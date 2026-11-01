Il marchio BOOX ha costruito la propria fama sulla capacità di prendere un’idea semplice, lo schermo e-ink, e di trasformarla in un dispositivo che si adatta a mille usi diversi: leggere, annotare, studiare, lavorare e, perché no, divertirsi. BOOX Note Air6 C è il punto di arrivo, per ora, di questo percorso: un notebook con schermo e-ink a colori da 10,3 pollici, Android 16 e Play Store, penna nella confezione e accessori pensati sia per chi vuole sostituire un tablet o un portatile sia per chi lo userà soltanto per appunti e lettura. Dopo avere provato in passato dispositivi come il BOOX Tab Ultra C e il BOOX Go 10.3 Gen II Lumi, ritroviamo in questo Note Air6 C la perfetta sintesi della tecnologia che ci ha fatto amare i prodotti del marchio.

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Design e accessori, sottile, curato e con la dotazione giusta

La prima cosa che colpisce è la costruzione. Con soli 5,8 millimetri di spessore e circa 440 grammi di peso, il Note Air6 C è sottile, rifinito con materiali di qualità e di fattura pregevole. Esteticamente è davvero bello, e la colorazione nera con gli accenti rossi è davvero azzeccata. Le dimensioni sono di 225 x 192 millimetri.

Anche la dotazione è quella giusta. Nella confezione di vendita, oltre al dispositivo, troviamo la penna BOOX Pen3 già inclusa, un cavo USB-C, un attrezzo per estrarre il carrellino della scheda, la guida rapida e la scheda di garanzia: tutto ciò che serve per cominciare subito a scrivere, senza dover acquistare altro. Gli accessori, acquistabili anche in bundle con il dispositivo, completano il quadro in due direzioni diverse. Per chi vuole sostituire un tablet o un notebook è disponibile la cover con tastiera magnetica, che si collega tramite contatti pogo pin e ha una porta USB-C integrata per la ricarica, ideale per scrivere email, rivedere un testo o stendere un verbale. Per chi lo userà “solo” per appunti e per leggere c’è invece la cover più leggera, una custodia magnetica con modalità supporto e scomparto per i pennini, che rende il dispositivo ancora più bello.

Schermo e prestazioni, a colori e senza compromessi

Dal punto di vista tecnico il Note Air6 C è impeccabile. Lo schermo è un Kaleido 3 da 10,3 pollici, capace di riprodurre 4.096 colori, in vetro con lente piatta, con una risoluzione di 2480 x 1860 pixel in bianco e nero (300 ppi) e di 1240 x 930 in colore (150 ppi). È uno schermo a colori ad alta risoluzione, con una superficie leggermente ruvida che offre un buon attrito alla penna e rende la scrittura molto simile a quella su carta, e con una luce frontale regolabile con toni caldi e freddi, utile per leggere anche al buio. A noi i colori piacciono: sembrano leggermente slavati rispetto alla realtà, ma è uno stile che apprezziamo e che troviamo più riposante, e intervenendo sulle regolazioni è comunque possibile ottenere immagini molto soddisfacenti.

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Sotto la scocca lavora un processore octa-core di ultima generazione, realizzato a 4 nanometri e abbinato alla tecnologia BOOX Super Refresh, con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibili con una scheda microSD, a cui si aggiungono Wi-Fi e Bluetooth 6.0. Il sistema operativo è Android 16, con il Play Store che rende il dispositivo utilizzabile in qualsiasi contesto: si installa ciò che serve, dalle app di lettura a quelle di lavoro. Il lettore di impronte, integrato nel tasto di accensione, è veloce e preciso, e due altoparlanti, un microfono e la porta USB-C, che supporta anche l’OTG, completano la dotazione.

Sul fronte dell’autonomia, con una batteria da 3.700 mAh, usandolo per buona parte del tempo in bianco e nero possiamo parlare tranquillamente di due settimane con un paio d’ore al giorno. Tra bianco e nero e colore non ci sono grosse differenze in termini di consumi: una leggera differenza c’è, a svantaggio del colore, ma niente di trascendentale.

Note e IA, quando la scrittura a mano diventa testo

Il cuore del Note Air6 C resta la gestione delle note, che è molto buona. L’app mette a disposizione sette tipi di pennello con spessori e colori regolabili, forme geometriche, un lazo per selezionare e modificare il contenuto, strumenti per ordinare con indici, etichette e ricerca, e la possibilità di lavorare con due note affiancate in schermo diviso. Nella pratica lo abbiamo usato spesso per sostituire le note prese su foglietti, con l’indubbio vantaggio di averle sempre ordinate e a portata di mano, senza il rischio di smarrire un biglietto o di non ritrovare l’appunto giusto.

A fare la differenza è però l’IA, che permette di convertire il testo scritto a mano in testo digitale. È una funzione ottima per chi è abituato a prendere appunti a penna e non vuole il fastidio di ricopiare tutto a mano. Il riconoscimento è ottimo anche con una grafia approssimativa e rapida, spesso illeggibile: un risultato che, per chi scrive di fretta, vale da solo una buona parte del prezzo. Il riconoscimento della scrittura funziona in italiano: è stato necessario scaricare il relativo pacchetto lingua, un’operazione semplice e veloce. Il dispositivo integra inoltre strumenti di trascrizione per le riunioni e un assistente che commenta il testo selezionato, ma la disponibilità di queste funzioni può variare in base alla regione e alla lingua, ed è un aspetto da verificare prima dell’acquisto.

Anche per la lettura il Note Air6 C è uno strumento eccellente. Per leggere libri è ottimo, per leggere fumetti è il top: lo schermo da 10,3 pollici ha le proporzioni e le dimensioni della classica pagina di un fumetto Bonelli, il formato che piace leggere a noi,. Il supporto a una lunga serie di formati, tra cui PDF, EPUB, CBR e CBZ, rende il dispositivo adatto a qualunque biblioteca digitale. Anche la lettura di manuali o delle istruzioni LEGO avviene molto facilmente, con la possibilità di annotare a margine con la penna.

Software e novità rispetto al Note Air5 C

Dal punto di vista del software non ci sono particolari novità, e questo non deve essere considerato un limite quanto piuttosto la testimonianza del livello raggiunto da BOOX su questo fronte. Rispetto al Note Air5 C, che condivide lo schermo, lo spessore e il peso, cambiano soprattutto il processore, più recente, il passaggio da Android 15 ad Android 16 e il Bluetooth 6.0, mentre le funzioni di firmware, come le note doppie, il nuovo lazo e il calendario con appunti, arrivano con gli ultimi aggiornamenti. Il resto è la continuità di un’esperienza già matura, con un ecosistema di cloud, trasferimento dei file e integrazioni con servizi come Google Drive, Readwise e Zotero.

Vale la pena ricordare anche la parte di ecosistema, che nell’uso quotidiano fa la differenza. Il Note Air6 C si sincronizza con un cloud gratuito da 10 GB, trasferisce note, documenti e immagini verso computer, tablet e telefono con BOOXDrop e può anche trasmettere lo schermo in tempo reale per presentazioni e confronti di gruppo, oltre a integrarsi con servizi come Google Drive, Readwise e Zotero. Il produttore dichiara aggiornamenti firmware gratuiti per oltre tre anni dal lancio e una garanzia di un anno, due elementi che contano molto in un dispositivo il cui valore sta anche nell’evoluzione del software. Ricordiamo infine che la pellicola protettiva sullo schermo fa parte dell’esperienza di scrittura vicina alla carta e che BOOX consiglia di non rimuoverla.

Considerazioni finali

BOOX Note Air6 C è uno dei migliori prodotti del marchio, la perfetta sintesi della tecnologia che ce li ha fatti amare. È sottile, costruito con materiali di qualità e con gli accessori giusti, ha uno schermo a colori ad alta risoluzione e un software maturo, e riesce a essere allo stesso tempo un quaderno digitale, un lettore di fumetti e un dispositivo da lavoro. Per chi vuole sostituire un tablet o un notebook c’è la tastiera, per chi vuole usarlo solo per appunti e per leggere c’è la cover leggera, e in entrambi i casi la libertà d’uso garantita da Android e dal Play Store lo rende adatto a qualsiasi contesto.

Il prezzo, come sempre con BOOX, è un po’ elevato, ma ci sembra giustificato dalla qualità e dalla libertà di utilizzo. Tra i pro mettiamo quindi la versatilità e la qualità costruttiva, mentre tra i contro direi soltanto il prezzo. È un prodotto quasi perfetto, e il voto finale di 9.3 lo conferma.

Pro: Versatilità: lettura, fumetti, appunti, lavoro e app Android con il Play Store



Qualità costruttiva e design, sottile e curato nei materiali



Riconoscimento della scrittura a mano con IA ottimo, anche in italiano e con grafia approssimativa



Ottimo per leggere fumetti, grazie al formato simile a quello Bonelli



Autonomia di circa due settimane con un paio d'ore di uso al giorno Contro: Prezzo elevato, a cui si aggiungono i costi degli accessori

Voto finale: 9,3

Prezzo e disponibilità

BOOX Note Air6 C è attualmente in offerta sullo store ufficiale BOOX a 579,99 euro in bundle con la cover magnetica, mentre il bundle con la cover tastiera costa 656,99 euro. In alternativa è disponibile su Amazon a 579,99 euro, senza cover.