senza compromettere la protezione dalle radiazioni necessaria per l’elettronica e per il carico utile SkyFall.

Non tutti gli elementi sono stati però definiti, i progettisti stanno ancora valutando il numero di pannelli radianti, la potenza effettiva del modulo nucleare e la durata di funzionamento del reattore; si tratta di aspetti importanti per completare il progetto e verificare che la navicella possa raggiungere tutti gli obbiettivi previsti.

Un altro intervento riguarda il sistema di comunicazione del Power and Propulsion Element. Per trasmettere i dati verso la Terra durante il viaggio nello spazio profondo, SR-1 Freedom utilizzerà antenne paraboliche in banda X di dimensioni maggiori rispetto a quelle inizialmente previste. Parallelamente, la NASA continuerà a lavorare sulla riduzione dei rischi e sulla semplificazione della struttura, cercando di rispettare le tempistiche della missione.

Sul fronte dello sviluppo tecnologico è arrivato anche un contratto da 39,3 milioni di dollari assegnato al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory per realizzare il sistema di dissipazione del calore del modulo nucleare. Il compito di questo componente sarà rimuovere il calore in eccesso prodotto dal reattore, consentendogli di funzionare in maniera sicura ed efficiente.

Il laboratorio collaborerà con Advanced Cooling Technologies, partner commerciale incaricato di contribuire allo sviluppo delle tecnologie necessarie, tra cui heat pipe e radiatori compositi. L’accordo comprende progettazione, costruzione, collaudo e valutazione del sistema, oltre alla produzione dell’hardware destinato effettivamente al volo. Un lavoro che potrebbe rivelarsi importante anche per lo sviluppo industriale dei futuri sistemi nucleari ad alta potenza.

Come funzionerà la missione verso Marte e a cosa servirà il reattore nucleare

La missione SR-1 Freedom non utilizzerà il reattore nucleare per tutte le fasi del viaggio, dopo il lancio, che avverrà comunque utilizzando un razzo convenzionale a propulsione chimica, la navicella lascerà l’orbita terrestre e attiverà il proprio reattore a fissione, aumentandone gradualmente la potenza.

Il sistema funzionerà inizialmente per un periodo di prova, durante il quale la NASA raccoglierà e trasmetterà a Terra dati sulle prestazioni del reattore e dell’intera architettura; al termine di questa fase verrà spento e saranno i pannelli solari a fornire l’energia necessaria per proseguire il viaggio verso Marte.

Una volta raggiunta l’orbita marziana, SR-1 Freedom rilascerà SkyFall, una capsula che trasporterà tre elicotteri di nuova generazione. Questi ultimi, sviluppati sulla base delle conoscenze maturate con Ingenuity, saranno incaricati di studiare la geologia e la storia climatica del pianeta, esplorare territori ancora poco conosciuti e cercare eventuali tracce di ghiaccio nel sottosuolo.

Dopo il rilascio del carico utile, la navicella riattiverà il reattore nucleare per raccogliere ulteriori dati sul suo funzionamento nello spazio profondo. In questo modo, la NASA potrà valutare le prestazioni della tecnologia in diverse condizioni operative, ottenendo informazioni preziose per le missioni successive.

L’importanza di SR-1 Freedom va comunque oltre il singolo viaggio verso Marte, la propulsione elettrica nucleare potrebbe consentire di alimentare veicoli spaziali e sistemi di superficie per periodi molto più lunghi, soprattutto in ambienti dove l’energia solare è limitata o completamente assente. Le tecnologie sperimentate potrebbero quindi contribuire anche allo sviluppo di sistemi energetici affidabili per la futura base lunare della NASA e per l’esplorazione delle regioni più remote del Sistema Solare.