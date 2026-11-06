La NASA amplia la propria flotta di velivoli sperimentali con un nuovo progetto pensato per accelerare la ricerca aeronautica e mettere alla prova tecnologie di controllo del volo mai sperimentate prima con un pilota a bordo. Si chiama X-70 Fractal ed è stato presentato durante l’UP.Summit, evento ospitato presso il Kennedy Space Center, in Florida.

Si tratta di una piattaforma di ricerca ad alte prestazioni, progettata per offrire ai ricercatori maggiore flessibilità durante le sperimentazioni in volo. La sua caratteristica più interessante è rappresentata dai sistemi di controllo riconfigurabili rapidamente, che consentiranno di studiare nuove condizioni di manovrabilità con un pilota a bordo. Il velivolo può inoltre ospitare fino a circa 907 chilogrammi di carichi utili sperimentali, distribuiti tra vani interni e punti di attacco esterni, permettendo di adattare la piattaforma alle diverse esigenze di ricerca.

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Le caratteristiche tecniche dell’X-70 Fractal e il primo volo entro due anni

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la NASA ha comunicato un peso al decollo di circa 4.536 kg, una velocità di crociera di Mach 0,75 e una quota operativa massima di 45.000 piedi, equivalenti a circa 13.700 metri. Il raggio d’azione operativo supera invece le 1.726 miglia, pari a circa 2.778 km (1.500 miglia nautiche).

Sono numeri che restituiscono l’immagine di un velivolo pensato soprattutto per garantire versatilità durante le attività sperimentali, piuttosto che per raggiungere velocità particolarmente elevate. Il vero elemento distintivo rimane infatti la possibilità di riconfigurare i controlli di volo e studiare nuove condizioni di manovrabilità.

A confermare le ambizioni del progetto è stato anche Jared Isaacman, amministratore della NASA, secondo cui l’X-70 offrirà una piattaforma ad alte prestazioni per testare in condizioni reali sistemi avanzati di controllo del volo, manovrabilità e altre tecnologie all’avanguardia; Isaacman ha sottolineato anche come il design modulare consentirà ai team di continuare a volare, imparare e passare rapidamente da un esperimento all’altro.

La tabella di marcia prevede il primo volo sotto la bandiera NASA entro i prossimi due anni, quindi entro il 2028. Sarà l’occasione per verificare sul campo le capacità annunciate dall’agenzia e capire quali opportunità di ricerca potrà offrire questa nuova piattaforma.

L’X-70 Fractal si inserisce in una lunga tradizione di velivoli sperimentali attraverso cui la NASA ha contribuito allo sviluppo dell’aviazione. Come ricordato da Laurie Grindle, direttrice della divisione Aeronautica all’interno della Direzione per la Ricerca e la Tecnologia dell’agenzia, gli X-plane rappresentano da decenni uno strumento fondamentale per sviluppare tecnologie capaci di far progredire il settore aeronautico.

Tra i precedenti più importanti troviamo il Bell X-1, che nel 1947 superò per la prima volta la barriera del suono, e l’X-15, velivolo sperimentale ipersonico utilizzato per studiare il volo ad altissime velocità e quote elevate. Più recentemente, la NASA ha lavorato anche all’X-59, dimostratore supersonico silenzioso sviluppato per studiare tecnologie in grado di ridurre il rumore prodotto dal superamento della barriera del suono.

Con l’arrivo dell’X-70, l’agenzia punta quindi ad ampliare ulteriormente le proprie capacità di ricerca in volo e ad accelerare la sperimentazione di tecnologie emergenti. Come ha sottolineato Isaacman, il nuovo velivolo rappresenta soltanto una parte di quello che ha definito un nuovo inizio per l’aeronautica, un percorso nel quale la NASA intende continuare a costruire, imparare e, soprattutto, volare.