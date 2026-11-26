In occasione dell’avvio delle nuove offerte Parkside sul volantino Lidl, il fai da te diventa subito uno dei temi caldi della settimana. Amazon risponde sullo stesso terreno con una vetrina dedicata al fai da te Bosch e Dremel: avvitatori, trapani, attrezzi per il giardino, idropulitrici e strumenti di misura, in molti casi a prezzi ribassati rispetto al listino. Per chi sta confrontando le due strade, abbiamo scelto 41 prodotti, con prezzi e link per acquistarli, così da farvi un’idea di cosa si trova senza uscire di casa.
Cacciaviti e avvitatori a batteria
Il primo confronto è con gli avvitatori ricaricabili più economici: qui Amazon schiera i piccoli strumenti da 3,6 e 4 volt, quelli per montare un mobile, stringere una vite o sistemare le piccole cose di casa senza tirare fuori il trapano.
- cacciavite a batteria Bosch IXO8 con adattatori angolare ed eccentrico a 64,99€ invece di 77,38€
- cacciavite a batteria Bosch IXO8 con set di 10 bit a 42,60€ invece di 48,34€
- cacciavite a batteria compatto Bosch IXO set di settima generazione a 53,42€
- cacciavite a batteria Bosch PushDrive Starter Set a 52,93€ invece di 59,90€
- cacciavite a batteria Bosch PushDrive 06039C6000 a 55,48€ invece di 67,00€
- avvitatore a batteria Bosch PSR SELECT a 56,78€ invece di 67,71€
- cacciavite a batteria Bosch Easydrill 1200 a 74,89€ invece di 99,99€
- utensile a batteria Bosch EasyCut&Grind a 85,24€ invece di 99,99€
Trapani, seghe e utensili elettrici
Salendo di potenza si entra nel territorio dei trapani e degli elettroutensili veri e propri, dove la vetrina propone modelli con batteria 18V e i multiutensili Dremel.
- trapano a percussione Bosch EasyImpact 600 a 43,19€ invece di 59,99€
- trapano avvitatore a batteria Bosch UniversalImpact 18V con valigetta a 89,99€ invece di 109,99€ (esclusiva Amazon)
- smerigliatrice angolare Bosch UniversalGrind 7-125 a 39,98€ invece di 60,99€
- sega circolare a batteria Bosch UniversalCirc 18V-53 a 105,90€ invece di 126,99€ (ne restano pochi pezzi)
- motosega a batteria Bosch UniversalChain 18 a 113,64€ invece di 166,46€
- trapano a colonna Bosch PBD 40 a 229,99€ invece di 364,99€
- batteria Bosch PBA 18V da 4,0 Ah a 34,99€ invece di 46,24€
- multiutensile Dremel 3000 con 25 accessori a 59,98€ invece di 76,24€
- multiutensile Dremel 4250 con 35 accessori a 74,99€ invece di 99,95€
- multiutensile senza fili Dremel 8250 con 65 accessori a 174,99€ invece di 224,00€
Giardino e lavaggio
Il giardino è un altro campo di sfida classico delle offerte Parkside, e anche qui la selezione Amazon non manca di nulla: tagliabordi, soffiatori e forbici a batteria, oltre alle idropulitrici per terrazzi, auto e vialetti.
- tagliaerba a filo Bosch EasyRotak 32-235 a 81,39€ invece di 134,99€
- tagliabordi a batteria Bosch EasyGrassCut 18V-230 a 81,22€ invece di 119,99€
- tagliasiepi a batteria Bosch UniversalHedgeCut 18V-50 a 119,29€ invece di 156,01€
- soffiatore aspiratore a batteria Bosch UniversalLeafBlower 18V-130 a 60,99€ invece di 112,21€
- soffiatore aspiratore elettrico Bosch UniversalGardenTidy 3000 a 91,79€ invece di 112,55€
- forbice per erba a batteria Bosch ISIO 4V a 61,99€
- forbici per erba e sfoltirami a batteria Bosch ISIO 4V a 72,99€ (ne restano pochi pezzi)
- idropulitrice Bosch EasyAquatak 120 a 87,24€ invece di 94,13€
- idropulitrice Bosch UniversalAquatak 125 a 102,21€ invece di 120,39€
- idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135 a 132,99€ invece di 189,90€
Segui TuttoTech.net su Google Discover
Pulizie di casa
Qui la vetrina Bosch gioca una carta diversa dal bricolage puro, con i piccoli aiutanti per le faccende domestiche, dai lavavetri alla spazzola a batteria, fino a una caffettiera a batteria da 18V.
- aspiragocce a batteria Bosch GlassVAC a 46,99€ invece di 69,18€
- lavavetri aspiragocce a batteria Bosch GlassVAC Solo Plus a 52,51€ invece di 59,90€
- lavavetri Bosch GLASSVAC con flacone spray e panni a 78,27€
- spazzola di pulizia a batteria Bosch TAYDO a 49,12€
- caffettiera a batteria Bosch EasyMoka18V-2 in acciaio inox a 89,99€ invece di 106,40€
Misurare e allineare
Chiudono la selezione gli strumenti di misura, utili per appendere un quadro o montare una mensola con la giusta precisione, e una categoria in cui la scelta online è particolarmente ampia.
- rilevatore Bosch Truvo di seconda generazione per cavi e tubi a 32,89€ invece di 42,51€
- indicatore del livello di gas Bosch Filio a ultrasuoni a 49,99€ invece di 54,99€
- livella laser a linee Bosch Atino all-in-one di seconda generazione a 52,76€ invece di 59,99€
- livella laser a croce Bosch Quigo con morsetto snodabile a 51,49€
- livella laser a croce Bosch Quigo Plus con treppiede a 79,70€
- distanziometro laser Bosch UniversalDistance 50 C a 49,79€ invece di 59,99€
- distanziometro laser Bosch Zamo Set con adattatori a 79,99€
- cucitrice Bosch HomeSeries per PTK 3.6 LI a 17,99€
Prezzo e disponibilità
I prezzi indicati sono quelli rilevati su Amazon.it il 26 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso, così come la disponibilità: per alcuni prodotti restano pochi pezzi. Prima di acquistare controllate sempre la scheda del singolo prodotto.
Se volete risparmiare sulla tecnologia, seguiteci sul canale Telegram Prezzi.Tech (o su WhatsApp) per essere avvisati delle offerte Tech più interessanti.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Lidl Black Week da giovedì 26 novembre, tornano le offerte Parkside e Silvercrest
- 🛍️ È il mese delle offerte Black Friday: date e come non perdersi le migliori offerte
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo