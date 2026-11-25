Il produttore cinese DREAME, noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, ha ufficialmente presentato in Italia il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti di punta, ovvero DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete.

Esso segna l’evoluzione dei sistemi di pulizia di DREAME: accanto al sistema di lavaggio continuo, abbiamo un’elevata potenza di aspirazione, moduli estensibili per la pulizia di bordi e angoli, una torretta di navigazione retrattile pensata per far sì che il dispositivo possa scivolare anche sotto i mobili più bassi. L’intero processo di manutenzione è affidato a una stazione di ricarica multifunzione che automatizza lavaggio, asciugatura e svuotamento, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo per il mercato italiano.

Alla scoperta di DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

Come anticipato in apertura, è ufficiale DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, il robot aspirapolvere e lavapavimenti di DREAME che arriva a poco più di un anno dal predecessore diretto Aqua10 Ultra Roller Complete lanciato in Italia ad agosto 2025.

Il nuovo arrivato si configura come il modello più avanzato mai prodotto dall’azienda, pienamente compatibile con lo standard Matter e integrabile nelle piattaforme della smart home, un robot che integra una tecnologia di lavaggio a rullo affiancata dall’erogazione di vapore ad alta temperatura per la gestione delle macchie più ostinate.

Lavaggio con vapore a 180°C e sistema a rullo AquaRoll

La principale novità è infatti il modulo Dual High-Temp Steam Mopping, capace di generare vapore fino a 180°C in otto secondi con un flusso da 3.600 cm³/min per ammorbidire le macchie secche ed eliminare fino al 99,99% dei batteri presenti sulle superfici.

Il lavaggio del pavimento è gestito dal sistema a rullo AquaRoll, alimentato da sedici ugelli che mantengono il mocio costantemente umido con acqua pulita, mentre una spazzola interna e un raschietto fanno fuori l’acqua sporca incanalandola nel serbatoio di recupero (per evitare la contaminazione incrociata).

Il rullo ruota a una velocità variabile, fino a 300 giri al minuto, e applica una pressione regolabile tra i 12 N e i 18 N (circa 5.500 Pa) sul pavimento. Per garantire la copertura lungo i battiscopa e sotto le basi dei mobili, entra in gioco il modulo MopExtend (permette al rullo di estendersi verso l’esterno di 8 cm).

Durante il passaggio su moquette e tappeti interviene invece il sistema AutoSeal Roller Guard che chiude automaticamente la copertura protettiva del rullo, impedendo qualsiasi gocciolamento di liquido sui tessuti.

Potenza di aspirazione da primo della classe

DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete vanta una notevole potenza di aspirazione da 40.000 Pa generata dal motore Vormax/TurboForce, aspetto che lo colloca al vertice della categoria.

La raccolta dei detriti sfrutta il sistema HyperStream Detangling DuoBrush che mette insieme una doppia spazzola gommata con setole in grado di rimuovere la polvere dalle fessure e i peli di animali o i capelli lunghi fino a 50 cm senza che si creino grovigli.

Il robot è poi in grado di adattarsi alle differenti superfici della casa grazie alla tecnologia TripleUp che consente il sollevamento indipendente del mocio a rullo (fino a 15 mm), della spazzola principale (fino a 5 mm) e della spazzola laterale (fino a 10 mm).

Navigazione, superamento degli ostacoli e rilevamento dello sporco

Per superare gli ostacoli, DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete si affida al Triple-Wheel AgiLift con sistema ProLeap FlexiAdapt. Grazie a ruote e bracci retrattili, il robot può scavalcare agevolmente gradini e soglie fino a 10 cm su doppio livello (o fino a 5 cm su livello singolo).

La torretta di navigazione VersaLift LDS si abbassa fino a un’altezza complessiva di 97,5 mm per consentire il passaggio del dispositivo sotto letti e divani bassi. Per orientarsi negli spazi domestici, il robot sfrutta il sistema AI-Enhanced OmniSight 4.0: esso abbina due fotocamere ad alta risoluzione con algoritmi IA, illuminazione LED e sensori 3D a luce strutturata laterale.

Combinando il tutto, il nuovo flagship di DREAME è in grado di rilevare e aggirare oltre 320 tipologie di ostacoli, inclusi oggetti di piccole dimensioni (a partire da 10 mm) come chiavi o auricolari. Il sensore Proactive Light Dirt Detection riesce a individuare anche le macchie poco visibili, i peli di animali e i liquidi trasparenti, rimodulando il percorso e la potenza di pulizia in tempo reale.

DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete è perfetto per le case con animali domestici perché include le funzioni della suite Pet Care 4.0: abbiamo il riconoscimento di ciotole e lettiere (per eseguire passaggi dedicati) e la capacità di ripassare in un secondo momento nelle zone temporaneamente occupate da animali (o persone) in movimento.

Stazione base pensata per la manutenzione automatizzata

A chiudere il pacchetto abbiamo la stazione base PowerDock All-in-One che automatizza la manutenzione a fine ciclo: esegue il lavaggio del mocio a rullo con acqua calda a 100°C (per sciogliere i residui di grasso), asciuga il rullo con aria calda a 65°C (per prevenire la formazione di umidità e cattivi odori), trasferisce la polvere in un sacchetto sigillato monouso (con autonomia da 100 giorni).

La stazione base ospita poi un serbatoio per l’acqua pulita da 4 litri, un serbatoio per l’acqua sporca da 3,5 litri e un serbatoio per il detergente (che viene aggiunto automaticamente). È disponibile (anche se opzionale) un kit di collegamento idrico automatico per il riempimento e lo scarico dell’acqua.

Specifiche tecniche di DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete.

Dimensioni (robot): 350 x 350 x 97,5 mm

x x Dimensioni (stazione base): 420 x 441 x 502 mm

x x Peso (robot): 6,12 kg

Peso (stazione base): 11,12 kg

Potenza di aspirazione: 40.000 Pa Spazzola principale: HyperStream DuoBrush antigroviglio Sollevamento spazzola principale Sollevamento spazzola laterale Sollevamento rullo Estensione spazzola laterale Estensione rullo (8 cm)

Altezza superamento ostacoli: 10 cm (soglie a doppio livello), 5 cm (soglie semplici)

(soglie a doppio livello), (soglie semplici) Sistema di rilevamento dello sporco: potenziato dall’IA

Sistema di navigazione: LDS (sensore di distanza laser) VersaLift

(sensore di distanza laser) Rilevamento ostacoli: 2x Telecamere con IA + Luce strutturata 3D laterale + LED

+ + Serbatoi robot: Capacità serbatoio della polvere: 180 ml Capacità serbatoio acqua pulita: 135 ml Capacità serbatoio acqua sporca: 115 ml

Funzioni stazione base: Pulizia automatica dei moci (con acqua calda a 100°C) Asciugatura ad aria calda (65°C) Autopulizia del vassoio di lavagio (AceClean DryBoard) Capacità sacchetto della polvere: 3,2 litri Svuotamento automatico Capacità serbatoio acqua pulita: 4 litri Capacità serbatoio acqua sporca: 3,5 litri Riempimento automatico del serbatoio dell’acqua (con kit acquistabile separatamente) Serbatoio del detergente con dosaggio automatico

Batteria: 6.400 mAh

Immagini di DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

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Disponibilità e prezzo di DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

Il nuovo DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete è già ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia. Il robot viene proposto dalle nostre parti in due colorazioni (bianco e nero) al prezzo consigliato di 1.499 euro.