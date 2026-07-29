Il ritorno tanto atteso di Ted Lasso è ormai imminente, con la quarta stagione in arrivo su Apple TV la prossima settimana. Ne avevamo già dato conto qualche settimana fa parlando delle novità in arrivo sulla piattaforma nel mese di luglio, quando la quarta stagione compariva già nell’elenco dei titoli attesi per l’inizio di agosto.

Ora Apple ha finalmente svelato il trailer ufficiale di una delle serie più amate degli ultimi anni.

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Il trailer mette in mostra volti amati e la nuova squadra

La prossima settimana porta con sé la premiere più importante dell’anno per Apple TV: Ted Lasso 4, in onda dal 5 agosto. La nuova stagione della celebre commedia con Jason Sudeikis arriva a più di tre anni dal debutto dell’ultima stagione, e sposta il focus dalla squadra maschile dell’AFC Richmond a una nuova formazione appena costituita, le Lady Greyhounds.

Il nuovo trailer di oggi è piuttosto avaro di dettagli sulla trama e si concentra invece sul suscitare le emozioni tipiche di Ted Lasso, accompagnato dalle musiche dei Mumford & Sons e da scorci dei personaggi che i fan hanno atteso a lungo di rivedere.

La sinossi ufficiale della quarta stagione recita:

“Ted torna a Richmond per affrontare la più grande sfida della sua vita: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Durante la stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, correndo rischi che non avrebbero mai pensato di affrontare”.

Cast in gran parte confermato, con diverse new entry

Accanto a Sudeikis tornano gran parte dei protagonisti delle stagioni precedenti: Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Brett Goldstein (Roy Kent), Brendan Hunt (Coach Beard) e Jeremy Swift (Leslie Higgins). Tra le new entry del cast figurano invece Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

La quarta stagione vede inoltre l’ingresso del vincitore dell’Emmy Jack Burditt come produttore esecutivo, grazie a un nuovo accordo con Apple TV. Sudeikis resta protagonista e produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel, mentre Brett Goldstein firma la sceneggiatura ed è produttore esecutivo al fianco di Leanne Bowen.

La nuova stagione conterà 10 episodi complessivi, con il primo disponibile dal 5 agosto e i successivi rilasciati ogni mercoledì fino al 7 ottobre.

Ted Lasso, va ricordato, non è certo un titolo qualunque per Apple TV+: dal debutto nel 2020, la serie ha collezionato record su record, diventando la commedia più nominata agli Emmy per una stagione d’esordio e conquistando due premi Emmy consecutivi come Miglior Serie Comica per le sue prime due stagioni.

Alla produzione della quarta stagione lavorano Bill Lawrence attraverso la Doozer Productions, in associazione con Warner Bros. Television e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.