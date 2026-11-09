La NASA sta accelerando i preparativi per la realizzazione della Moon Base, la futura base permanente che gli Stati Uniti intendono costruire al Polo Sud della Luna. Nel corso di un evento tenutosi al Kennedy Space Center, in Florida, l’agenzia spaziale statunitense ha annunciato una lunga serie di nuovi contratti e aggiornamenti che coinvolgono aziende private, missioni robotiche, sistemi di trasporto spaziale e tecnologie per le infrastrutture lunari.

Gli annunci riguardano praticamente tutti gli aspetti del programma: dal trasporto di strumenti scientifici e materiali attraverso lander commerciali allo sviluppo di un nuovo rover alimentato a energia nucleare, passando per le comunicazioni e la distribuzione dell’energia sulla Luna. L’obbiettivo è fare in modo che, quando gli astronauti torneranno sul nostro satellite, possano trovare già sulla superficie i primi elementi necessari alla futura base.

A fare in punto della situazione è stato direttamente Jared Isaacman, amministratore della NASA, che ha spiegato come la Moon Base verrà realizzata attraverso missioni successive, sfruttando le esperienze accumulate durante ogni volo per migliorare progressivamente le capacità operative. Nel corso della conferenza, il responsabile del programma Carlos García-Galán ha inoltre ricordato che sono trascorsi appena otto mesi dalla presentazione del piano Ignition, avvenuta il 24 marzo 2026.

La NASA amplia il programma CLPS e conferma il rover lunare PROMISE

Una delle novità più importanti riguarda il programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services), attraverso il quale la NASA acquista servizi commerciali per trasportare strumenti scientifici, esperimenti e infrastrutture sulla superficie lunare. L’agenzia ha selezionato otto aziende che potranno competere per le prossime missioni di consegna: Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX e Voyager Technologies (la società che comprende Astrobotic).

Il nuovo contratto CLPS 2 avrà una durata di dieci anni e un valore massimo complessivo di 10 miliardi di dollari. Non si tratta di finanziamenti assegnati immediatamente alle otto aziende, che dovranno invece competere per ottenere i singoli incarichi; parallelamente, la NASA ha aumentato il valore del precedente contratto CLPS 1.0 da 2,6 a 4,2 miliardi di dollari, così da sostenere gli obbiettivi della prima fase della Moon Base.

Il contratto originale rimarrà in vigore fino a novembre 2028, mentre le aziende avranno altri cinque anni, fino a novembre 2033, per completare le consegne lunari già assegnate. L’obiettivo complessivo della prima fase è particolarmente ambizioso: sono previsti oltre 20 allunaggi robotici entro il 2029, tutti dedicati al trasporto di carichi e non di astronauti.

Il programma, tuttavia, deve fare i conti anche con alcuni ritardi; le prime missioni Moon Base inizialmente previste entro la fine del 2026 sono state rinviate al 2027, fatta eccezione per quella del lander Griffin di Astrobotic, oggi parte di Voyager Technologies.

Tra le novità annunciate dalla NASA troviamo anche la conferma dello sviluppo di PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration), un rover a sei ruote progettato per esplorare il Polo Sud lunare. Il veicolo sarà realizzato dal Jet Propulsion Laboratory (JPL), utilizzando componenti di volo di riserva e modelli di prova ingegneristici già sviluppati per Curiosity e Perseverance; una scelta che permetterà di sfruttare tecnologie e soluzioni già collaudate su Marte, riducendo tempi e costi di sviluppo.

Come i suoi fratelli marziani, PROMISE sarà alimentato da un generatore nucleare a radioisotopi, che gli consentirà di operare anche durante le lunghe notti lunari e nelle regioni permanentemente in ombra. Si tratta di una caratteristica particolarmente importante per le attività previste al Polo Sud, dove potrebbero essere presenti depositi di ghiaccio d’acqua fondamentali per le future attività umane. Una curiosità riguarda il plutonio destinato al sistema di alimentazione: si tratta di materiale originariamente destinato alla sonda Cassini, successivamente rimasto inutilizzato.

La dotazione scientifica comprenderà un trapano capace di estrarre regolite fino a circa un metro di profondità, spettrometri per analizzare la composizione chimica dei materiali, sensori per misurare temperatura e radiazioni e telecamere a luce visibile. Non mancherà inoltre un nuovo sistema di calcolo resistente alle radiazioni, denominato HPSC (High Performance Spaceflight Computing), insieme a sensori e algoritmi avanzati per la navigazione autonoma.

La missione avrà una durata prevista di 18 mesi e il lancio è attualmente programmato per la fine del 2028. A occuparsi del trasporto sulla Luna sarà Blue Origin, che ha ricevuto un contratto base da 94 milioni di dollari, accompagnato da un’opzione da ulteriori 140 milioni legata alle prestazioni. Il rover raggiungerà la superficie lunare a bordo del lander Blue Moon Mark 1, nell’ambito della prima fase del programma Moon Base.

Resta però qualche dubbio sulle tempistiche. A luglio, la Planetary Society aveva stimato un costo complessivo compreso tra 723 milioni e 1,33 miliardi di dollari per PROMISE, giudicando poco credibile un lancio già nel 2028. Durante il nuovo aggiornamento la NASA non ha fornito ulteriori dettagli sullo stato di sviluppo del rover o elementi che permettano di valutare meglio il rispetto della scadenza.

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Sei nuovi contratti per i trasporti lunari, coinvolta anche Starship

Per realizzare una base permanente sulla Luna non sarà sufficiente disporre di lander capaci di trasportare materiali dalla Terra alla superficie. Sarà necessario sviluppare anche una rete di veicoli in grado di spostare carichi tra le diverse orbite cislunari, preparando le consegne e rendendo più flessibile la logistica delle future missioni.

Proprio per questo motivo, la NASA ha assegnato sei nuovi contratti nell’ambito del programma VADR (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare) ad Arrow Science and Technology, Blue Origin e Impulse Space. Gli ordini di lavoro hanno un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di dollari e coinvolgono diversi operatori commerciali specializzati nel trasporto spaziale.

Le missioni previste si dividono in tre categorie, la prima servirà a verificare le tecnologie di comunicazione e navigazione durante il viaggio dalla Terra alla Luna, oltre alle capacità dei veicoli di trasferimento orbitale (OTV), che funzioneranno sostanzialmente come camion spaziali per trasportare carichi anche di grandi dimensioni. Tra le attività previste rientra CAPSTONE 2, una missione che utilizzerà due piccoli satelliti per sperimentare manovre di prossimità, navigazione e comunicazione intorno alla Luna, il lancio avverrà con un Falcon 9 di SpaceX, mentre il trasporto verso la destinazione sarà affidato a un veicolo di Quantum Space.

La seconda categoria preparerà invece il terreno per il ritorno degli astronauti, attraverso l’impiego di sistemi robotici capaci di esplorare zone difficilmente raggiungibili dai tradizionali rover. In questo contesto troviamo i droni MoonFall sviluppati dal JPL, progettati per esplorare vaste porzioni della superficie lunare attraverso spostamenti a balzi. I dispositivi viaggeranno a bordo del veicolo di trasferimento orbitale Elytra di Firefly Aerospace, che sarà a sua volta lanciato da un New Glenn di Blue Origin.

La terza tipologia di missioni sarà dedicata alla dimostrazione delle capacità di trasferimento orbitale e delle operazioni in diverse orbite cislunari. In questo caso il protagonista sarà Impulse Space, che utilizzerà un razzo Terran R di Realtivity Space per lanciare il proprio stadio helios e un lander. Il veicolo dovrà dimostrare la capacità di rilasciare carichi utili della NASA in orbita e sperimentare successivamente una discesa.

A queste iniziative si aggiungono due missioni dedicate alle comunicazioni, Intuitive Machines lancerà alcuni satelliti sperimentali utilizzando un Falcon 9 e il veicolo di trasferimento orbitale Mira di Impulse Space, mentre Blue Origin metterà alla prova il proprio dimostratore tecnologico Blue Ring, che viaggerà a bordo di un New Glenn.

C’è poi un incarico separato che riguarda direttamente SpaceX e Starship. Nell’ambito di un contratto logistico lunare già esistente, l’azienda di Elon Musk lancerà nel 2028 alcuni satelliti per le comunicazioni nello spazio cislunare. La dimostrazione contribuirà allo sviluppo delle future reti lunari, che dovranno mantenere collegati astronauti, centri di controllo sulla Terra e infrastrutture della Moon Base.

Il quadro dei trasporti commerciali presenta comunque alcune incognite. Gran parte delle missioni dipenderà infatti da vettori che devono ancora dimostrare di poter operare regolarmente, New Glenn è fermo dall’esplosione avvenuta in rampa a maggio 2026, con il ritorno al volo attualmente previsto per gennaio 2027, mentre Terran R deve ancora effettuare il proprio debutto. Anche SpaceX presenta un elemento da considerare, a fine ottobre è emerso che l’azienda non offrirà più lanci ai nuovi lander lunari della NASA. Il Falcon 9 rimane comunque coinvolto in alcune delle missioni annunciate, mentre il contratto separato per i satelliti di comunicazione cislunare prevede l’impiego di Starship.

Moon Base, arrivano anche le prime infrastrutture per energia e comunicazioni

Un altro tassello fondamentale per la futura base lunare riguarda la disponibilità di energia elettrica e sistemi di comunicazione affidabili. La NASA ha annunciato a questo proposito lo sviluppo di miniCAST (Mini-Communications and Solar Tower), una soluzione che unirà la generazione e l’accumulo di energia alle capacità di comunicazione.

L’agenzia acquisterà inizialmente componenti commerciali da diverse aziende. Honeybee Robotics, società appartenente a Blue origin, si occuperà dei sistemi di accumulo energetico, Redwire fornirà le soluzioni per la generazione di elettricità attraverso pannelli solari, mentre Yank Technologies realizzerà i sistemi per il trasferimento di energia senza fili.

Quest’ultima tecnologia potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per le future operazioni sulla superficie lunare: un rover, per esempio, potrebbe ricaricare le proprie batterie avvicinandosi alla torre, senza dover necessariamente ricorrere a collegamenti fisici. Il trasferimento wireless comporta comunque una minore efficienza rispetto all’utilizzo di cavi, ma potrebbe offrire una maggiore flessibilità nella gestione delle infrastrutture.

I primi componenti saranno assemblati e testati presso il Marshall Space Flight Center della NASA, in Alabama. I lavori dovrebbero iniziare entro pochi mesi e, almeno inizialmente, riguarderanno singoli elementi piuttosto che un sistema completo. L’agenzia prevede infatti di pubblicare un bando separato all’inizio del 2027 per lo sviluppo di sistemi di alimentazione completamente integrati.

Nel complesso, sommando il valore massimo di 10 miliardi di dollari del nuovo CLPS 2, l’incremento di 1,6 miliardi del precedente contratto CLPS, gli 1,3 miliardi delle missioni VADR e i 234 milioni previsti per il trasporto di PROMISE, si arriva a circa 13 miliardi di dollari di nuovi contratti e opzioni annunciati nell’ambito dell’evento MAX POWER. Si tratta tuttavia di un calcolo basato sui massimali e non di una somma già stanziata o destinata a essere spesa interamente.

La realizzazione della Moon Base dovrà quindi confrontarsi non soltanto con le difficoltà tecniche legate all’ambiente lunare, ma anche con la disponibilità dei vettori commerciali e il rispetto delle tempistiche previste. I prossimi anni saranno fondamentali per capire quanto rapidamente la NASA e i suoi partner riusciranno a trasformare questi contratti in missioni operative.