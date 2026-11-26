Torniamo sull’argomento Intel Nova Lake-S, la prossima generazione di processori desktop con cui il produttore di Santa Clara punta a rilanciare la propria piattaforma consumer e a recuperare terreno nei confronti di AMD. Dopo le indiscrezioni sulle caratteristiche architetturali e sulle strategie per le future CPU, emergono nuovi dettagli che permettono di delineare in maniera più concreta la gamma Core Ultra 4000.

Un nuovo leak avrebbe infatti portato alla luce le specifiche preliminari di sette processori Nova Lake-S, appartenenti alle famiglie Core Ultra 9, Core Ultra 7 e Core Ultra 5; tra i dati più interessanti troviamo configurazioni fino a 28 core, frequenze di boost che raggiungono i 5,5 GHz e quantitativi di cache L3 che arrivano a 144 MB.

Non si tratta soltanto di un aggiornamento delle frequenze rispetto alla generazione precedente; le informazioni suggeriscono una gamma articolata, con differenze importanti anche nella cache disponibile e nella configurazione dei singoli modelli; vediamo quindi cosa sarebbe emerso e quali processori Intel starebbe preparando per il debutto di Nova Lake-S.

Intel Nova Lake-S: le specifiche preliminari dei sette processori Core Ultra 4000

Il documento emerso online, riportato dai colleghi di VideoCardz, elenca sette modelli basati su sample di qualificazione (QS) con stepping C1 e A0. Intel avrebbe inoltre precisato che le frequenze potrebbero cambiare prima della commercializzazione e che le prestazioni dei campioni non sono necessariamente rappresentative dei prodotti definitivi.

Si tratta quindi di informazioni ancora preliminari, sebbene normalmente le differenze tra questi sample e le versioni retail non siano particolarmente significative quando lo sviluppo è già in fase avanzata.

La gamma comprende tre modelli Core Ultra 9, due Core Ultra 7 e due Core Ultra 5; la configurazione più interessante è quella del Core Ultra 9 4970K BFC, che combina 8 P-core, 16 E-core e 4 LPE-core, per un totale di 28 core. Il processore raggiungerebbe una frequenza massima di 5,5 GHz sui P-core e disporrebbe di ben 144 MB di cache L3.

Cratteristiche dei sette modelli Nova Lake individuati

Serie Intel Core Ultra 9

Core Ultra 9 4970K BFC : 28 core (8P+16E+4LPE), 144 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,3 GHz, boost fino a 5,5 GHz, E-core fino a 4,6 GHz, LPE-core fino a 3,4 GHz, GPU integrata fino a 3,1 GHz e potenza base di 125 W.

: 28 core (8P+16E+4LPE), 144 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,3 GHz, boost fino a 5,5 GHz, E-core fino a 4,6 GHz, LPE-core fino a 3,4 GHz, GPU integrata fino a 3,1 GHz e potenza base di 125 W. Core Ultra 9 4950K : 28 core (8P+16E+4LPE), 36 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,4 GHz, boost fino a 5,4 GHz, E-core fino a 4,6 GHz, LPE-core fino a 3,6 GHz, GPU integrata fino a 3,1 GHz e potenza base di 125 W.

: 28 core (8P+16E+4LPE), 36 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,4 GHz, boost fino a 5,4 GHz, E-core fino a 4,6 GHz, LPE-core fino a 3,6 GHz, GPU integrata fino a 3,1 GHz e potenza base di 125 W. Core Ultra 9 4900 BFC: 22 core (6P+12E+4LPE), 120 MB di cache L3, frequenza base P-core di 2,0 GHz, boost fino a 5,3 GHz, E-core fino a 4,3 GHz, LPE-core fino a 3,2 GHz, GPU integrata fino a 3,0 GHz e potenza base di 65 W.

Serie Intel Core Ultra 7

Core Ultra 7 4870K BFC : 24 core (8P+12E+4LPE), 144 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,2 GHz, boost fino a 5,2 GHz, E-core fino a 4,4 GHz, LPE-core fino a 3,3 GHz, GPU integrata fino a 2,9 GHz e potenza base di 125 W.

: 24 core (8P+12E+4LPE), 144 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,2 GHz, boost fino a 5,2 GHz, E-core fino a 4,4 GHz, LPE-core fino a 3,3 GHz, GPU integrata fino a 2,9 GHz e potenza base di 125 W. Core Ultra 7 4850K: 24 core (8P+12E+4LPE), 36 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,5 GHz, boost fino a 5,2 GHz, E-core fino a 4,4 GHz, LPE-core fino a 3,3 GHz, GPU integrata fino a 3,0 GHz e potenza base di 125 W.

Serie Intel Core Ultra 5

Core Ultra 5 4650K : 22 core (6P+12E+4LPE), 30 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,6 GHz, boost fino a 5,1 GHz, E-core fino a 4,3 GHz, LPE-core fino a 3,2 GHz, GPU integrata fino a 2,9 GHz e potenza base di 125 W.

: 22 core (6P+12E+4LPE), 30 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,6 GHz, boost fino a 5,1 GHz, E-core fino a 4,3 GHz, LPE-core fino a 3,2 GHz, GPU integrata fino a 2,9 GHz e potenza base di 125 W. Core Ultra 5 4650KF: 22 core (6P+12E+4LPE), 30 MB di cache L3, frequenza base P-core di 3,6 GHz, boost fino a 5,1 GHz, E-core fino a 4,3 GHz, LPE-core fino a 3,2 GHz, senza grafica integrata e con potenza base di 125 W.

Un elemento che salta subito all’occhio è la presenza del suffisso BFC su tre processori, ovvero Core Ultra 9 4970K, Core Ultra 9 4900 e Core Ultra 7 4870K. Questi modelli si distinguono soprattutto per il quantitativo di cache L3, decisamente superiore rispetto alle rispettive soluzioni standard; il Core Ultra 9 4970K BFC e il Core Ultra 7 4870K BFC arrivano entrambi a 144 MB, mentre il Core Ultra 9 4900 BFC si ferma a 120 MB.

Il confronto con i modelli tradizionali è particolarmente interessante; il Core Ultra 9 4950K dispone infatti di appena 36 MB di cache pur condividendo con il 4970K BFC la configurazione da 28 core. Una differenza che suggerisce quanto Intel voglia puntare sulla cache aggiuntiva per migliorare le prestazioni in determinati scenari, soprattutto nel gaming, dove AMD ha costruito parte del proprio vantaggio competitivo con la tecnologia 3D V-Cache delle CPU Ryzen X3D.

Resta naturalmente da capire quale sarà l’impatto effettivo della cache aggiuntiva e soprattutto come verrà implementata nei prodotti commerciali. La sigla BFC non viene ancora spiegata ufficialmente nel documento trapelato, quindi è opportuno non considerare definitive le informazioni sulla denominazione e sulle caratteristiche della tecnologia.

Nova Lake-S supporta DDR5-8000 e introduce un comparto multimediale aggiornato

Le novità della prossima generazione Intel non riguarderebbero soltanto il numero di core e la cache; tutti e sette i processori supporterebbero infatti memorie DDR5-8000, un passo avanti rispetto al supporto DDR5-6400 indicato per Arrow Lake-S. Il documento menziona inoltre una capacità massima di memoria pari a 256 GB e 24 linee PCI-E CPU.

A completare la piattaforma troviamo una NPU integrata con capacità dichiarata di 77 TOPS, mentre la GPU integrata dovrebbe raggiungere frequenze comprese tra 2,9 e 3,1 GHz, a seconda del modello. Anche il comparto multimediale dovrebbe ricevere un aggiornamento, con il supporto alla decodifica dei formati DNx, XAVC, JPEG-XS e VVC, oltre ai profili AV1 High e Professional.

Per quanto riguarda invece la disponibilità, le indiscrezioni più recenti indicano un possibile appuntamento dedicato alla nuova piattaforma a Berlino, tra il 22 e il 25 febbraio 2027; il CES 2027 di gennaio potrebbe invece rappresentare l’occasione per vedere le prime schede madri dei produttori partner, anche se va precisato che Intel non ha ancora annunciato ufficialmente tutti i dettagli del debutto.

Nova Lake-S si prepara quindi a essere una generazione particolarmente importante per Intel. I 144 MB di cache L3 dei modelli BFC, i 28 core del Core Ultra 9 4970K e il supporto DDR5-8000 delineano una piattaforma ambiziosa, soprattutto nella fascia alta. La vera sfida sarà però trasformare queste specifiche in prestazioni concrete, con particolare attenzione al gaming e al rapporto tra consumi e prestazioni.

AMD, dal canto suo, non resterà certo a guardare, il confronto con gli attuali Ryzen 9000 X3D di punta le future generazioni Ryzen sarà uno degli aspetti più interessanti del mercato desktop del prossimo anno.