Le offerte del Black Friday di Amazon proseguono e non si fermano di certo oggi, 27 novembre. È finalmente arrivato il vero e proprio venerdì nero, e per celebrare la giornata clou dell’evento abbiamo selezionato i prodotti più popolari e acquistati dagli utenti. Nell’immenso catalogo in promozione sulla piattaforma spiccano diverse occasioni imperdibili: scopriamo insieme quali sono i dispositivi tech più venduti in questo nono giorno di sconti su Amazon.
Le offerte Amazon più popolari di oggi: ecco i prodotti più venduti del “vero” Black Friday
Il Black Friday di Amazon, scattato alla mezzanotte del 19 novembre 2026, proseguirà senza sosta fino al Cyber Monday del 30 novembre. Le offerte attive quest’oggi, 27 novembre, sono migliaia, ma alcune proposte stanno conquistando più di altre l’attenzione degli utenti.
Abbiamo quindi raccolto i prodotti più venduti su Amazon in queste ore concentrandoci sul mondo tech: nella lista spiccano smartphone, dispositivi per la smart home (robot aspirapolvere, videocamere di sicurezza, prese intelligenti e non solo), console da gaming, tablet, smartwatch, cuffie, router e molto altro. Trattandosi degli articoli più richiesti del venerdì nero, vi consigliamo di agire in fretta: alcuni modelli potrebbero esaurirsi rapidamente (o risultare già non disponibili).
Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante questo evento non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Ecco la nostra selezione dei prodotti tech più popolari e venduti di questa nona giornata di sconti, che costituisce il vero e proprio Black Friday:
Robot e aspirapolvere
Robot aspirapolvere avanzati, lavapavimenti senza fili e modelli dedicati alla cura del prato o dei vetri. Una selezione pensata per automatizzare le pulizie domestiche e mantenere i pavimenti sempre impeccabili con il minimo sforzo.
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-20%
DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Aspirazione da 40.000 Pa, Lavaggio a Vapore a 180 °C, Lavaggio con Acqua Calda Pulita, MopExtend, Superamento degli Ostacoli
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-27%
DREAME X60 Pro Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Aspiraz. 42.000 Pa | Bracci UltraExtend, Sistema AI OmniSight, Supera Ostacoli 10 cm, PowerMaster 11 A, Lavaggio Mocio 100 °C, Anti-Groviglio 100%
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-35%
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Bianco
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-35%
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop,Nero | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Freo Mind 4.0
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-47%
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm | Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock
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-47%
roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco
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-47%
MOVA LiDAX Ultra 1600 Robot Tagliaerba | Consigliato 1600 m² 4G, Mappatura senza RTK, LiDAR 3D 360° e Visione IA, Taglio Bordi 5 cm, Percorso a U Efficace
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-38%
roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nero
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-43%
MOVA Z70 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Powered by Dreame | 36.000 Pa e Design Antigroviglio, Spazzola E Rullo Estendibili, Superamento Ostacoli Fino a 9 Cm
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-38%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie
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-46%
roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile | 7,95cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco
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-7%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll, Superamento Ostacoli 8 cm, Protezione Rullo, Anti-Groviglio, Evitamento con IA 240+ Oggetti
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-33%
roborock Qrevo Edge 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 35.000Pa, SpiraFlow2.0, 8,98 Slim, Antigroviglio, Protezione Intelligente dei Tappeti, Evita Oltre 280 Oggetti,Videochiamata
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-20%
ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22000Pa | FocusJet anti-macchie, PowerBoost Ultrarapido, OZMO ROLLER Gen 3, Rullo Esteso, PureCyclone Gen 2, AGENTE YIKO
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-40%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
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-20%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
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-47%
DREAME A1 Pro Robot Tagliaerba, Setup Confini senza Cavi Veloce | Controllo tramite App, Tecnologia OmniSense, Gestione Intuitiva delle Zone, Evitamento Intelligente degli Ostacoli
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-21%
Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam aspira e lava con ReverseScrub | Vapore a 230 °C, aspirazione 25000 Pa, Lay-Flat a 180°, antigroviglio DualBlock, FlashDry da 5 minuti, 60 minuti di autonomia
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-55%
roborock Saros 10R Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm | Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale
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-29%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm | Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale
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-38%
ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | Lavaggio Mocio Autom., Navigazione AI, Pulizia Bordi Extreme, Spazzola Anti-Groviglio, Ricarica PowerBoost, Accessori Extra
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-33%
dreame L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa,Pulizia di Bordi e Angoli,Spazzola Antigroviglio
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-38%
ECOVACS T90S Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO Roller Gen 3.0, Lavaggio Mocio Autom., Spazzola anti-groviglio, Navigazione. AI, Ricarica PowerBoost Stazione All-in-One
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-39%
Narwal Freo 20 Edge Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Track Mop Autopulente | 31.000 Pa, Stazion Senza Manutenzione, Pulizia Bordi e Angoli, Anti-Groviglio, 120 Giorni di Svuotamento, 12N Lavaggio
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-47%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, Nero | LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata
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-47%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa | LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata, Bianco
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-28%
MOVA S70 Ultra Roller Robot Aspirapolvere, Bianco | 32.000 Pa, Tecnologia Autoshield, Doppio Sistema Antigroviglio, Comandi Vocali E Base Tutto In Uno, Powered by dreame
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-38%
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione | Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App
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-28%
DREAME L50 Ultra AE-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Dotato di Sistema di Auto-Svuotamento e Auto-Pulizia dei Moci a 100 °C,Aspirazione da 28.000Pa,Rilevamento Degli Ostacoli e Navigazione a 360°
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-13%
Tineco Floor ONE S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, 25.000Pa | Design Elegante ed Estetico, Autonomia fino a 50 minuti, Design piatto a 180°, SmoothDrive, DualBlock, FlashDry
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-46%
roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, Bianco | Panno Estensibile, Antigroviglio, Autopulizia Panno 75°C, Rimozione Automatica dei Panni, Evita Ostacoli
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-45%
roborock Qrevo 2 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa ,Nero | Panno Estensibile, Antigroviglio, Autopulizia Panno 75°C, Rimozione Automatica dei Panni, Evita Ostacoli
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-22%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 270mm, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, 20.000Pa, Antigroviglio, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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-30%
dreame L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Aspirazione da 25.000 Pa,Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
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-20%
DREAME T15 Pro Heat-A, Lavaggio con Acqua Calda a 90 °C, 30.000 Pa | Ultrasott. da 9,85 cm, Rimoz. Macchie d'Olio, 0 Grovigli, Auto-Pulizia Intellig. a 95 °C, AutoAdapt, Autonomia Estesa
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-31%
Dyson Cyclone V10 Aspirapolvere Senza Filo, Adattatore per Angoli Nascosti | Fino a 60 Minuti di Autonomia, 150AW e Motore Digitale Dyson V10, Filtrazione 99,99% con Sistema Root Cyclone a 14 Cicloni
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-28%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Steam Lavapavimenti a Vapore Senza Fili | 160℃ HyperSteam, Design 180° a posizione piatta, Sistema di autopulizia FlashDry, Autonomia ultra lunga
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-19%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Bianco Set
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-19%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero Set
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-49%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero
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-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm
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-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm
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-40%
dreame L40 Ultra A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 24.000 Pa | Spazzola TriCut, Sollevamento Mocio 10,5 mm, Stazione Base Multifunzione, Auto-Pulizia Mocio e Rilevamento Intellig. Ostacoli
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-49%
roborock F25 Steam Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore Senza Fili Aspirazione 25.000Pa, Lavaggio ad Alta Temperatura 95°C, Snodabile a 180° Piatto, Autonomia 80 Min,Anti-groviglio capelli
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-30%
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-50%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili | aspirazione 21000 Pa, Fino a 50 minuti di autonomia, MHCBS, FlashDry
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-40%
Dyson V8 Origin Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Portatile | Scopa elettrica senza fili, leggera e senza sacco. Aspirazione 130 AW¹, fino a 40 min di autonomia², spazzola antigroviglio
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-55%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere 10.000Pa, Panno Sollevabile, Nero | Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0, Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, APP, Strategie dei Tappeti
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-38%
ECOVACS WINBOT Mini 2 Robot Lavavetri | Spazzole Angolari & Spruzzo a Ultrasuoni, Ultra-Sottile per Finestre Strette, Navigazione Intelligente, 6 modalità App
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-15%
Tineco Floor ONE i6 Stretch Aspirapolvere e Lavapavimenti , 25.000Pa | Design piatto a 180°, Fino a 45 minuti di autonomia, Anti-Groviglio, Autopulizia
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-53%
Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Lavapavimenti, Design Leggero, Autopulizia | Aspira e Lava in un Solo Passaggio, Durata di funzionamento prolungata senza interruzioni, Pulizia dei bordi potenziata
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-17%
Rowenta X-Pert 6.60 Essential, Aspirapolvere Senza Fili, RH6838 | Potente e Leggera, Scopa Elettrica Senza Sacco Multisuperficie, Autonomia 45 Min, Luci LED, 100 W
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-50%
FAMIVAC FV2 Aspirapolvere con Filo, 65Kpa/600W Scopa Elettrica Potente con Spazzola per Materasso, 1,3KG Ultra-Leggero, Cavo 7M, 1,5L, Antigroviglio & Autoportante per Tappeti/Pavimenti/Peli Animali
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-21%
Polti Vaporetto SV440 Double, Scopa a Vapore 2 in 1 con Pulitore Portatile | Potenza 1500 W, 11 Accessori Inclusi, Riscaldamento in 15 Secondi, Serbatoio Estraibile, Spazzola VaporForce, Bianco e Viola
Computer, tablet e periferiche
Notebook leggeri per lo studio e il lavoro, tablet versatili, monitor ad alta frequenza di aggiornamento e accessori come mouse, tastiere ed estensori Wi-Fi. Ideali per rinnovare la propria postazione di produttività o intrattenimento.
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Apple MacBook Pro Portatile con chip M5 Pro, CPU 15 core e GPU 16 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 14,2'', 24GB di memoria unificata, 1 TB SSD, Wi Fi 7; color Nero siderale
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Apple MacBook Pro, Portatile con display da 14,2", chip M6 - Argento | SSD da 1TB, 16GB di memoria unificata, CPU 12‑core e GPU 12‑core. Potente piattaforma per l’AI, display Liquid Retina XDR
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Apple MacBook Pro, Portatile con display da 14,2", chip M6 - Nero siderale | SSD da 1TB, 16GB di memoria unificata, CPU 12‑core e GPU 12‑core. Potente piattaforma per l’AI, display Liquid Retina XDR
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-13%
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-14%
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-11%
Acer Nitro V 16 AI | Notebook Gaming | Ryzen 7 | RTX 5060 | 16GB | 1TB | 16" WUXGA IPS 180 Hz | AMD Ryzen™ 7 260 | NVIDIA RTX 5060 | 16GB RAM | 1TB SSD | Windows 11 | Tastiera italiana QWERTY
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-7%
HP OMEN 16-ap0004slx 16" 144Hz, RTX 5070, Ryzen 9-8940HX, FreeDOS | laptop gaming, 16" 2K (1920 x 1200) IPS 144Hz, RTX 5070 8GB, Ryzen 9-8940HX, 16GB 512GB SSD, FreeDOS, notebook gaming, QWERTY
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-13%
Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Galassia
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-13%
Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Celeste
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-15%
Lenovo LOQ 15" 144Hz Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB, AMD Ryzen 7 250, RAM 16GB DDR5, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0, FHD, Windows 11, Tastiera retroilluminata
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-21%
Apple Mac mini con chip Apple M6 - Argento | CPU 12 core e GPU 12 core, 16GB Memoria unificata, 256GB
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-14%
Apple iPad Air 11'' (M4): display Liquid Retina, 256 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 7 con chip Apple N1 – Grigio siderale
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Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 512GB di memoria | Ultimo modello | Viola
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-23%
ASUS Zenbook 14 UX3480QA#B0H26232VY, Notebook con display 14" OLED, 60Hz,Snapdragon® X X1 26 100 Processor,RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Blu
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-17%
HP OmniBook 3 17-dk0000slx 17,3" FHD, Core 7 150U, 16GB, 512GB, Win11 | Intel Core 7 150U, 17,3" FHD Antiriflesso IPS, 512GB SSD, Windows 11, notebook, laptop, portatile per lavoro, Argento, QWERTY
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-17%
Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino
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-25%
Samsung Galaxy Book4, 3 Anni di Garanzia, Intel Core 7, 16GB RAM, 512GB | Processore Intel Core 7, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
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-13%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15" IPS Intel Core Ultra 5 322, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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-18%
Apple iPad Air 11'' (M4): display Liquid Retina, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 7 con chip Apple N1 – Grigio siderale
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-19%
HP OmniBook 3 16-by0002slx 16" IPS, AMD Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, Win11 | Notebook, AMD Radeon 610M, Display 16" 2K (1920 x 1200) IPS 300 Nits, Windows 11, 16-by0002slx, Argento, QWERTY Italiano
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-11%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 256 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Rosa
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-47%
Samsung Galaxy Book4 Edge, Snapdragon X, 8GB RAM, 256GB SSD | Laptop, Display da 15.6", Windows 11 Home, Sapphire Blue [Versione italiana]
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-43%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook Intel Core i5-13420H, 8GB RAM, 512GB SSD | 15.3" IPS Windows 11, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
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-22%
Dell 15 Laptop - Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD | 15.6'' FHD 120Hz Display, IPS, Intel UHD Graphics, Win 11 Home, QWERTY Italiano (Caricatore venduto separatamente)
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — giallo
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
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-49%
Samsung Memorie MZ-V9S2T0BW 990 EVO Plus SSD Interno da 2TB, PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0, memoria progettata per professionisti e giocatori occasionali, compatibile con PC
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-27%
Samsung Galaxy Tab A11+, Wi-Fi, 8GB RAM, 256GB | Tablet Android, 11" 90Hz Dispaly, Silver [Versione italiana]
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-36%
Samsung Galaxy Tab A11+, WiFi, 6GB RAM, 128GB | Tablet Android, Design compatto, 8.7" 90Hz Display, Silver [versione Italiana]
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-17%
Kobo Libra Colour | eReader | Display antiriflesso a colori E Ink Kaleido™ 3 da 7” | Modalità Scura| I Audiolibri | Impermeabile | Nero
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-21%
Lenovo Idea Tab Tablet 11" 2.5K (2560x1600) 90Hz IPS, 6GB RAM, 128GB, WiFi 5, Lenovo Tab Pen Inclusa, MediaTek Dimensity 6300, Android 15, Ideale per Studio, Appunti e Intrattenimento - Polar Blue
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-8%
Kobo Clara BW | eReader | Display antiriflesso HD in bianco e nero E Ink Carta 1300 da 6” | Modalità Scura| I Audiolibri | Impermeabile | Nero
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-27%
Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla pressione, e una latenza bassissima all’avanguardia nel settore, per scrivere, disegnare e dipingere
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-24%
LG Monitor 27U411B 27" IPS Full HD 144Hz per lavoro, studio e gaming | 1ms MBR, colori accurati sRGB 99%, schermo antiriflesso, Flicker Safe e Reader Mode per il comfort visivo
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-30%
PHILIPS Monitor 24E1N1100A 24 pollici 1920x1080, FHD, 120Hz, IPS Panel, 4ms GtG, Speakers, (HDMI1x 1.4) Nero
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-29%
Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch (USB-C)
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-17%
Extender Wi-Fi 6 TP-Link RE500X AX1500, Dual-Band | Porta LAN Gigabit, Modalità Access Point, Configurazione WPS, Compatibile OneMesh, Copertura fino a 100 m²
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-25%
TP-Link RE330 Ripetitore Wi-Fi AC1200Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne | WPS e App Tether, Selezione Automatica del Percorso, per Streaming HD, Giochi Online e Home Office in Stanze con Wi-Fi Debole
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-29%
Logitech MK295 Silent Wireless Combo tastiera e mouse | Tecnologia SilentTouch, tastierino numerico, tracciamento ottico, wireless, 90% meno rumore, ITA QWERTY - Grigio
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-41%
Tenda A18 Pro Repeater WiFi Dual-Band AC1200 con Porta Gigabit | Controllo tramite App, Modalità AP, Indicatore LED, WPS, Streaming HD, Gaming e Home Office
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-33%
Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows - ITA QWERTY | 2,4 GHz Wireless, Mouse Compatto, 8 Tasti Multimediali, Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero
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-28%
UGREEN Revodok 105 Hub USB C 5 in 1 Adattatore da USB-C a HDMI | 4K 30Hz, PD 100W Ricarica Rapida, 5Gbps, Compatibile con MacBook iPad Pro Air Surface iPhone 18 Pro Max 17 16 Serie
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-10%
acer Hub USB 3.0 con 5 porte, 4 Porte Dati USB 5Gbps Per PC- 60cm | Sdoppiatore Multi USB 3.0, Adattatore Alta velocità 5Gbps, Per PC, MacBook, Laptop, Ideale per l'uso in casa, ufficio
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Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB - Grigio | Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop
Cuffie e dispositivi audio
Auricolari true wireless compatti, cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore e altoparlanti Bluetooth. Perfetti per chi cerca un ascolto fedele in mobilità, nello sport o durante le chiamate quotidiane.
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Apple AirPods Max 2, Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Audio spaziale personalizzato, Traduzione in tempo reale - Mezzanotte
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Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro, Modalità Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Ricarica USB-C, Cuffie Bluetooth per iPhone, Mezzanotte
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Sony WH-1000XM5 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Over-Ear, wireless, chiamate nitide, Hi-Res, 30 ore batteria, custodia rigida, iOS & Android, noise cancelling - Nero
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-44%
Sony PS-LX5BT giradischi premium wireless Bluetooth, riproduzione automatica, trasmissione a cinghia, testina di alta qualità,audio Hi-Res wireless, preamplificatore phono, funzionamento a 2 velocità.
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-22%
Sony WH-1000XM5 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Over-Ear, wireless, chiamate nitide, Hi-Res, 30 ore batteria, custodia rigida, iOS & Android, noise cancelling - Argento
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-24%
Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore, Nero
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-24%
Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
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-31%
Samsung Galaxy Buds4 Pro Black, Altoparlante a 2 Vie [ver. italiana] | Doppio Amplificatore, Chiamate Cristalline, Audio 360°, ANC Migliorata, Controllo Adattivo Rumore, Galaxy AI Comandi Vocali
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-43%
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-12%
Apple AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, Auricolari wireless | Cuffie Bluetooth, Custodia di ricarica wireless, Cancellazione attiva rumore, Audio spaziale personalizzato, Traduzione live
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-25%
Shokz OpenRun Pro 2 cuffie a conduzione ossea, IP55 - Nero | Bluetooth 5.3, microfoni con cancellazione rumore, 12 ore riproduzione, ricarica rapida USB-C
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-29%
Nothing Headphone (1) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 80h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Resistenti all’Acqua – Bianco
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-20%
Apple AirPods 5, Auricolari wireless | Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva rumore, Audio spaziale personalizzato, Traduzione live, Custodia di ricarica USB C
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-57%
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Nero opaco | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
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-11%
JBL Live Pro 2 TWS, Auricolari True Wireless In-Ear, Nero | Bluetooth, Senza Fili, Cancellazione Adattiva del Rumore e 6 Microfoni, Impermeabili IPX5, Fino a 40h di Autonomia
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-54%
Auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3 FE | Suono bilanciato, Audio 360, Cancellazione attiva del rumore, Chiamate chiare, Controllo semplice, Gemini AI, Nero 2025
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-52%
Sony WF-C510 Auricolari True Wireless | Auricolari In-Ear Bluetooth, multipoint, modalità trasparenza, IPX4, 22h di autonomia, iOS/Android, Nero
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-63%
Soundcore di Anker P31i Cuffie Bluetooth con Cancellazione Adattiva Rumore | Audio Hi-Res, Auricolari Bluetooth Wireless con funzione di traduzione, 50 ore di autonomia, Cuffie Wireless
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-64%
Soundcore P31i di Anker Cuffie Bluetooth con Cancellazione Adattiva Rumore | Audio Hi-Res, Auricolari con Funzione di Traduzione, 50 ore di Autonomia, Cancellazione Adattiva, IPX5, Nero
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Logitech H390 Cuffia con Cavo per PC/Portatile | Auricolari Stereo con Microfono, Cancellazione Rumore, USB-A, Comandi Integrati, Compatibile con Chromebook - Nero
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-33%
HUAWEI FreeBuds SE 2, Durata della Batteria fino a 40 Ore, IP54 Resistenti a Polvere e Schizzi, Connessione Robusta Bluetooth 5.3, Audio Stabile, IOS e Android, Nero
Spazzolini elettrici e ricambi
Spazzolini elettrici ricaricabili con tecnologia oscillante e sonica, affiancati da scorte di testine di ricambio. Soluzioni adatte sia agli adulti che ai più piccoli per migliorare la propria routine di igiene orale quotidiana.
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-24%
Oral-B iO 9, 2 Spazzolini Elettrici, 3 Testine, Custodia, Nero/Rosa | 3 Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia da Viaggio Ricaricabile, Pulizia Denti
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-41%
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-52%
Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero | 2 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia + 1 Dentifricio Advanced Prevenzione Tartaro
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-60%
Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, con 2 Testine di Ricambio, Nero | 2 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Custodia da Viaggio + 1 Dentifricio Pro Expert, Pulizia Denti
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-63%
Oral-B iO 5 Spazzolino Elettrico, con 1 Testina di Ricambio, Astuccio, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia da Viaggio, Sensore di Pressione, Pulizia Denti
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-57%
Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, con 1 Testina di Ricambio, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Custodia da Viaggio + 1 Dentifricio Pro Expert, Pulizia Denti
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-57%
Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Dentifricio, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia da Viaggio + Dentifricio Advanced Prevenzione Tartaro
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-69%
Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio, Custodia, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia Viaggio + 1 Dentifrico Advanced Prevenzione Tartaro
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-40%
Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 10 Ricambi | 10 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda della Piastra Batterica, Pulizia Denti
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-57%
Oral-B Testine di Ricambio Pro Precision Clean, Bianche, 16 Ricambi | 16 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Delicato su Denti e Gengive
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-35%
Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, Nere, 12 Ricambi | 12 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Setole Angolate che si Adattano a ogni Dente
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-29%
Oral-B Spazzolino Elettrico Kids 3+ Disney Frozen, Azzurra Testina Custodia | Ricaricabile, Disney Frozen, 1 Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, dai 3 Anni in su, Delicato su Gengive, Custodia
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-50%
Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 4 Ricambi | 4 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda Della Piastra Batterica, Pulizia Denti
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-60%
Oral-B Testine di Ricambio Pro Precision Clean, Bianche, 10 Ricambi | 10 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Delicato su Denti e Gengive
Dispositivi per la smart home e sicurezza
Videocamere di sorveglianza da interno ed esterno, videocitofoni, serrature connesse, prese smart, dash cam e tracker per oggetti. Una serie di prodotti per rendere l'abitazione più protetta, autonoma e comoda da gestire.
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-21%
SwitchBot Lock Ultra Max con SwitchBot Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene del palmo, sblocco in 1,1 s, facile installazione, autonomia 9 mesi, accesso remoto e Matter
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-26%
EZVIZ Videocitofono Collegato allo Smartphone, 7 Pollici Touch Monitor, Visione Notturna, Unlock Remote, 2K, Rilevamento Umano, Opzione RFID, Impermeabile CP7
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-10%
EZVIZ EP4 Spioncino Digitale WiFi 4K, Schermo Touch a Colori 5,5", Argento | Batteria 7100mAh, Riconoscimento Facciale AI, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Rilevamento PIR, 2.4/5 GHz
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-28%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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-8%
tado° Termostato Intelligente X – Trio Pack | controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te
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-17%
EZVIZ CP5 Videocitofono WiFi con Schermo Touch Screen a Colori da 7", Visione Notturna 1080p e Audio Bidirezionale, Citofono con Sblocco Remoto, Dual Band, Design Sottile
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-30%
EZVIZ 2K⁺ Kit da 2, Telecamera WiFi Esterno Senza Fili con Pannelli Solari | 360° Pan/Tilt, Modalità AOV, Rilevamento Umano/Veicolo, Tracciamento Automatico, Visione Notturna a Colori, 5200mAh
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-23%
70mai Dash Cam Auto 4K 3 Canali T800E, Telecamera Tripla 4K+1080P+1080P | HDR, Visione Notturna IR, Monitoraggio Parcheggio 24/7, F1.55, GPS, Supercondensatore, 64 GB SD Inclusa
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-29%
BTICINO 317913 Videocitofono Easykit Essential, Kit Monofamiliare Espandibile, Plug-In 2 Fili, Monitor 7" a Colori, Vivavoce, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Pulsantiera Esterna con Telecamera
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-25%
Aqara Smart Home Hub M3, Matter Controller, Thread Border Router | Zigbee, Bluetooth, Wifi, Poe, Ir, Automazione Locale, Supporta Apple Homekit, Alexa,Google,Smartthings,Home Assistant,Ifttt
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-19%
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi 220V, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-39%
BTICINO SXG8002 Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-33%
70mai A810 Lite Dash Cam Auto 4K HDR +1080P, Doppia Telecamera Auto GPS | 5GHz WiFi, 4G LTE, F1.55, Visione Notturna, Parcheggio 24/7, Supercondensatore, Sensore G, WiFi 6(25MB/s), Scheda da 64 GB
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-25%
Apple AirTag in confezione da 4 (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
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-15%
Aqara Sensore Presenza FP300 5-in-1 Wireless, mmWave/PIR | Rilevamento Luce/Temperatura/Umidità, Thread/Zigbee, Compatibile Con Homekit, Home Assistant, Alexa, Google Home
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-37%
SwitchBot Stazione Meteo WiFi, Monitor Temperatura/Umidità con Data e Previsione del Tempo, Termometro e Igrometro WiFi, Raggio Bluetooth di 120m, Esportazione Gratuita di Dati
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-6%
Tapo C500 FHD Telecamera WiFi Esterno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Per Giardino e Ingresso, Visione Notturna a Colori, Rilevamenti Smart AI, Audio Bidirezionale, Allarme Sonoro, IP65
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-29%
Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
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-20%
Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
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-5%
Imou 3MP Telecamera WiFi Interno, 2K Videocamera di Sorveglianza IR notte | Tracciamento Movimento, Rilevamento Umano/Animali, Audio Bidirezionale, Notifiche Real-Time, Modalità Privata, 2,4G, 512GB
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-53%
Tapo C200 FHD Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Bambini/Animali, Rilevamento/Tracciamento di Movimento, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB
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-47%
TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale
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-38%
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
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-10%
Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno, Camera e Atmosfera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Alexa e Google
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-15%
SONOFF S61s Presa Intelligente 16A/3840W – Smart WiFi con Controllo da Remoto e Vocale, Presa Smart Timer, Monitoraggio Energetico – Compatibile con Alexa, Google, Homekit, SmartThings & Matter
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-7%
Tapo P100 Presa Smart WiFi 10A 2300W Timer Controllo App Alexa Google | Per Lampade, TV e Piccoli Elettrodomestici, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer e Controllo Remoto
Caricatori, power bank e batterie
Alimentatori rapidi multi-porta, caricabatterie portatili ad alta capacità, cavi resistenti e scorte di pile alcaline. Gli accessori fondamentali per non rimanere a secco di energia a casa, in ufficio o in viaggio.
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-10%
OUKITEL P5000 Plus Centrale Elettrica Portatile con 2 Pannello da 500W | Centrale Elettrica Portatile 3600W(7200W Picco), LiFePO4 Batteria, APP
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-10%
OUKITEL P5000 Plus Centrale Elettrica Portatile 5120Wh con Pannello da 500W | Generatore Solare 3600W(7200W Picco), LiFePO4 Batteria, Controllo APP, 15 Porte, Portable Power Station per Campeggio
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-37%
Tera EV Caricabatterie Smart APP 16A Tipo 2 11 kW 400V, certificazioni CE e TüV, cavo di ricarica da 7 metri con supporto per il caricatore,controllo tramite app,spina CEE a tre fasi,W01 nero.
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-28%
Anker Power Bank 20000mAh 87W con Cavo USB C Integrato | Caricabatterie Portatile, Batteria a Ricarica Rapida, 2 USB C e 1 USB A, per MacBook, iPhone 17/16 Serie, Samsung, Switch
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-23%
INIU Power Bank, Piccolo 20000mAh 45W Ricarica Rapida Caricatore Portatile | Cavo USB C Integrati, Sicuro in Aereo, Essenziale da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 Duo, Xiaomi, Samsung ecc
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-18%
UGREEN Zapix Power Bank Magsafe 10000mAh Batteria Esterna Magnetico PD 20W | Caricatore Portatile Wireless, Ricarica Rapida USB C 20W Compatibile con iPhone Duo 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12
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UGREEN Nexode 45W Power Bank 20000mAh Caricatore Portatile Ricarica Rapida | Cavo USB C Integrato, 2 Porte 1C1A, Display Digitale, Batteria Esterna PC Compatibile con iPhone 18 17 Pro Max Galaxy S26 S25
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-26%
INIU Power Bank, Piccolo 45W Ricarica Rapida 10000mAh Caricatore Portatile | Cavo USB C Staccabile, Idoneo per Volo, Travel Essenziali da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 17 16, Samsung S25 Xiaomi ecc
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Power Bank CUKTECH CP25 45W 20000mAh, Cavo USB-C integrato, Grigio Scuro | 3 porte, display LED, Xiaomi 55W, approvata per aerei, ignifuga V0, 9 protezioni, iPhone 17, 16, 15, Samsung, iPad, MacBook
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-33%
Anker caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W) pod a 3 porte PPS | Alimentatore compatto USB C per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Steam Deck, Galaxy S20, Dell XPS 13, Note 20, iPhone 17 Pro Max/16
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-35%
UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C Ricarica Rapida Alimentatore (Nero) | 3 Porte PD 3.0 Compatibile con iPhone Duo 18 Pro Max 17 16 15 14 13 PPS 45W Galaxy S26 Pixel 11 iPad MacBook M5 M4 Steam Deck
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Batterie Alcaline Duracell Plus AA (Confezione da 24) 1,5 V, LR06 | Fino al 150% di durata extra, POWER BOOST Actives, controller e fotocamere, 100% riciclabile, conservazione 10 anni
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-27%
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-18%
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-32%
INIU 240W Cavo USB C a USB C, [2-Pezzi 2m] Cavo USB Ricarica Rapida | Type-C Nylon Cavo, USBC per iPhone 17 Pro Max, MacBook Air, iPad Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra, Pixel 10, Steam Deck ecc
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-57%
Samsung Caricabatterie Fast Charging (15W), Nero | Caricatore Originale Samsung da 15W, Porta USB-C, Cavo Incluso
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-38%
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-38%
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-38%
Smartphone
Telefoni per ogni esigenza, dai modelli di fascia media con ottima autonomia fino ai top di gamma con comparti fotografici avanzati e display fluidi. Pensati per chi cerca prestazioni affidabili e aggiornamenti duraturi.
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-6%
Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Glacier | Display Super Retina XDR 6,3" con ProMotion, un giorno di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP ad apertura variabile
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-6%
Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Nero | Display Super Retina XDR 6,3" con ProMotion, un giorno di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP ad apertura variabile
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-9%
Apple iPhone 17e 256 GB: display Super Retina XDR da 6,1'', chip A19, un giorno intero di autonomia, fotocamera Fusion da 48MP – Rosa cipria
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-17%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Lavanda
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-17%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Bianco
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-17%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Salvia
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-17%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
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-17%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
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-24%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
Elettrodomestici per la cucina e la casa
Friggitrici ad aria a cestello singolo o doppio, macchine per il caffè espresso e purificatori d'aria per ambienti domestici più salubri. Apparecchi utili per semplificare la preparazione dei pasti e vivere meglio gli spazi di casa.
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De'Longhi Rivelia Perfetto EXAM440.55.W Macchina da Caffè Automatica, Chicchi Macinati al Momento, Portachicchi Intercambiabile, Caraffa Montalatte Automatica, Display Touch a Colori, 1450W, Bianca
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-18%
Jimmy R9 Pro Purificatore ad Osmosi Inversa Domestica con Erogatore Istantaneo di Acqua Calda e Fredda, Filtrazione a 7 Stadi, Sterilizzazione UV, Riscaldamento Rapido 3 Secondi e Misuratore TDS
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-23%
Cosori Twinfry Friggitrice ad Aria 10 Litri Doppio Cestello 5L+5L Con WIFI | Doppia Resistenza, Rivestimento Ceramico No PFAS, 5 Funzioni, 40-240℃, 2800W, 70 Ricette Online, Grigio, CAF-TF102S
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Philips PerfectCare 6000 Ferro da Stiro con Caldaia, 8 Bar, 600g/min | 2400W, Vapore 150g/min, Sistema anticalcare Smart Calc-Clean, Tec. Antibruciature OptimalTemp, serbatoio 1,8L (PSG6064/80)
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-33%
Philips Airfryer 4000 - Friggitrice ad aria Verticale 10L (5+5L) | Doppio Cestello 5L + 5L, RapidAir, Rivestimento in ceramica PFAS Free, Funzione Sync, 45% più piccola, Finestrelle (NA460/00)
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-38%
De'Longhi Dedica EC685.M Macchina Caffè Espresso Manuale, Caffè Polvere o Cialde E.S.E., Montalatte classico per Cappuccini, Spegnimento Automatico, Serbatoio 1L, Filtro Singolo/Doppio, Metal
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-20%
Cosori Friggitrice ad Aria Turbo Blaze 6 Litri, DC Motore, 9 Funzioni 1725W | Rivestimento Ceramico No PFAS, 30-230℃, 5 Velocità della Ventola Automatica, Usa Fino al 95% di Olio in Meno, 110 Ricette
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-35%
Nespresso MACCHINA INISSIA E 100 CAPSULE – Inissia EN80B Macchina Caffè di De’Longhi con 100 Capsule Caffè Selezione Ispirazione Italiana, Riciclabile, Linea Original
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-33%
Philips Airfryer 2000 - Friggitrice ad aria 6.2L, Finestrella, 13 modalità | Touchscreen, Finestrella con Luce, RapidAir, 90% di Grassi in Meno, Facile da Pulire, App Ricette HomeID (NA230/00)
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-49%
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Moulinex Easy Fry Max, Friggitrice ad Aria 5 L, EZ2458 | Ideale per 6 Persone, Risultati Veloci, Touchscreen, Cestello Lavabile in Lavastoviglie, 1500 W
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-28%
Cecotec Friggitrice ad Aria calda 5.5 L Cecofry Full InoxBlack Pro 5500, 1700 W, Compatta e Digitale, Friggitrice dietetica in Acciaio inox, senza Olio, Tecnologia PerfectCook, Termostato
Smartwatch
Orologi intelligenti con GPS integrato, monitoraggio continuo dei parametri salute e allenamenti guidati. Adatti a chi fa sport o vuole gestire notifiche e pagamenti direttamente dal polso.
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-7%
Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular 49 mm | Cassa in titanio nero con cinturino Ocean nero traslucido
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-16%
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-15%
Garmin Venu 3, 45mm, Smartwatch GPS, Black | Smartwatch AMOLED 1,4", Microfono e Speaker, Musica, GarminPay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 14 giorni
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-34%
HUAWEI WATCH GT 7 Pro 46mm Smartwatch, Fino a 21 giorni, Nero | Cassa in Lega di Titanio e Lunetta in Ceramica Nano-tech, ECG, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca, Sci e Ciclismo
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-37%
Google Pixel Watch 5 (45mm) Smartwatch Argento/Grigio Nebbia, Wi-Fi | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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-31%
Google Pixel Watch 5 (41mm) Smartwatch Nero/Cinturino Nero Ossidiana, Wi-Fi | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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-39%
Garmin Venu 3S, 41mm, Smartwatch GPS, Pebble Grey | Smartwatch AMOLED 1,2", Microfono e Speaker, Musica, GarminPay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 10 giorni
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-19%
Apple Watch SE 3 GPS 44 mm Smartwatch | Cassa in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport blu marino - M/L
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Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch | Cassa in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport blu marino - S/M
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Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch | Cassa in alluminio galassia con Cinturino Sport sabbia - S/M
Smart TV
Televisori di varie dimensioni con pannelli 4K OLED, QLED e risoluzione HD, completi di supporto per le principali piattaforme di streaming. Ideali per rinnovare il salotto o allestire una camera da letto.
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LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED65G64LW | Staffa a Muro Inclusa, Hyper Radiant Color, Reflection Free Premium, Dual AI Engine, Dolby Vision & Atmos, VRR, G-Sync
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-20%
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-48%
LG OLED evo AI 55 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED55G64LW | AI, Staffa a Muro Inclusa, Hyper Radiant Color, Reflection Free Premium, Dual AI Engine, Dolby Vision & Atmos, VRR, G-Sync
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XIAOMI TV F 65 2025, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
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Hisense 55E7S PRO Smart TV 55" QLED Ultra HD 4K 144Hz HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, VIDAA OS, Native 144Hz Game Mode, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026
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Xiaomi TV 32 pollici 2026, HD Smart TV Fire TV Dolby Audio L32MB-FAVEU | DTS-HD,DTS Virtual:X, DTS-HD, Alexa Voice Control, Compatible with Apple AirPlay
Set di costruzioni
Set da montare ricchi di dettagli, dedicati sia a collezionisti e appassionati adulti sia ai ragazzi. Perfetti come idee regalo per chi ama assemblare modelli iconici ed esporli con orgoglio.
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-10%
LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith 11377 | Set per adulti, kit di modellismo 3D della Terra di Mezzo, 10 minifigure tra cui Gandalf e Aragorn, idea regalo, 8278 pezzi
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-19%
LEGO Pokémon Venusaur, Charizard e Blastoise 72153 | Set per adulti, kit di modellismo 3D, 3 action figure da collezione, decorazione stanza da gaming, idea regalo, 6838 pezzi
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-10%
LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone 10316 | Set per adulti, kit da esposizione della Terra di Mezzo, 15 minifigure tra cui Frodo e Bilbo Baggins, idea regalo, 6167 pezzi
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-27%
LEGO ONE PIECE Baratie, il ristorante galleggiante 75640 | Set per adulti, modello da esposizione ricco di dettagli, 10 minifigure tra cui Luffy, Nami e Sanji, idea regalo, 3402 pezzi
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-10%
LEGO Harry Potter Castello e parco di Hogwarts 76419 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, con luoghi iconici tra cui la Camera dei Segreti, idea regalo, 2660 pezzi
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-30%
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-30%
LEGO Editions Pallone da calcio 43019 | Giochi per bambini da 10 anni, kit di modellismo 3D, mini-stadio interattivo, decorazione cameretta, idea regalo, 1498 pezzi
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LEGO Classic Scatola Mattoncini Creativi Grande 10698 | Giochi per bambini da 4 anni, set per costruire macchina fotografica, vespa, casa e ruspa giocattolo, idea regalo, 790 pezzi
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LEGO Speed Champions Auto da corsa F1 Ferrari SF-24 - 77242 | Giochi per bambini da 10 anni, macchina giocattolo da collezione, minifigure del pilota di Formula 1, idea regalo, 275 pezzi
Altre offerte popolari
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Hypershell X Pro S Esoscheletro Gambe Per Camminare, 800 W, 10 Modalità | Esoscheletro per camminare con fino al 30% di sforzo in meno nei test e autonomia testata fino a 17,5 km
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Questa era dunque una selezione di offerte del Black Friday 2026 di Amazon riguardante i prodotti tech più venduti della nona giornata (27 novembre 2026). Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altri prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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