Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del nuovo aggiornamento per i Forerunner più recenti ma, all’appello, mancava Garmin Forerunner 570.

Lo sportwatch di fascia medio-alta dedicato ai runner ha ricevuto il major update con un po’ di ritardo rispetto agli altri tre modelli. Parallelamente, il team di sviluppo ha rilasciato la terza beta nell’attuale ciclo di sviluppo per i flagship di un paio di generazioni fa dedicati alla “outdoor recreation” come Garmin Fenix 7. Scopriamo tutti i dettagli.

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio del nuovo major update per Garmin Forerunner 570 che, a differenza degli sportwatch più recenti dedicati ai runner, non aveva ancora ricevuto il nuovo aggiornamento.

Per lo smartwatch arriva la nuova versione 19.25 del software (successiva alla 19.23 disponibile per i Forerunner 170/970 e alla 19.24 disponibile per il Forerunner 70) che sostituisce la precedente versione 18.32, rilasciata a metà ottobre per risolvere i bug presenti nell’ormai precedente major update.

Il nuovo aggiornamento va a introdurre su Garmin Forerunner 570 alcune novità e svariati miglioramenti, raccontato da un changelog ufficiale abbastanza lungo che è sostanzialmente identico a quello del Forerunner 970.

Changelog – versione 19.25 (dalla 18.32) Aggiunge profili, badge, attività e dati relativi alle attività per i cani.

Fornisce allenamenti Garmin Coach per ciclisti principianti e amatoriali.

Migliora la precisione del rilevamento della lunghezza e del tipo di bracciata a nuoto.

Modifica i messaggi di Auto Lap per annunciare il numero di giri durante gli allenamenti.

Aggiorna gli avvisi di movimento aggiungendo opzioni di posticipo manuale e condizioni di soppressione automatica.

Corregge la navigazione del menu di pausa dell’attività in modo che la funzione Riprendi sia raggiungibile tramite il ritorno a capo automatico dell’elenco.

Aggiorna il comportamento di eliminazione delle attività per le attività di durata superiore a 30 secondi.

Corregge le notifiche che compaiono durante gli intervalli di allenamento ad alta intensità ritardandone la visualizzazione.

Risolve un problema che poteva riavviare il dispositivo dopo aver superato un punto di controllo di cronometraggio in una mezza maratona.

Risolve un problema per cui i toni di notifica o i timer utente potevano essere riprodotti quando la modalità Non disturbare o la modalità di sospensione erano abilitate.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni.

Terza beta dell’attuale ciclo di sviluppo per Fenix 7 e simili

Parallelamente, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch di fascia alta per le attività “outdoor” di due generazioni fa che ormai hanno qualche anno sulle spalle.

Per Garmin Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro è appena arrivata la terza beta nell’attuale ciclo di sviluppo.

A una decina di giorni dalla seconda beta, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 28.08 beta (prende il posto della 28.07 beta), accompagnata da un changelog ufficiale che rimane identico a quello della precedente versione.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare Garmin Forerunner 570 e gli altri smartwatch/sportwatch e fitness tracker dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.