Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per uno dei suoi smartwatch a marchio Amazfit: parliamo Amazfit Cheetah 2 Ultra, annunciato nel mese di maggio 2026.

L’aggiornamento in questione porta sullo smartwatch interessanti novità (come l’aggiunta di nuove gesture per richiamare il Centro di controllo) e svariate ottimizzazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento per Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit Cheetah 2 Ultra è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti e, nonostante tutto, ha già ricevuto parecchi aggiornamenti software. Lo smartwatch dedicato ai trail runners ha da poche ore iniziato a ricevere la nuova versione 6.6.14.3 del software.

Essa va a sostituire la precedente versione 6.5.15.3 rilasciata a fine ottobre, utile perché ha aggiunto, tra le altre cose, il supporto per l’avvio della navigazione da un punto di interesse e alla visualizzazione delle posizioni salvate sulla mappa.

La nuova versione, invece, introduce ben cinque novità, a partire dal supporto per la doppia pressione del pulsante UP sul quadrante dell’orologio, nuova gesture per accedere rapidamente al Centro di controllo. Le altre aggiunte (e i numerosi miglioramenti) vanno ad affinare l’esperienza utente per quanto concerne il blocco automatico del dispositivo (o dello schermo) e il ripristino delle impostazioni predefinite di allenamento (per i singoli allenamenti).

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via Reddit), del nuovo aggiornamento alla versione 6.6.14.3 del software per Amazfit Cheetah 2 Ultra, in rollout (graduale su scala globale) attraverso un pacchetto OTA da poco più di 20 MB.

Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit Cheetah 2 Ultra. I dettagli sono i seguenti: [Novità] Aggiunto il supporto per la doppia pressione del pulsante UP sul quadrante dell’orologio per aprire rapidamente il Centro di controllo. Aggiunta la modalità di blocco automatico per il blocco del dispositivo. Aggiunto lo scorrimento come metodo di sblocco per il blocco automatico del touch screen durante gli allenamenti. Quando lo schermo è bloccato, scorri per sbloccarlo*. Aggiunta l’opzione “Blocca dispositivo una volta” ai tasti di scelta rapida. Tieni premuto il pulsante SEL/GIÙ per bloccare il dispositivo una volta (Percorso: Impostazioni > Preferenze > Tasti di scelta rapida > Pressione prolungata SEL/GIÙ > Blocca dispositivo una volta). Aggiunta l’opzione “Ripristina impostazioni predefinite” alle impostazioni di allenamento, che consente di ripristinare tutte le impostazioni per il tipo di allenamento corrente ai valori predefiniti (Percorso: ad esempio, Corsa all’aperto > Impostazioni di allenamento > Ripristina impostazioni predefinite). [Ottimizzazioni] Migliorata la modalità Teatro con regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambientale all’attivazione dello schermo e supporto per l’impostazione della durata della modalità. Migliorata la visualizzazione delle strade sulla mappa. Aggiunto il supporto per la visualizzazione delle frecce direzionali lungo il percorso a più scale della mappa durante la navigazione. Migliorata la precisione del passo in modalità automatica GPS. Risolti altri problemi noti. *Lo sblocco tramite scorrimento è il metodo predefinito. Le impostazioni di sblocco personalizzate in precedenza rimarranno invariate.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch (o qualsiasi altro dispositivo a marchio Amazfit).

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).