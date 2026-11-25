Un razzo europeo Ariane 6 ha portato in orbita 36 satelliti della costellazione a banda larga Amazon Leo, riportando la flotta a 432 unità dopo la perdita di 40 satelliti subita all’inizio del mese. Il rilancio pesa per Amazon, che ora accelera sui lanci acquistati da SpaceX, l’azienda che controlla la rete Starlink.

La missione VA271 e il decimo volo di Ariane 6

Martedì 24 novembre alle 8:14 ora locale un Ariane 64, la versione spinta da quattro booster a propellente solido del tipo P160C, è decollato dallo spazioporto di Kourou, in Guyana francese. Arianespace chiama la missione VA271, mentre per Amazon è Leo Europe 4 (LE-04). È il decimo volo in assoluto del lanciatore europeo e il quinto nel 2026, nonché la seconda volta in cui vengono impiegati i nuovi booster.

I satelliti sono stati rilasciati a circa 460 chilometri di quota, al termine di un volo durato due ore e quattro minuti. Dopo i controlli di rito, Amazon prevede di portarli alla quota operativa di circa 630 chilometri.

Con questa missione Arianespace ha portato in orbita 136 satelliti Amazon Leo dall’inizio dell’anno, come ha dichiarato il CEO David Cavaillolès. A settembre Amazon ha ordinato altri sei lanci con Ariane 64, portando il contratto complessivo a 24 missioni.

La flotta sale a 432 satelliti

Il lancio di martedì arriva nove giorni dopo il fallimento in volo di un razzo Vulcan di United Launch Alliance, il 15 novembre, che è costato la perdita di 40 satelliti Amazon Leo. Vulcan, il principale vettore dell’azienda, resterà fermo per mesi, mentre anche New Glenn di Blue Origin è a terra da maggio, dopo un’esplosione sulla rampa di lancio in Florida.

Amazon ha investito oltre 10 miliardi di dollari nel sistema e dichiara di poter produrre all’incirca 30 satelliti a settimana. A ottobre ha costruito il millesimo satellite della rete, quindi oggi ne ha più di quanti riesca concretamente a lanciare.

Cinque anni fa l’azienda ha firmato accordi per 108 voli con tutti i vettori medi e pesanti disponibili in Occidente, con l’obiettivo di collocare in orbita bassa una flotta di 3.232 satelliti. Al momento ne risultano completati 17, con un fallimento.

I lanci Falcon 9 anticipati a dicembre

Per tamponare lo stop di Vulcan, Amazon sta accelerando alcuni lanci Falcon 9 acquistati proprio da SpaceX. Il prossimo volo è ora in programma a dicembre, anticipato rispetto alla data precedentemente fissata per il prossimo anno, e altri Falcon 9 seguiranno in rapida successione con i satelliti Amazon Leo a bordo. La situazione è singolare, considerando che SpaceX è anche il proprietario di Starlink, la rete che Amazon Leo punta a scalzare dal primo posto.