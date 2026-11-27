Come ormai ben saprete, l’intelligenza artificiale è diventata parte integrante della vita quotidiana nonchè lavorativa, grazie alla presenza di numerosi modelli AI sul mercato a cui molti si affidano per le più disparate richieste, personali o professionali che siano. Sulla scia di questo, Nothing ha annunciato ufficialmente Ear (note), ovvero il suo primo modello di auricolari wireless dotato di particolari funzionalità AI, garantite anche dalla custodia di ricarica inclusa nella confezione: scopriamole insieme nel dettaglio.

Nothing Ear (note): si punta sull’AI

In questo caso la custodia di ricarica in alluminio (dalla forma squadrata che richiama fortemente i walkman degli anni ’80) non si limiterà a semplice supporto di ricarica delle cuffie, anzi: questa presenterà infatti un microfono per registrare conversazioni o riunioni in tempo reale. Similmente a quanto accade già su Nothing Ear (3), la custodia offrirà il tasto “Talk”, che permetterà all’utente di registrare le conversazioni dal vivo in qualsiasi momento, evidenziato probabilmente dall’accensione dei relativi LED rossi e verdi, posizionati poco sopra.

Proprio qui entrano in gioco le nuove funzionalità di intelligenza artificiale, con l’introduzione del nuovo tasto fisico “Record” che, come riportato da Carl Pei (CEO dell’azienda) con un post su X, consentirà di trascrivere e riassumere le conversazioni registrate attraverso il microfono. Agli auricolari veri e propri sarà invece affidata la possibilità di registrare le chiamate in entrata o in uscita.

Come riportato in precedenza da Bloomberg, poi, le Nothing Ear (note) si collegheranno all’applicazione gratuita su smartphone (per sistemi operativi Android e iOS), da cui sarà possibile gestire le registrazioni, le trascrizioni e i riassunti delle trascrizioni, supportati dall’intelligenza artificiale. Il nuovo modello si unirà dunque al filone di altri dispositivi potenziati dall’intelligenza artificiale e utili alla raccolta degli appunti, come per esempio Amazon Bee e Plaude Note Pro.

Dal punto di vista del design, la somiglianza con i modelli Nothing Ear (3) e Nothing Ear (3a) si fa sentire, ma a detta della compagnia “presentano il miglior comparto audio in-ear realizzato da Nothing”, un aspetto ancora tutto da dimostrare, almeno ad oggi.

La presentazione ufficiale delle nuove Nothing Ear (note), comprensiva di specifiche tecniche più precise e data d’uscita sul mercato, è infatti prevista per il prossimo 8 dicembre: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Nothing, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.