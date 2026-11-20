Il programma Artemis della NASA si prepara ad affrontare una nuova fase di cambiamenti, con una revisione dell’architettura delle missioni che coinvolge direttamente le aziende incaricate di sviluppare i lander lunari. L’obbiettivo è offrire a SpaceX e Blue Origin maggiore flessibilità nelle operazioni necessarie per raggiungere la Luna, ma queste modifiche comportano anche nuove sfide per la navicella Orion.

Costruita da Lockheed Martin per trasportare gli astronauti nello spazio profondo, Orion dovrà infatti adattarsi a condizioni operative differenti rispetto a quelle previste durante la progettazione. Le nuove configurazioni richiedono interventi sui serbatoi del propellente, verifiche strutturali e ulteriori valutazioni sulla gestione della temperatura e dei detriti orbitali.

A fare il punto sulle difficoltà è Kirk Shireman, responsabile del programma di esplorazione spaziale umana e del programma Orion presso Lockheed Martin, che ha illustrato ad Ars Technica le conseguenze tecniche delle nuove scelte della NASA.

Orion dovrà affrontare condizioni di volo completamente diverse

Le modifiche al programma Artemis prevedono due configurazioni differenti per i lander lunari. Nel caso di Starship, sviluppata da SpaceX, il veicolo dovrà essere rifornito di propellente in orbita terrestre bassa e successivamente agganciarsi a Orion in orbita terrestre alta; i due veicoli viaggeranno quindi insieme verso la Luna, dove due dei quattro astronauti a bordo della capsula si trasferiranno sul lander per raggiungere la superficie.

Per Blue Moon, il lander sviluppato da Blue Origin, l’incontro con Orion è invece previsto direttamente in orbita lunare bassa. Una differenza importante, che offre maggiore flessibilità alle aziende coinvolte ma introduce anche nuove esigenze tecniche per la navicella della NASA.

Nel caso di Starship, una delle principali criticità riguarda proprio la configurazione di volo. Per consentire l’aggancio, Orion dovrà viaggiare verso la Luna in una posizione invertita rispetto a quella prevista dal progetto originale, con il modulo di servizio posizionato nella parte superiore della struttura; una postura per la quale la capsula non è stata progettata e che crea problemi soprattutto al sistema di propulsione.

Il comportamento del propellente liquido all’interno dei serbatoi, infatti, cambia quando Orion viene spinta nella direzione opposta rispetto a quella originariamente prevista. Il liquido tende a spostarsi verso la sezione dei serbatoi destinata al gas, una condizione che potrebbe compromettere il corretto funzionamento del sistema.

Per risolvere il problema, l’Agenzia Spaziale Europea e Airbus, principale contraente industriale del modulo di servizio, stanno modificando i serbatoi destinati alle missioni lunari che prevedono l’impiego di Starship.

C’è poi un secondo aspetto da considerare, ovvero l’accelerazione. Nell’architettura iniziale di Artemis, Orion avrebbe affrontato durante la manovra di iniezione translunare un’accelerazione compresa tra 0,1 e 0,15 g. Con Starship a fornire la spinta, invece, il valore potrebbe salire fino a circa 0,8-1 g, agendo peraltro nella direzione opposta rispetto a quella originariamente considerata.

Questo significa che la struttura di Orion dovrà essere certificata per sopportare sollecitazioni decisamente maggiori e in una direzione diversa, un lavoro aggiuntivo che si inserisce in un programma già particolarmente complesso.

Artemis III introduce nuovi rischi per Orion

Le difficoltà non riguardano soltanto il viaggio verso la Luna, anche Artemis III, dopo le modifiche apportate dalla NASA, richiederà alla capsula di affrontare condizioni differenti rispetto a quelle per cui era stata concepita.

La missione, inizialmente associata al ritorno degli astronauti sulla superficie lunare, è stata trasformata in una dimostrazione di rendezvous e attracco in orbita terrestre bassa con i lander lunari. L’obbiettivo è verificare le procedure di incontro e aggancio con i veicoli sviluppati da SpaceX e Blue Origin prima di procedere con le successive missioni lunari.

Il problema è che Orion è stata progettata principalmente per operare nello spazio profondo e non per trascorrere periodo prolungati in orbita terrestre bassa. Per Artemis III si parla di circa due settimane in queste condizioni, un intervallo che introduce alcune criticità sul piano termico.

Come spiegato da Shireman, lo spazio profondo presenta condizioni più fredde rispetto all’ambiente vicino alla Terra. Orion dispone quindi di sistemi passivi pensati proprio per evitare un raffreddamento eccessivo della navicella. Tra questi c’è uno speciale nastro esterno argentato, progettato per dissipare la carica elettrica e limitare la dispersione di calore.

Una soluzione utile durante le missioni nello spazio profondo, ma che potrebbe diventare controproducente nel nuovo profilo operativo. Per questo motivo, parte del nastro verrà rimossa in vista di Artemis III. Gli ingegneri stanno inoltre valutando come gestire i carichi elettrici per contenere il riscaldamento e proteggere l’avionica e la cabina di pilotaggio.

A preoccupare è anche l’ambiente dei detriti orbitali. L’orbita terrestre bassa è infatti molto più congestionata rispetto allo spazio profondo e Orion dovrà affrontare un rischio maggiore di collisione con detriti spaziali. La valutazione tecnica non è ancora conclusa e Lockheed Martin e NASA prevedono di completarla entro gennaio. Se i risultati dovessero evidenziare rischi troppo elevati, potrebbero rendersi necessarie ulteriori modifiche all’orbita prevista per la missione.

Attracco con Starship e Blue Moon: tempi sempre più stretti

Un’altra questione riguarda la complessità delle operazioni di rendezvous e attracco con i due lander lunari. A prima vista potrebbe sembrare una procedura relativamente semplice, ma in realtà richiede un lavoro di integrazione tecnica piuttosto articolato.

Non bisogna infatti considerare soltanto i sistemi meccanici necessari per collegare i veicoli, tra cui ganci, connettori e perni; gli ingegneri devono anche verificare le interazioni per i getti dei propulsori di Orion e le superfici dei lander, evitando che i gas di scarico caldi o abrasivi possano provocare danni. Ci sono inoltre possibili problemi con il sistema laser utilizzato dalla capsula per le operazioni di avvicinamento, che potrebbe interpretare in maniera errata i riflessi provenienti dalle superfici di Starship o Blue Moon.

Si tratta di verifiche che erano già previste nell’ambito del programma Artemis, ma che sarebbero dovute essere distribuite su più missioni e non concentrate tutte su Artemis III. Il cambiamento di programma ha quindi aumentato sensibilmente il carico di lavoro, coinvolgendo contemporaneamente Orion e le aziende responsabili dei due lander.

La NASA punta a lanciare Artemis III nell’estate o nell’autunno del 2027, ma il margine temporale a disposizione è particolarmente ridotto. Shireman ha spiegato che Lockheed Martin sta lavorando su tre turni per rispettare la tabella di marcia, cercando di recuperare anche poche ore di lavoro dove possibile.

Naturalmente, la volontà di rispettare le tempistiche del programma e anticipare il ritorno sulla Luna si inserisce anche nella competizione con la Cina. Tuttavia, la fretta non deve trasformarsi in un rischio per gli astronauti. Shireman, che ha lavorato alla NASA anche durante gli incidenti dello Space Shuttle Challenger e Columbia, ha voluto sottolineare proprio questo aspetto.

Il responsabile di Lockheed Martin ha ricordato che esiste la responsabilità di non procedere troppo velocemente e di non prendere troppe scorciatoie, evitando di assumere rischi eccessivi. Il ritorno sulla Luna resta un obbiettivo fondamentale per la NASA, ma adattare Orion a un’architettura di missione diversa da quella originale richiede verifiche e modifiche che non possono essere sacrificate sull’altare delle tempistiche.