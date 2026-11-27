Nel giorno in cui ricorre il Black Friday, BOOX, ha appena dato il via alla campagna promozionale Year-End Sale 2026, iniziativa di fine anno che permette di permette di acquistare a prezzi più bassi i prodotti del suo catalogo.

La promozione sarà attiva da oggi (venerdì 27 novembre 2026) fino al 31 dicembre 2026, mettendo a disposizione dei potenziali acquirenti accessori in omaggio e sconti dedicati sul sito ufficiale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

BOOX: tutti i dettagli della promo “Year-End Sale 2026”

BOOX, brand della cinese Onyx International e marchio leader nella produzione di e-book reader, ha dato il via alla promozione Year-End Sale 2026, un’iniziativa che permette di risparmiare cifre importanti sul sito ufficiale.

La promozione è un po’ particolare, dato che viene articolata su tre distinte soglie di spesa, pensate per premiare in modo progressivo chi spende di più, ed è quindi bene spendere qualche parole in più per capire come funziona.

Come funzionano le tre soglie di spesa

La promozione di fine anno targata BOOX prevede, come anticipato, tre soglie di spesa (si considera il prezzo a carrello) a partire da 300 euro e offre benefici che vanno aumentando man mano che il potenziale acquirente “sale di soglia”:

Soglia da 300 euro – con una spesa pari o superiore a questa cifra, l’utente riceverà in omaggio Tappy, il telecomando Bluetooth (per voltare pagina, facilitando la lettura sugli eReader del brand) che altrimenti può essere acquistato a 29,99 euro sul sito ufficiale.

– con una spesa pari o superiore a questa cifra, l’utente riceverà in omaggio Tappy, il telecomando Bluetooth (per voltare pagina, facilitando la lettura sugli eReader del brand) che altrimenti può essere acquistato a 29,99 euro sul sito ufficiale. Soglia da 600 euro – per gli ordini superiori ai 600 euro, gli utenti riceveranno uno sconto diretto di 30 euro oltre a Tappy (quindi un bonus equivalente a 60 euro totali).

– per gli ordini superiori ai 600 euro, gli utenti riceveranno uno oltre a Tappy (quindi un bonus equivalente a 60 euro totali). Soglia da 800 euro – per gli ordini superiori agli 800 euro, BOOX offre in omaggio Picco, l’e-reader tascabile con schermo da 3,97 pollici e un peso contenuto in 58 grammi, che altrimenti avrebbe un prezzo di 109,99 euro sul sito ufficiale.

Condizioni di partecipazione e disponibilità

L’adesione alla promo Year-End Sale 2026 di BOOX prevede alcune regole specifiche definite dall’azienda. Ad esempio, i benefici delle tre soglie di spesa non si possono cumulare tra loro. In aggiunta, i regali previsti (Tappy e Picco) saranno assegnati fino a esaurimento delle scorte.

Come anticipato, questa promozione è valida esclusivamente sul sito ufficiale di BOOX (fino al 31 dicembre 2026) e non riguarda i prodotti venduti da rivenditori di terze parti. Gli utenti hanno anche la possibilità di pagare con PayPal e di effettuare resi a 30 giorni.