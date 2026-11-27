Le offerte del Black Friday di Amazon proseguono senza sosta, a maggior ragione oggi, 27 novembre, nella giornata clou del venerdì nero. Oltre ai tantissimi ribassi già attivi a catalogo, in queste ore spicca una promozione aggiuntiva che suona come una risposta diretta all’iniziativa lanciata ieri da Unieuro: raggiungendo una spesa minima di 199 euro su una selezione dedicata di prodotti, è possibile ottenere uno sconto extra del 25% direttamente al checkout. Vediamo subito come funziona.

Amazon lancia uno sconto extra del 25% su una selezione di prodotti per il Black Friday

La Settimana del Black Friday di Amazon, scattata alla mezzanotte del 19 novembre, proseguirà fino al Cyber Monday di lunedì 30 novembre. Oggi, 27 novembre, si celebra però il vero e proprio venerdì nero e sulla piattaforma si sono aggiunti numerosi nuovi ribassi sulla tecnologia e non solo. Tra questi spicca l’iniziativa denominata “Acquistane 199 euro e risparmia il 25%“, il cui funzionamento è già chiaro dal nome: raggiungendo almeno 199 euro di spesa su una selezione dedicata di articoli, si ottiene uno sconto (o extra sconto) del 25% fino al 30 novembre.

Naturalmente non sono presenti solo prodotti da oltre 199 euro: la cifra minima può essere raggiunta anche combinandone più di uno, a patto di scegliere solamente tra quelli idonei. Contrariamente a quanto avviene con il Prime Day e la Festa delle Offerte Prime, non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti, anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi.

Abbonati ad Amazon Prime

Vediamo una selezione dei prodotti più interessanti con i quali approfittarne della nuova promozione. Sono presenti diversi accessori, così come smartwatch, fitness tracker, cuffie wireless, prodotti per informatica e gaming, set LEGO e non solo.

Questa era solo una selezione dei prodotti compatibili con lo sconto del 25% del Black Friday 2026 di Amazon, ma più in basso potete consultare l’intera lista di prodotti idonei. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei prossimi giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo evento (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

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