Un tablet Apple a meno di 370€ sembra quasi un controsenso, eppure è esattamente quello che propone questa offerta. Apple iPad 11″ (A16) con 128 GB di storage e connettività Wi-Fi scende a un prezzo che raramente si vede per un prodotto Cupertino, grazie a un coupon dedicato disponibile su AliExpress. Vediamo come sfruttare al meglio questa occasione.

Apple iPad 11″ (A16): il chip che cambia tutto

Il vero protagonista di questa generazione è il nuovo Apple A16 Bionic, un salto generazionale netto rispetto al vecchio A14 Bionic montato sul modello 2022. Con CPU a 5 core, GPU a 4 core e Neural Engine a 16 core, prodotto con processo a 4 nanometri, questo chip garantisce fluidità assoluta nell’uso quotidiano, nella navigazione multitasking e anche in sessioni di gaming leggero. A supportarlo troviamo 6 GB di RAM, un aumento significativo rispetto ai 4 GB precedenti, che si traduce in maggiore reattività e capacità di gestire più app aperte contemporaneamente.

Il display Liquid Retina IPS LCD da 11 pollici offre una risoluzione di 1640×2360 pixel con 264 ppi e luminosità di 500 nit, supportando anche contenuti HDR. Il refresh rate resta fermo a 60Hz, una scelta comprensibile per contenere i costi, ma che non intacca la qualità visiva per uso quotidiano, lettura e streaming.

Sul fronte fotografico, la fotocamera posteriore da 12MP registra video 4K a 60fps, mentre quella anteriore, sempre da 12MP, integra la funzione Center Stage che segue automaticamente il soggetto durante le videochiamate, perfetta per smart working e didattica a distanza.

La batteria da 29Wh garantisce una buona autonomia, con ricarica tramite USB-C. Il dispositivo è inoltre compatibile con Apple Pencil (prima generazione tramite adattatore, oppure la versione USB-C) e con Magic Keyboard Folio, rendendolo versatile sia per lo studio che per attività di produttività leggera.

Va segnalato che questo modello non supporta Apple Intelligence, funzionalità riservata ai chip della serie M, e monta Touch ID anziché Face ID. Limiti comprensibili considerando il posizionamento entry-level del prodotto.

Offerta lampo: sconto del 27% su AliExpress

Il prezzo di listino di 509€ scende a 370€ grazie al coupon ITBF70 applicabile su AliExpress, per un risparmio diretto di 139€ e uno sconto del 27% circa. Una cifra che si avvicina parecchio al minimo storico registrato di recente, rendendo questo momento particolarmente favorevole per chi cercava un tablet Apple senza spendere cifre elevate.

Per attivare lo sconto basta inserire il codice coupon al momento del checkout. Se il coupon non dovesse funzionare, è disponibile una guida dedicata per risolvere il problema. Un ulteriore risparmio è previsto pagando con PayPal, rendendo l’offerta ancora più conveniente per chi usa questo metodo di pagamento.

La disponibilità riguarda la configurazione Wi-Fi 128GB, ideale per chi non necessita di connettività cellulare e cerca il giusto compromesso tra spazio di archiviazione e prezzo.

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