Le offerte del Black Friday di Amazon proseguono senza sosta, a maggior ragione oggi, 27 novembre, nella giornata clou del venerdì nero. Oltre ai tantissimi ribassi già attivi a catalogo, in queste ore spicca una promozione aggiuntiva che suona come una risposta diretta all’iniziativa lanciata ieri da Unieuro: raggiungendo una spesa minima di 199 euro su una selezione dedicata di prodotti, è possibile ottenere uno sconto extra del 25% direttamente al checkout. Vediamo subito come funziona.
Amazon lancia uno sconto extra del 25% su una selezione di prodotti per il Black Friday
La Settimana del Black Friday di Amazon, scattata alla mezzanotte del 19 novembre, proseguirà fino al Cyber Monday di lunedì 30 novembre. Oggi, 27 novembre, si celebra però il vero e proprio venerdì nero e sulla piattaforma si sono aggiunti numerosi nuovi ribassi sulla tecnologia e non solo. Tra questi spicca l’iniziativa denominata “Acquistane 199 euro e risparmia il 25%“, il cui funzionamento è già chiaro dal nome: raggiungendo almeno 199 euro di spesa su una selezione dedicata di articoli, si ottiene uno sconto (o extra sconto) del 25% fino al 30 novembre.
Naturalmente non sono presenti solo prodotti da oltre 199 euro: la cifra minima può essere raggiunta anche combinandone più di uno, a patto di scegliere solamente tra quelli idonei. Contrariamente a quanto avviene con il Prime Day e la Festa delle Offerte Prime, non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti, anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi.
Vediamo una selezione dei prodotti più interessanti con i quali approfittarne della nuova promozione. Sono presenti diversi accessori, così come smartwatch, fitness tracker, cuffie wireless, prodotti per informatica e gaming, set LEGO e non solo.
Set di costruzioni LEGO e collezionismo
Kit LEGO per grandi e piccoli costruttori, dalle repliche di auto famose ai set a tema Star Wars, Harry Potter e Minecraft per arredare o giocare.
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LEGO Technic Super Sports Car Lamborghini Revuelto 42214 | Giochi per bambini da 10 anni, auto giocattolo telecomandata, luci, sterzo e batteria ricaricabile, idea regalo, 1135 pezzi
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LEGO Harry Potter Castello e parco di Hogwarts 76419 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, con luoghi iconici tra cui la Camera dei Segreti, idea regalo, 2660 pezzi
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LEGO Star Wars AT-AT Imperial Remnant con INT-4-75454 | Giochi per bambini da 10 anni, veicolo giocattolo, 7 personaggi e speeder bike da The Mandalorian, idea regalo, 1453 pezzi
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LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Book Nook del Balrog 10367 | Set per adulti, modello da esposizione, minifigura di Gandalf il Grigio, decorazione casa o ufficio, idea regalo, 1201 pezzi
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LEGO Minecraft La Torre dell’Enderman 21279 | Giochi per bambini da 9 anni, giocattolo modulare che si trasforma in 2 fortezze, 6 personaggi, regalo per gamer, 867 pezzi
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LEGO Harry Potter Castello di Hogwarts: Ala dell’infermeria 76463 | Giochi per bambini da 9 anni, kit di modellismo fai da te, 7 minifigure tra cui Hermione e Ron, idea regalo, 907 pezzi
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LEGO Star Wars Millennium Falcon 75375 | Set per adulti, modellino da costruire di astronave da collezione, inclusi espositore e targhetta, idea regalo, 921 pezzi
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LEGO Architecture Parigi – La città dell’amore 21064 | Set per adulti, modellino di decorazione per casa 3D con paesaggio parigino tra cui la Torre Eiffel, idea regalo, 958 pezzi
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LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Elmo di Sauron 11373 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, con l'Unico Anello e una minifigure da collezione, idea regalo, 538 pezzi
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LEGO Minecraft Battaglia contro il Wither 21590 | Giochi per bambini da 8 anni, con Guerriero Crimson, Strider, Cubo di Magma e 2 scheletri Wither, regalo per gamer, 494 pezzi
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LEGO Ninjago Auto mutaforma di Jay 71856 | Giochi per bambini da 8 anni, macchina giocattolo, 5 minifigure tra cui Jay, Nya e Kai con accessori, idea regalo, 387 pezzi
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LEGO ONE PIECE La tenda del circo di Bagy il Clown 75637 | Gioco per bambini da 8 anni, giocattolo con poster ricercato, 4 minifigure tra cui Luffy, Nami e Zoro, idea regalo, 573 pezzi
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LEGO Creator 3 in 1 Animali marini: meravigliosi delfini 31385 | Giochi per bambini da 9 anni, pesce giocattolo ricostruibile in cavalluccio marino o in granchio, idea regalo, 542 pezzi
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LEGO Star Wars Busto di Darth Vader 75439 | Set per adulti, kit di modellismo da collezione, minifigure con spada laser rossa, decorazione casa, idea regalo, 349 pezzi
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LEGO Disney Adorabile Minou de Gli Aristogatti 43286 | Giochi per bambini da 7 anni, gatto giocattolo snodabile con fiocco in tessuto, decorazione cameretta, idea regalo, 369 pezzi
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LEGO Editions Kylian Mbappé – Highlights calcistici 43013 | Giochi per bambini da 10 anni, giocattolo con minifigure da collezione, modello 3D da esposizione, idea regalo, 490 pezzi
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LEGO Creator 3 in 1 Telefono retrò 31174 | Giochi per bambini da 8 anni, ricostruibile in modello anni '80 o in 2 telefoni cellulari del 2000, idea regalo, 383 pezzi
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LEGO Editions Lionel Messi – Highlights calcistici 43011 | Giochi per bambini da 10 anni, giocattolo con minifigure da collezione, modello 3D da esposizione, idea regalo, 500 pezzi
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LEGO Speed Champions BMW M3 (E30) - 77263 | Giochi per bambini da 9 anni, modello di macchina giocattolo da collezione con minifigure del pilota, idea regalo, 358 pezzi
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LEGO Speed Champions Super auto sportiva Bugatti Vision GT - 77253 | Giochi per bambini da 9 anni, modello di macchina giocattolo da collezione con minifigure del pilota, idea regalo, 284 pezzi
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LEGO Speed Champions Ford Mustang ‘65 Hoonicorn V1 di Ken Block 77262 | Giochi per bambini da 9 anni, modello di macchina giocattolo da collezione con minifigure del pilota, idea regalo, 345 pezzi
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LEGO Wednesday Fiore di dalia nero 76784 | Giochi per bambini da 9 anni, modello apribile da gioco e esposizione, 2 mini bamboline e accessori, idea regalo, 358 pezzi
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LEGO Creator 3 in 1 Animali selvatici: fenicottero rosa 31170 | Giochi per bambini da 8 anni, set ricostruibile in pappagallo cacatua o axolotl giocattolo, regalo di compleanno, 288 pezzi
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LEGO City Monoposto Williams Racing e Haas F1 - 60464 | Giochi per bambini e bambine da 4 anni, con modelli di 2 auto da corsa, 2 minifigure e Starter Brick, idea regalo, 92 pezzi
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LEGO Botanicals Piante dondolanti 11506 | Giochi per bambini da 9 anni, 2 piantine finte con 2 vasi color pastello, decorazione camera da letto, idea regalo, 253 pezzi
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LEGO Minecraft Fattoria di galline 21585 | Giochi per bambini da 7 anni, giocattolo da costruire, fan della gallina, Baby Zombie e volpe, regalo per gamer, 233 pezzi
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LEGO Marvel Iron Man e War Machine contro i droni di Hammer 76320 | Giochi per bambini da 7 anni, giocattolo da costruire, 2 minifigure e 2 action figure con shooter, idea regalo, 204 pezzi
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Funko POP! Racing: McLaren - Ayrton Senna | Gadget Ufficiale Ad Icons - Personaggio in Vinile da Collezione - Idea Regalo Compleanno per Fan e Collezionisti
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LEGO Botanicals Margherite 11508 | Giochi per bambini da 9 anni, con fiori finti e lavanda artificiale, decorazione cameretta, regalo di compleanno, 133 pezzi
Cuffie, auricolari e altoparlanti
Dispositivi audio wireless e con cavo per ascoltare musica ovunque, isolarsi con la cancellazione attiva del rumore o comunicare in gioco e in chiamata.
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Sony WH-1000XM5 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Over-Ear, wireless, chiamate nitide, Hi-Res, 30 ore batteria, custodia rigida, iOS & Android, noise cancelling - Nero
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JBL Quantum 360X, Cuffie Wireless Gaming Over Ear, per Xbox, Nero | Bluetooth, Cancellazione Attiva del Rumore, Microfono a Braccio Rimovibile, Audio 3D, Compatibili con Mac e Nintendo Switch
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HUAWEI FreeBuds Neo, Auricolari wireless, Cuffie ANC, iOS&Android, Argento | Design mini e leggero, cancellazione adattiva del rumore, Connessione a due dispositivi, fino a 40 ore di riproduzione
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JBL Quantum 350, Cuffie Gaming Over-Ear Wireless, Nero | Headset da Gaming con Microfono Boom Direzionale Removibile, Compatibilità Multipiattaforma PC e Console
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-54%
Samsung Galaxy Buds3 FE, Auricolari Wireless [Versione Italiana] | Suono Equilibrato, Audio 360, Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate Nitide, Controllo Semplice, Gemini AI, Gray 2025
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-54%
Auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3 FE | Suono bilanciato, Audio 360, Cancellazione attiva del rumore, Chiamate chiare, Controllo semplice, Gemini AI, Nero 2025
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JBL Clip 5, Speaker Bluetooth Portatile, Rosso | Altoparlante Wireless, Design Compatto, Waterproof IP67, 7H di Autonomia, USB, Compatibile con App JBL Portable
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Nothing Ear (a) Cuffie bluetooth con Integrazione di ChatGPT, Cancellazione Attiva del Rumore fino a 45 dB, Audio Hi-Res con LDAC e fino a 42.5 ore di ascolto - Nero
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HyperX Cloud Alpha, Cuffie da Gaming con Jack Audio da 3,5 mm, Comandi sul Cavo, Telaio in Alluminio, Cuscinetti in Memory Foam Rivestiti in Similpelle, Adatto per PS4, Xbox e PC, Nero/Rosso
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Sony SRS-XB100 -Speaker Wireless Bluetooth, portatile, leggero, compatto, da esterno, da viaggio, IP67 resistente acqua e polvere, batteria da 16 ore, cinturino versatile, chiamate in vivavoce-arancio
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PHILIPS TAK4200PK Serie 4200 Cuffie pieghevoli per bambini on-ear wireless a volume limitato, Condivisione audio, Cavo USB-C incluso - Rosa
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JBL Tune 305 C Auricolari USB-C ad Alta Risoluzione Audio, Blu | Suono JBL Pro Bass, Comando a 3 tasti con microfono, Controllo delle preimpostazioni EQ, Cavo piatto anti-groviglio
Periferiche per computer
Tastiere ergonomiche e meccaniche, mouse wireless ad alta precisione e webcam per migliorare la postazione di lavoro, di studio o di gioco.
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Logitech MX Master 4, mouse wireless ergonomico | Feedback tattile ad alte prestazioni, scorrimento ultraveloce, ricarica USB-C, Bluetooth, Windows, macos - Grigio chiaro
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Logitech MX Anywhere 3S Mouse Wireless Compatto (Grafite) | Scorrimento Veloce, Tracciamento 8K DPI, Clic Silenzioso, Pulsanti Programmabili, USB C, Bluetooth, PC, Linux, Chrome, Mac
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ASUS TUF Gaming K3 Gen II - Tastiera da gaming compatta a 97 tasti, switch opto-meccanici RGB, guarnizione in silicone, schiuma ammortizzante, tenuta IP57, piastra superiore rimovibile e Aura Sync,
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Kit Tastiera e Mouse Wireless Logitech MK950 Signature Slim, Grafite | Digitazione silenziosa, switch 3 dispositivi, Bluetooth, multi-OS, Windows, Mac, layout QWERTY italiano
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Logitech C920 HD Pro Webcam | Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo, Correzione Luce HD, Skype, Zoom, PC, Mac, Laptop, Tablet - Nero
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Logitech MX Verticale Mouse Wireless Ergonomico | Multi-Dispositivo, Bluetooth/2.4GHz Unifying, Ottico 4K DPI, 4 Pulsanti, Ricarica Rapida, PC/Mac/iPadOS - Grigio
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Razer DeathAdder V3 - Mouse da sport ergonomico(design leggero da 59 g,forma ergonomica, sensore da 30K,interruttori ottici per mouse Gen-3,tecnologia HyperPolling da 8000 Hz, cavo Speedflex) Nero
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Logitech Brio 300 Webcam Full HD con Otturatore Privacy - Bianco | Mic con Riduzione Rumore, USB-C, Certificata Zoom/Teams/Google Meet, Correzione Luce Automatica
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Logitech Wave Keys Tastiera Ergonomica Wireless - Grafite, ITA QWERTY | Poggiapolsi imbottito, Digitazione confortevole, Easy-Switch, Bluetooth, Logi Bolt, Multi-OS, Windows/Mac
Videogiochi e accessori gaming
Titoli per console, controller programmabili ed ergonomici, monitor curvi ad alto refresh rate e custodie per appassionati di videogiochi su PC e console.
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msi MAG 27CQ6F Monitor Gaming da 27" WQHD Curvo - Pannello VA Rapid 1500R (2560 x 1440), 180 Hz / 0.5ms (GtG, Min.), Adaptive-Sync - DP 1.4a, HDMI 2.0b CEC
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ASUS ROG RAIKIRI, Controller Gaming per PC e XBOX, RGB, Nero | Pulsanti Posteriori Programmabili ed Ergonomici, Mappatura dei Tasti, Jack da 3,5 mm, Illuminazione RGB Aura
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Xbox Controller Wireless Forza Horizon 6 (Edizione limitata) Series X|S, One, PC e dispositivi abilitati per il cloud
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HyperX Clutch Gladiate RGB Gaming Controller for Xbox Series X|S Licensed by Xbox Full RGB Wired Clear
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RDS - Borsa a tracolla orizzontale Game Traveler Deluxe con licenza Nintendo Switch 2, Nintendo Switch OLED e Nintendo Switch, contiene Nintendo System e accessori
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Accessori per dispositivi e smart home
Supporti per smartphone, custodie protettive, memorie esterne, dispositivi per la connettività di rete, termostati intelligenti e batterie per la casa.
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Intenso 6021560 HDD Esterno, 2.50 Pollici, USB 3.0, 1000 GB, Autoalimentato, 5400 RPM, 6000 Mb/s, Nero
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Samsung Scheda di Memoria MicroSD T7 da 256 GB, Scheda di Memoria per Smartphone, Tablet e Console Portatile, Fino a 170 MB/s di Lettura, Full HD e 4K UHD, MB-MB256T/WW
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TP-Link TL-WPA7517 KIT Powerline WiFi AC1200 Mbps + AV1000 Mbps Con Porta Gigabit Ethernet, Compatibile Con Tutti I Box
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TCL Custodia per Tablet NXTPAPER 14 - Cover Flip Slim in Pelle PU con 3 Angoli Regolabili, Design Magnetico per Stylus, Funzione Auto Sleep/Wake, Nero
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TCL Custodia per Tablet NXTPAPER 11 Plus - Cover Flip Slim in Pelle PU con 3 Angoli Regolabili, Design Magnetico per Stylus, Funzione Auto Sleep/Wake, Nero
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HP Prelude Pro, Zaino per Notebook fino a 15.6", Creato con Materiale Riciclato, Resistente all'acqua, Spallacci Regolabili e Imbottiti, Fascia Pass-through per Trolley, Inserti Riflettenti, Grigio
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VARTA Pile AAA, Confezione da 20 (10+10), Longlife Power, alcaline, 1,5 V | pila AAA LR03, Made in Germany, conservazione fino a 10 anni, per console di gioco, spazzolino, mouse o controller
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Celly, Anello Magnetico Adesivo Ultra Sottile con Adattatore, Compatibile con tecnologia Magsafe per Smartphone e Caricatore Wireless Ricarica Rapida, Colore Nero
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DURACELL 2032 Batterie a moneta al litio (Confezione da 4) 3V, CR2032 | Fino a +70% di durata - Tecnologia Baby Secure - Per Apple AirTag, chiavi auto, dispositivi domestici, sportivi e medici
Smartwatch e fitness tracker
Dispositivi indossabili e fasce cardio pensati per monitorare allenamenti, parametri vitali e riposo notturno, adatti a sportivi e vita quotidiana.
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Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm, 27 Giorni Autonomia, Dual Band GPS | AMOLED da 1,5", Mappe & Navigazione Offline, 6 Sistemi Satellitari, Pagamento NFC, 170+ Modalità Sport per Avventura
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Garmin CIRQA Smart Band, Activity Tracker Senza Schermo, L/XL, Black | Design Comodo, Monitoraggio Salute Giorno e Notte, Monitoraggio Attività Sportiva e Sonno, Funzioni di Allenamento, VO2 Max
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Fitbit Edge di Google: cassa nero opaco/cinturino sportivo nero ossidiana | Fitness tracker, coach di benessere, monitoraggio del sonno, display leggibile, batteria a ricarica rapida, Android e iOS
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Garmin HRM-600 (XS-S), Fascia cardio, Bluetooth e ANT+, Multisport, Nuoto, Dinamiche di corsa, HRV, Batteria ricaricabile, Autonomia fino a 2 mesi, Lavabile in lavatrice
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Google Fitbit Air - Activity tracker senza schermo con monitoraggio di fitness, battito cardiaco e sonno - Coaching personalizzato basato sull'AI - Fino a 7 giorni di autonomia - Viola lavanda
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HUAWEI Band 11 Pro Smart Watch, Tracker di Fitness, Nero | Precisione GNSS Indipendente, AMOLED da 1.62" ad Alta Luminosità, HRV del Sonno Medio, Benessere Emotivo, 5ATM
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XIAOMI Smart Band 11 Active, Fitness Tracker Uomo Donna, Rosa | Display 1,47'' 60Hz, Finitura Metallica, Monitoraggio Salute multidimensionale, Batteria 21 Giorni, 50 Sport, 5ATM
Fotocamere istantanee e pellicole
Stampanti tascabili per smartphone, fotocamere ibride e ricariche di pellicole per stampare subito i propri ricordi ovunque ci si trovi.
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Fujifilm instax mini Evo Black, Fotocamera Istantanea Ibrida digitale | Fotocamera Digitale Compatta, Stampante per Smartphone, Design Analogico, 100 Effetti, Dimensioni Stampa 86 mm x 54 mm
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Fujifilm instax SQUARE Link Midnight Green, Stampante per Smartphone | Stampe Personalizzate e Creative, Connettività Bluetooth, Dimensioni Pellicola 86 x 72 mm
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Fujifilm instax SQUARE Link Ash White, Stampante per Smartphone | Stampe Personalizzate e Creative, Connettività Bluetooth, Dimensioni Pellicola 86 x 72 mm
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Fujifilm 16386016 Instax Mini Film Pellicola Istantanea per Fotocamere Instax Mini, Formato 46x62 mm, Confezione da 20 Foto
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Igiene orale
Spazzolini elettrici pensati per i più piccoli e pacchi scorta di testine di ricambio originali per la cura quotidiana di denti e gengive.
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Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, Nere, 12 Ricambi | 12 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Setole Angolate che si Adattano a ogni Dente, Pulizia Denti
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Oral-B Spazzolino Elettrico iO Kids 6+, 1 Testina, Custodia, Azzurro | Disney Stitch, 1 Testina di Ricambio, dai 6 Anni in su, Ricaricabile, Delicato sulle Gengive, con Custodia
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Oral-B Spazzolino Elettrico iO Kids 6+, 1 Testina, Custodia, Nero | Marvel Spider-Man, 1 Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, dai 6 Anni in su, Delicato sulle Gengive
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PHILIPS Sonicare W2 Optimal White, testine di ricambio originali, nero, confezione da 2, HX6062/88, Nuovo, 2 Testine
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PHILIPS Sonicare W2 Optimal White, testine di ricambio originali, bianco, confezione da 2, HX6062/87, Nuovo, 2 Testine
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Oral-B Testine di Ricambio iO Series Gentle Care Bianche, Testine Rotonde Originali, per Gengive Sensibili, 2 Testine
Questa era solo una selezione dei prodotti compatibili con lo sconto del 25% del Black Friday 2026 di Amazon, ma più in basso potete consultare l’intera lista di prodotti idonei. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei prossimi giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo evento (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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