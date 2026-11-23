Undici giorni. Tanto è durata l’uscita di scena di Jensen Huang da NVIDIA, la società che ha fondato nel 1993 e che oggi è il perno dell’infrastruttura dell’IA. Il 12 novembre il board annunciava le dimissioni con effetto immediato e la nomina di Colette Kress come amministratrice delegata ad interim. Oggi, 23 novembre, lo stesso consiglio lo ha reintegrato all’unanimità come presidente, CEO e consigliere. Pochi giorni prima, il presidente Harvey Jones aveva dichiarato davanti agli analisti che il board non intendeva farlo.

In mezzo c’è una vicenda in cui si intrecciano vita privata, spionaggio, export di chip, borsa e politica. Proviamo a rimettere in ordine i fatti, a separarli dalle indiscrezioni e a ragionare sulle ipotesi, che restano ipotesi.

Come siamo arrivati qui

La storia non nasce a novembre. Già il 30 ottobre il New York Times riferiva che l’intelligence americana considerava Huang il possibile bersaglio di un’operazione cinese passata per Alice Huang (nessuna parentela), cittadina cinese e dirigente di Megaspeed, società di data center con sede a Singapore e grande cliente di NVIDIA. Sempre secondo il quotidiano, il presidente Trump era stato informato mesi prima e non sarebbe intervenuto.

L’8 novembre arriva la svolta pubblica: Huang scrive ai dipendenti ammettendo un’infedeltà verso la moglie e chiedendo scusa. Il board apre un’indagine indipendente e dichiara di non avere motivo di ritenere compromessi la sicurezza nazionale o i segreti aziendali. Il titolo inizia a scendere. Il 12 novembre, il giorno delle dimissioni, abbiamo pubblicato il caso spiegato dall’inizio, con la cronologia e i numeri di Megaspeed, la cui società gemella malese avrebbe acquistato apparecchiature con chip NVIDIA per almeno 4,8 miliardi di dollari in meno di due anni.

Nelle ore precedenti alle dimissioni era emersa anche una seconda relazione, con una dirigente di NVIDIA che rispondeva a Huang. Questo cambia la lettura: la vicenda non era più solo quella di un manager esposto a un rischio di sicurezza, ma anche quella di una condotta interna incompatibile con le regole aziendali.

I quattro giorni in cui tutto si è ribaltato

Il 16 novembre ci chiedevamo se Huang potesse tornare, e già allora il quadro si era mosso: la petizione “Stand with Jensen” superava le 160.000 firme, grandi nomi della Silicon Valley si schieravano pubblicamente e due investitori, Altimeter Capital e Atreides Management, scrivevano al board chiedendo di non chiudere la porta a un ritorno. Secondo il Financial Times, lo stesso Huang valutava di rientrare.

Il 17 novembre arrivavano i conti del trimestre, record a 115,8 miliardi di dollari, e un presidente del board che frenava: nessun reintegro previsto. Huang, da parte sua, ammetteva errori e si dichiarava onorato di tornare se il consiglio lo avesse ritenuto nell’interesse dell’azienda.

Poi il fine settimana. Venerdì 20 il titolo ha perso quasi il 14% dopo le notizie, riportate da Reuters, su un esame della SEC sulle pratiche contabili. Domenica Trump ha scritto su Truth Social di sperare che il board riassumesse Huang, “la cosa migliore per l’azienda e per gli Stati Uniti”. Lo stesso giorno il New York Times pubblicava la ricostruzione dei contatti di Alice Huang con l’intelligence cinese. Lunedì mattina, l’annuncio. Il titolo, secondo le prime rilevazioni, è salito di oltre il 25% nel pre-mercato.

Perché il board ha cambiato idea: le ipotesi

Il comunicato ufficiale, depositato anche alla SEC, dà due motivazioni: dopo una serie di incontri con Huang il board si è detto soddisfatto della sua “candor and ability to lead NVIDIA”, e, avendo ricevuto indicazioni da livelli apicali del governo americano, si dichiara certo che il reintegro non comporti rischi per la sicurezza nazionale. Chi ha seguito la vicenda sa però che le ragioni dichiarate raramente coincidono con quelle complete. Ecco le ipotesi più plausibili, da leggere come tali.

Il via libera di Washington. È il passaggio più rilevante del comunicato. Se, come scrive il board, il parere del governo ha escluso il rischio nazionale, è venuto meno uno dei due pilastri che avevano portato alle dimissioni. Il fatto che Trump abbia chiesto pubblicamente il ritorno poche ore prima rende difficile credere a una coincidenza, anche se resta da capire quanto quel parere fosse condiviso dall’intera amministrazione: il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva invitato NVIDIA a cercare il successore all’esterno, e poi, interpellato domenica, ha evitato di rispondere sul ritorno, dicendosi convinto che Huang non fosse a conoscenza delle accuse di spionaggio.

È il passaggio più rilevante del comunicato. Se, come scrive il board, il parere del governo ha escluso il rischio nazionale, è venuto meno uno dei due pilastri che avevano portato alle dimissioni. Il fatto che Trump abbia chiesto pubblicamente il ritorno poche ore prima rende difficile credere a una coincidenza, anche se resta da capire quanto quel parere fosse condiviso dall’intera amministrazione: il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva invitato NVIDIA a cercare il successore all’esterno, e poi, interpellato domenica, ha evitato di rispondere sul ritorno, dicendosi convinto che Huang non fosse a conoscenza delle accuse di spionaggio. La pressione del mercato e degli azionisti. Dall’inizio della crisi il titolo ha perso, secondo i nostri dati, il 16,7% con 751 miliardi di dollari di capitalizzazione evaporati, ed è arrivato a essere giù di oltre il 30% da inizio crisi secondo altre ricostruzioni. Le cause collettive degli azionisti, l’esame della SEC e il taglio dell’outlook da parte di Moody’s per motivi di governance hanno reso la permanenza dell’ad ad interim un costo, non una soluzione. Un consiglio ha l’obbligo di tutelare gli azionisti, e il mercato ha votato con chiarezza.

Dall’inizio della crisi il titolo ha perso, secondo i nostri dati, il 16,7% con 751 miliardi di dollari di capitalizzazione evaporati, ed è arrivato a essere giù di oltre il 30% da inizio crisi secondo altre ricostruzioni. Le cause collettive degli azionisti, l’esame della SEC e il taglio dell’outlook da parte di Moody’s per motivi di governance hanno reso la permanenza dell’ad ad interim un costo, non una soluzione. Un consiglio ha l’obbligo di tutelare gli azionisti, e il mercato ha votato con chiarezza. L’assenza di un’alternativa. Kress era una soluzione ponte, e la ricerca di un successore esterno, con un fondatore che incarna visione e rapporti con clienti e governi, non era una scelta semplice in un trimestre da oltre 115 miliardi di ricavi e con la roadmap Vera Rubin da portare avanti. Questa è un’ipotesi di buon senso, non un fatto documentato.

Kress era una soluzione ponte, e la ricerca di un successore esterno, con un fondatore che incarna visione e rapporti con clienti e governi, non era una scelta semplice in un trimestre da oltre 115 miliardi di ricavi e con la roadmap Vera Rubin da portare avanti. Questa è un’ipotesi di buon senso, non un fatto documentato. La questione della franchezza. Secondo quanto riportato da Wired, citando fonti vicine al board, la ragione principale dell’uscita era stata la mancanza di candore di Huang per circa un anno, più che il legame con Alice Huang. Se questa lettura è corretta, il reintegro implica che gli incontri delle ultime due settimane abbiano convinto i consiglieri di aver ottenuto, finalmente, la versione completa. Non abbiamo modo di verificarlo.

Secondo quanto riportato da Wired, citando fonti vicine al board, la ragione principale dell’uscita era stata la mancanza di candore di Huang per circa un anno, più che il legame con Alice Huang. Se questa lettura è corretta, il reintegro implica che gli incontri delle ultime due settimane abbiano convinto i consiglieri di aver ottenuto, finalmente, la versione completa. Non abbiamo modo di verificarlo. La partita con la Cina. C’è infine una lettura più strategica: in una fase di forte competizione con Huawei, privare NVIDIA del suo volto più noto proprio mentre Washington e Pechino trattano sui chip avrebbe un prezzo industriale. Anche questa è un’inferenza, e va tenuta distinta dai fatti.

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Le indagini ancora aperte

Il reintegro, di fatto, non chiude in alcun modo una questione che presenta ancora dei punti pochi chiari:

Indagine del board. Un comitato di soli consiglieri indipendenti, assistito da consulenti legali esterni, continua a verificare il presunto tentativo di intelligence straniera. Huang ha dichiarato di sostenerla e di collaborare. È stato inoltre creato un comitato indipendente su sicurezza nazionale ed export, ed è in corso la ricerca di un responsabile della compliance.

Un comitato di soli consiglieri indipendenti, assistito da consulenti legali esterni, continua a verificare il presunto tentativo di intelligence straniera. Huang ha dichiarato di sostenerla e di collaborare. È stato inoltre creato un comitato indipendente su sicurezza nazionale ed export, ed è in corso la ricerca di un responsabile della compliance. Intelligence e giustizia. Il direttore dell’intelligence nazionale Jay Clayton ha confermato che è in corso un’indagine su Alice Huang e su Megaspeed, legata alle spedizioni illecite di chip verso la Cina, definendo i chip NVIDIA “il gioiello” che tutti vogliono. Trump aveva parlato anche di un’indagine dell’FBI.

Il direttore dell’intelligence nazionale Jay Clayton ha confermato che è in corso un’indagine su Alice Huang e su Megaspeed, legata alle spedizioni illecite di chip verso la Cina, definendo i chip NVIDIA “il gioiello” che tutti vogliono. Trump aveva parlato anche di un’indagine dell’FBI. SEC e cause legali. Secondo le notizie riportate, la SEC sta esaminando le comunicazioni dell’azienda e le pratiche contabili, e sono in corso azioni degli azionisti che accusano NVIDIA e Huang di aver tratto in inganno il mercato.

Secondo le notizie riportate, la SEC sta esaminando le comunicazioni dell’azienda e le pratiche contabili, e sono in corso azioni degli azionisti che accusano NVIDIA e Huang di aver tratto in inganno il mercato. Congresso. Huang dovrebbe rispondere alle domande dei parlamentari il 1° dicembre. Le fonti divergono sulla sede e sul formato (a porte chiuse davanti alle commissioni della Camera o in una deposizione davanti alla commissione Bancaria del Senato), quindi conviene attendere conferme.

Huang dovrebbe rispondere alle domande dei parlamentari il 1° dicembre. Le fonti divergono sulla sede e sul formato (a porte chiuse davanti alle commissioni della Camera o in una deposizione davanti alla commissione Bancaria del Senato), quindi conviene attendere conferme. Export. Il Dipartimento del Commercio ha introdotto regole più stringenti sulle licenze per chip avanzati destinati ad accessi remoti di aziende con sede in Cina. Il dossier Megaspeed riguarda anche il controllo delle esportazioni, con più di un’amministrazione chiamata in causa.

Cosa resta da capire

Restano senza risposta domande che pesano più di un reintegro: se Alice Huang abbia davvero agito per conto di Pechino, quanto abbia ricevuto in cambio, se Huang fosse consapevole dei rischi, perché non gli sia stato fornito un avvertimento difensivo, che cosa sapesse esattamente la Casa Bianca e quando. E c’è un tema di governance che il comunicato non scioglie: un consiglio che il 17 novembre escludeva il ritorno e il 23 lo vota all’unanimità, citando il parere del governo, dovrà spiegare agli azionisti su quali elementi ha cambiato rotta.

Per chi segue il mondo tech la questione, più che di cronaca, è industriale: NVIDIA è il fornitore da cui dipende buona parte dell’IA mondiale, e la stabilità del suo vertice, la trasparenza sui clienti e il rispetto dei controlli sull’export riguardano tutta la filiera. Il 1° dicembre sarà il primo vero banco di prova. Continueremo a seguire gli sviluppi.