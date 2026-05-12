BOOX lancia in Italia la sua ultima novità, presentata ufficialmente nei giorni scorsi. Il brand noto nel settore dei dispositivi di lettura con tecnologia ePaper porta Tappy al debutto anche nel nostro Paese: si tratta del nuovo telecomando Bluetooth pensato per interagire con gli eReader. Vediamo come funziona e dove acquistarlo.

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BOOX Tappy arriva in Italia a pochi giorni dall’annuncio

Pur nella sua semplicità, BOOX Tappy è un nuovo accessorio che potrebbe risultare molto utile ad alcuni utilizzatori di lettori di ebook. Parliamo infatti di un telecomando wireless che agevola il passaggio da una pagina all’altra: utilizzandolo non è più necessario interagire direttamente con l’eReader, rendendo l’esperienza di lettura più ergonomica e immersiva (soprattutto in determinate situazioni).

Il nuovo accessorio consente di sfogliare pagine e scorrere contenuti con un semplice tocco, e integra tre modalità operative selezionabili tenendo premuti i tasti per cinque secondi:

Modalità Lettura : ottimizzata per la narrativa e i libri digitali, permette di voltare le pagine nelle principali app di lettura con un singolo clic;

: ottimizzata per la narrativa e i libri digitali, permette di voltare le pagine nelle principali app di lettura con un singolo clic; Modalità Navigazione : ideale per notizie e articoli di lunga lettura, consente di scorrere i contenuti verticali in modo preciso e naturale;

: ideale per notizie e articoli di lunga lettura, consente di scorrere i contenuti verticali in modo preciso e naturale; Modalità Multimediale: trasforma Tappy in un telecomando per audiobook e musica, permettendo di passare al brano precedente o successivo durante l’ascolto.

Tappy offre un pairing Bluetooth istantaneo, una batteria a lunga durata (BOOX parla di settimane di utilizzo) con ricarica tramite porta USB Type-C, due tasti di ricambio e un indicatore luminoso che fornisce feedback visivo immediato (per pairing, cambio modalità e livello della batteria).

La scheda tecnica di BOOX Tappy connettività Bluetooth 5.4, con portata di 10 metri

batteria da 95 mAh

porta di ricarica USB Type-C

temperatura di esercizio: 0-50°C

dimensioni e peso: 43 x 37 x 25 mm, 29 g

colori: verde o arancione

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Prezzo e dove acquistare Tappy

BOOX Tappy viene proposto sullo shop online ufficiale del produttore al prezzo consigliato di 29,99 euro nella colorazione Verde. Acquistandolo contestualmente a un dispositivo BOOX è possibile portarsi a casa l’accessorio alla metà del prezzo. Nel momento in cui scriviamo risulta già sold-out, ma la disponibilità potrebbe aggiornarsi in qualsiasi momento.

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