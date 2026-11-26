In occasione dell’avvio delle nuove offerte Parkside sul volantino Lidl, il fai da te diventa subito uno dei temi caldi della settimana. Amazon risponde sullo stesso terreno con una vetrina dedicata al fai da te Bosch e Dremel: avvitatori, trapani, attrezzi per il giardino, idropulitrici e strumenti di misura, in molti casi a prezzi ribassati rispetto al listino. Per chi sta confrontando le due strade, abbiamo scelto 41 prodotti, con prezzi e link per acquistarli, così da farvi un’idea di cosa si trova senza uscire di casa.

Cacciaviti e avvitatori a batteria

Il primo confronto è con gli avvitatori ricaricabili più economici: qui Amazon schiera i piccoli strumenti da 3,6 e 4 volt, quelli per montare un mobile, stringere una vite o sistemare le piccole cose di casa senza tirare fuori il trapano.

Trapani, seghe e utensili elettrici

Salendo di potenza si entra nel territorio dei trapani e degli elettroutensili veri e propri, dove la vetrina propone modelli con batteria 18V e i multiutensili Dremel.

Giardino e lavaggio

Il giardino è un altro campo di sfida classico delle offerte Parkside, e anche qui la selezione Amazon non manca di nulla: tagliabordi, soffiatori e forbici a batteria, oltre alle idropulitrici per terrazzi, auto e vialetti.

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Pulizie di casa

Qui la vetrina Bosch gioca una carta diversa dal bricolage puro, con i piccoli aiutanti per le faccende domestiche, dai lavavetri alla spazzola a batteria, fino a una caffettiera a batteria da 18V.

Misurare e allineare

Chiudono la selezione gli strumenti di misura, utili per appendere un quadro o montare una mensola con la giusta precisione, e una categoria in cui la scelta online è particolarmente ampia.

Prezzo e disponibilità

I prezzi indicati sono quelli rilevati su Amazon.it il 26 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso, così come la disponibilità: per alcuni prodotti restano pochi pezzi. Prima di acquistare controllate sempre la scheda del singolo prodotto.

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