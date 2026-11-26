Amazfit sta attraversando una fase di cambiamento piuttosto importante, il produttore, storicamente conosciuto per i suoi smartwatch dal prezzo competitivo, sta cercando di conquistare uno spazio sempre più rilevante nel segmento degli orologi sportivi di fascia alta, investendo in nuovi prodotti, sponsorizzazioni ed eventi. Una strategia che sembra iniziare a dare qualche risultato sul fronte delle vendite, ma che sta presentando anche diversi problemi sul piano finanziario.

A raccontarlo sono i risultati del terzo trimestre 2026 di Zepp Health, la società proprietaria del marchio Amazfit, dai quali emergono ricavi in calo, perdite in aumento e difficoltà nel reperimento dei componenti. A complicare ulteriormente il quadro c’è una questione che potrebbe interessare direttamente gli utenti: l’azienda sta valutando la possibilità di introdurre un modello di abbonamento per alcune funzionalità dei propri dispositivi.

Amazfit deve fare i conti con la crisi delle memorie e con risultati finanziari difficili

Partiamo dai numeri. Nel terzo trimestre del 2026 Zepp Health ha registrato un fatturato di 68,3 milioni di dollari, in diminuzione del 9,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante un miglioramento del 7,5% rispetto al trimestre precedente. Il margine lordo è passato dal 38,2% al 35%, mentre la perdita netta è aumentata sensibilmente, passando da 1,6 a 12,6 milioni di dollari.

Tra i fattori che hanno contribuito a questo risultato troviamo l’aumento dei costi dei componenti, le oscillazioni valutarie e le difficoltà produttive. In particolare, la crescente domanda di chip di memoria da parte dell’industria dell’intelligenza artificiale sta avendo conseguenze anche sul mercato degli smartwatch e dei fitness tracker.

Il CFO Leon Deng ha spiegato che Zepp Health ha iniziato a riscontrare problemi di approvvigionamento già all’inizio del 2026, se normalmente l’azienda doveva attendere dai tre ai quattro mesi per ricevere i chip di memoria ordinati, durante quest’anno i tempi si sono allungati fino a sei o sette mesi; alcuni componenti ordinati a febbraio o marzo, per esempio, sono arrivati soltanto a ottobre.

Una situazione che ha inevitabilmente complicato la produzione di alcuni dispositivi particolarmente richiesti, tra cui Amazfit Helio Strap e le famiglie Bip e T-Rex. La disponibilità limitata dell’Helio Strap, per esempio, non sarebbe quindi riconducibile soltanto a una domanda eventualmente superiore alle aspettative, ma anche alle difficoltà nel reperire i componenti necessari.

Il problema riguarda inoltre i prezzi: le memorie sono diventate più costose e questo pesa soprattutto sui dispositivi economici, sui quali i margini di guadagno sono inevitabilmente più contenuti; non a caso, Zepp Health aveva già annunciato a settembre un aumento dei prezzi per l’intera famiglia Bip a partire da gennaio 2027.

L’azienda sta provando a reagire cercando fornitori alternativi e modificando la progettazione di alcuni prodotti. Il management ha inoltre segnalato che il ritmo degli aumenti dei prezzi delle memorie si è recentemente moderato e che buona parte delle difficoltà di approvvigionamento dovrebbe essere stata risolta nel quarto trimestre. Non tutti i problemi, comunque, dipendono dai chip: Amazfit Balance Ultra ha dovuto affrontare difficoltà separate legate all’aumento della produzione del telaio centrale in lega di titanio.

Gli smartwatch più costosi crescono, ma aumentano anche le spese di marketing

Nonostante le difficoltà finanziarie, la strategia di Amazfit sembra avere alcuni riscontri positivi. Durante la conference call del 23 novembre, il CEO Wayne Huang ha condiviso alcuni dati sulle attivazioni dei dispositivi, mostrando una crescita particolarmente interessante per le famiglie di fascia più alta.

Le attivazioni globali della famiglia Balance sono aumentate di circa il 43% rispetto al trimestre precedente, con modelli come Balance 2, Balance 3, Balance 3 Titanium e Balance Ultra a contribuire al risultato. In particolare, la variante in titanio del Balance 3 sta conquistando una quota crescente, nonostante il prezzo superiore rispetto alla versione standard.

Anche la famiglia Active sta ottenendo risultati incoraggianti, le attivazioni combinate di Active 3 Premium e Active Max sono cresciute di circa il 37% su base trimestrale, mentre considerando l’intera gamma Active l’incremento supera il 40%.

Interessante anche quanto sta accadendo nella fascia più accessibile. Amazfit Bip Max ha più che compensato il calo delle attivazioni di Bip 6, sebbene quest’ultimo abbia risentito delle difficoltà di fornitura. Nel complesso, le attivazioni dei due modelli sono risultate leggermente superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Zepp Health non ha tuttavia comunicato i numeri assoluti, quindi non è possibile stabilire quale sia lo smartwatch Amazfit più venduto. I dati suggeriscono comunque che il pubblico stia mostrando un interesse crescente verso i modelli più costosi e completi.

Conquistare una posizione più importante nel mercato degli orologi sportivi premium, ovviamente, richiede investimenti considerevoli; nel terzo trimestre le spese di vendita e marketing hanno raggiunto i 18 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto allo scorso anno.

Da 6 milioni di dollari aggiuntivi, circa 1,9 milioni sono stati destinati al marketing nei negozi e online, mentre altri 1,5 milioni sono serviti per promuovere i nuovi prodotti. La parte restante è stata utilizzata per eventi sportivi, sponsorizzazioni, partnership con atleti e collaborazioni con HYROX.

L’azienda sta inoltre aumentando la propria presenza nei negozi fisici, con espositori dedicati presso alcuni punti vendita Best Buy e materiale promozionale nei negozi REI. Si tratta di un cambiamento rispetto a una strategia che in passato si affidava soprattutto alle vendite online e a un pubblico già familiare con il marchio.

Amazfit sta valutando gli abbonamenti: le funzionalità gratuite potrebbero non bastare più

C’è poi un altro aspetto particolarmente interessante emerso dalla recente conference call: Zepp Health potrebbe introdurre un modello di abbonamento più ampio per i servizi software di Amazfit.

La posizione dell’azienda su questo tema sembra essersi evoluta nel giro di pochi mesi. A settembre, quando il CFO Leon Deng era stato interrogato sulla possibilità di introdurre un abbonamento, aveva risposto con un diplomatico “sì e no“. In quell’occasione aveva sottolineato come la possibilità di offrire gratuitamente le funzionalità di allenamento professionale rappresentasse un vantaggio competitivo rispetto ad alcuni concorrenti.

La situazione descritta il 23 novembre è leggermente diversa, Deng ha spiegato che, una volta raggiunta una base installata sufficientemente ampia, Zepp Health prenderà probabilmente in considerazione un modello di abbonamento. Una possibilità che l’azienda intende valutare nel tempo, senza però annunciare cambiamenti immediati.

Attualmente Amazfit utilizza diverse funzionalità gratuite, tra cui l’analisi nutrizionale basata sull’intelligenza artificiale e il coaching personalizzato, per attirare nuovi utenti nel proprio ecosistema; esistono già servizi a pagamento, come Zepp Aura, ma l’eventuale introduzione di un abbonamento più articolato rappresenterebbe un cambiamento significativo.

Del resto, molti concorrenti hanno già adottato formule di questo tipo: WHOOP e Oura basano buona parte del proprio modello commerciale sugli abbonamenti, mentre Garmin, Fitbit, Apple e Polar propongono servizi aggiuntivi a pagamento. Altri produttori, come COROS e Samsung, continuano invece a offrire gratuitamente gran parte delle funzionalità software.

Per Amazfit la questione è particolarmente delicata. Uno dei principali punti di forza del marchio rispetto a concorrenti come Garmin è proprio la possibilità di utilizzare gratuitamente numerose funzionalità sportive e di analisi, introdurre un abbonamento potrebbe quindi indebolire uno degli argomenti che hanno contribuito alla sua popolarità.

Resta inoltre da capire quali servizi potrebbero finire dietro un pagamento, le funzionalità attualmente disponibili sono già sufficienti per molti utenti e sviluppare strumenti più avanzati, capaci di sviluppare una spesa ricorrente, richiederebbe investimenti e competenze specifiche. Bisognerebbe anche individuare un pubblico disposto a pagare, considerando che una parte importante della clientela Amazfit utilizza dispositivi accessibili.

Per quanto riguarda le prospettive economiche, Zepp Health prevede per il quarto trimestre 2026 ricavi compresi tra 90 e 95 milioni di dollari, con una crescita annua stimata tra il 6% e il 12%. La maggiore disponibilità dei prodotti dovrebbe contribuire al risultato, mentre il minor numero di lanci hardware ed eventi sportivi dovrebbe permettere di contenere le spese di marketing.

Il 2027 si preannuncia quindi come un anno particolarmente importante per Amazfit. Da una parte, il marchio sembra riuscire a conquistare sempre più spazio nella fascia alta, dall’altra deve affrontare costi crescenti, una redditività ancora problematica e la possibilità di rivedere il proprio modello di business. La vera sfida sarà crescere come marchio premium senza perdere quel rapporto qualità-prezzo che ha reso Amazfit una scelta interessante per tanti appassionati di tecnologia e sport.