BOOX amplia la propria gamma di prodotti ePaper con Picco, un dispositivo che punta tutto su dimensioni estremamente compatte e semplicità d’uso. L’azienda lo presenta come il primo prodotto della nuova categoria Tiles, una linea non tanto pensata per sostituire i tradizionali tablet eReader del marchio, quanto per affiancarli con dispositivi più piccoli adatti ai momenti di pausa della giornata.

L’idea alla base di Picco è piuttosto semplice: avere sempre a disposizione un dispositivo dedicato alla lettura, senza dover utilizzare lo smartphone e senza portarsi dietro un prodotto più ingombrante. In fila, al bar, durante una pausa o mentre si aspetta un appuntamento, quei pochi minuti possono così diventare un’occasione per leggere invece di dedicarsi al consueto scrolling sul telefono.

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BOOX Picco è un ePaper da 3,97 pollici che sta praticamente ovunque

Il punto forte di BOOX Picco sono naturalmente le dimensioni, il dispositivo integra un display da 3,97 pollici, ha uno spessore di appena 5,5 mm e pesa soltanto 58 grammi. BOOX lo paragona per dimensioni a una carta da gioco, rendendolo particolarmente semplice da trasportare.

Per rendere ancora più pratico l’utilizzo quotidiano, l’azienda propone una cover magnetica dedicata che permette di agganciare Picco al retro dello smartphone, così da averlo sempre a portata di mano senza doverlo tenere separatamente in tasca o nello zaino.

Lo schermo raggiunge una densità di 235 PPI e utilizza una tecnologia anti-aliasing per rendere il testo più definito e nitido; non manca inoltre la retroilluminazione integrata, con possibilità di regolare sia l’intensità sia la temperatura del colore. In questo modo è possibile adattare la luce alle diverse condizioni ambientali, dalla lettura all’aperto fino all’utilizzo al buio prima di dormire.

Un tasto fisico permette inoltre di attivare rapidamente la luce frontale o la modalità di lettura notturna, affiancando i controlli touch e rendendo più immediato l’accesso alle funzioni principali.

Nonostante il formato particolarmente ridotto, Picco offre diverse possibilità di personalizzazione. Il dispositivo è compatibile con numerosi formati di documento e permette di modificare elementi come font, margini e interlinea, così da adattare la visualizzazione alle proprie preferenze.

Il controllo può avvenire attraverso il touchscreen oppure mediante i pulsanti fisici per il cambio pagina. Anche l’orientamento è flessibile, grazie alla rotazione dello schermo a quattro vie che consente di utilizzare il dispositivo con diverse modalità di impugnatura.

A bordo viene fornita una scheda microSD da 16 GB, con possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB. I libri e gli altri documenti possono essere trasferiti tramite l’app BOOX Tiles, attraverso il browser web oppure direttamente mediante il collegamento USB-C.

Picco non vuole però essere soltanto un piccolo eReader, BOOX ha previsto anche alcune funzioni aggiuntive come Pomodoro, Todo e Countdown, mentre gli screensaver possono essere personalizzati con fotografie, illustrazioni o citazioni.

La stessa cover magnetica può inoltre trasformare il dispositivo in un piccolo elemento decorativo, permettendo di fissarlo, ad esempio, al frigorifero. L’interfaccia è stata progettata con un’impostazione essenziale e minimalista, coerente con l’idea di offrire un dispositivo con poche distrazioni e dedicato soprattutto alla lettura.

BOOX Picco è già disponibile in pre-ordine sullo store ufficiale BOOX, con un prezzo di listino di 109,99 euro. La nuova linea Tiles rappresenta così un approccio diverso rispetto ai classici tablet eReader dell’azienda, puntando su un dispositivo estremamente piccolo e leggero da portare sempre con sé.