La distanza tra la Terra e Voyager 1 continua ad aumentare e domani, 18 novembre 2026, la sonda della NASA raggiungerà un traguardo tanto simbolico quanto significativo: si troverà infatti a un giorno luce dal nostro pianeta, una distanza tale da richiedere 24 ore a qualsiasi segnale radio per raggiungerla. L’appuntamento è fissato alle 11:16 italiane, di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui la sonda rispondesse immediatamente a un comando ricevuto, per ottenere una risposta dal centro di controllo serviranno almeno due giorni.

Lanciata nel 1977, la sonda è ormai in viaggio da quasi mezzo secolo e detiene da tempo il primato di oggetto costruito dall’uomo più distante dalla Terra. Per celebrare questo nuovo traguardo, la NASA ha organizzato una serie di iniziative aperte al pubblico e ai media, ma l’occasione sarà anche utile per fare il punto sulle condizioni delle due sonde Voyager e sulle difficoltà che gli ingegneri stanno affrontando per mantenerle operative.

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Voyager 1 arriva a 25,9 miliardi di chilometri dalla Terra: ecco come partecipare alle celebrazioni

Il raggiungimento di un giorno luce avverrà domani, 18 novembre, quando Voyager 1 si troverà a circa 25,9 miliardi di chilometri dalla Terra. Per rendere l’idea delle dimensioni di questa distanza, basti pensare che corrisponde a circa 70.000 volte quella che separa la Terra dalla Luna. La sonda ha conquistato il primato di oggetto artificiale più lontano dalla Terra il 17 febbraio 1998, quando ha superato Pioneer 10, e da allora continua ad allontanarsi.

Per accompagnare questo traguardo, la NASA ha invitato il pubblico a partecipare a un’iniziativa chiamata Shine Bright for Voyager’s Light-Day, in programma questa sera dopo il tramonto. L’idea è creare una sorta di onda simbolica di luce dorata che attraversi il pianeta: per farlo, l’agenzia spaziale ha messo a disposizione un sito web che permette di visualizzare su smartphone e tablet il nominativo VGR della missione Voyager attraverso il codice Morse; i partecipanti potranno quindi scattare fotografie o registrare video del segnale luminoso e condividerli sui social network, taggando l’account ufficiale @NASA.

Le celebrazioni proseguiranno giovedì 19 novembre alle 18:00 italiane, con un evento organizzato presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, in California. L’incontro prevede una discussione con alcuni responsabili e membri della missione, che faranno il punto sullo stato di Voyager 1 e Voyager 2, sui dati scientifici che continuano a raccogliere nello spazio interstellare e sulle difficoltà legate al funzionamento di sonde progettate quasi 50 anni fa.

Seguirà una sessione di domande e risposte con i media e gli altri partecipanti. Nel corso dell’evento verrà mostrata anche un’anteprima del documentario Voyager di NASA+, la cui pubblicazione è prevista nel 2027, in occasione del cinquantesimo anniversario della missione. L’incontro sarà trasmesso online attraverso il sito NASA Live.

Come fanno le sonde Voyager a funzionare ancora dopo quasi 50 anni

Il traguardo raggiunto da Voyager 1 è anche l’occasione per ricordare quanto sia straordinaria la longevità delle due sonde. Entrambe furono progettate per esplorare i pianeti esterni del Sistema Solare sfruttando un particolare allineamento planetario che si verifica circa una volta ogni 176 anni. Voyager 1 è entrata nello spazio interstellare nel 2012, mentre Voyager 2 ha raggiunto lo stesso ambiente nel 2018, seguendo una traiettoria differente. Ancora oggi continuano a raccogliere osservazioni scientifiche al di là dell’eliosfera, la bolla protettiva generata dal vento solare.

Ovviamente, mantenere operative apparecchiature così lontane dalla Terra non è semplice, soprattutto considerando le risorse hardware estremamente limitate a disposizione. Voyager 1 dispone di tre sottosistemi informatici, ciascuno con due unità per garantire la ridondanza, per un totale di sei computer e appena 68 kB di memoria. Una quantità irrisoria se confrontata con quella richiesta da dispositivi moderni, basti pensare che una singola fotografia da 5 MB occuperebbe uno spazio oltre 70 volte superiore. Il software di bordo è comunque riprogrammabile da Terra e, nel corso degli anni, gli ingegneri hanno modificato le sequenze operative, aggirato guasti e disattivato selettivamente alcuni componenti per contenere i consumi.

Anche la strumentazione scientifica è stata progressivamente ridotta. Degli undici strumenti originali, ne rimangono attivi soltanto due: il magnetometro, che misura i campi magnetici, e il Plasma Wave Subsystem, che rileva le onde nel plasma e permette di stimare la densità di quest’ultimo nello spazio interstellare.

Uno dei problemi più importanti riguarda però l’alimentazione, Voyager 1 utilizza tre generatori termoelettrici a radioisotopi, che producono elettricità sfruttando il calore generato dal decadimento del plutonio-238; la potenza disponibile diminuisce di circa 4 watt ogni anno e una parte dell’energia residua deve essere utilizzata per mantenere alla giusta temperatura i sistemi di bordo, comprese le condutture del propellente. Se quest’ultimo dovesse congelare, i piccoli motori incaricati di orientare la sonda potrebbero smettere di funzionare, facendo perdere all’antenna il puntamento verso la Terra.

Per affrontare il problema, lo scorso settembre la NASA ha applicato a Voyager 1 una procedura chiamata Big Bang, già sperimentata con successo sulla gemella Voyager 2. Gli ingegneri hanno sostituito due riscaldatori con componenti meno energivori, spento un registratore a nastro ormai inutilizzato e attivato un componente del sistema di propulsione capace di produrre calore durante il funzionamento. Le tre modifiche sono state effettuate contemporaneamente per preservare l’equilibrio termico della sonda e dovrebbero consentire un risparmio stimato di circa 10 watt, più di quanto i generatori perdano nell’arco di due anni.

Rimane comunque un punto particolarmente delicato: il sistema che mantiene l’antenna orientata verso la Terra. Il 18 ottobre la NASA ha perso temporaneamente il segnale di Voyager 1, recuperato spontaneamente circa 48 ore più tardi. Le prime verifiche hanno evidenziato che un gruppo di propulsori non funzionava correttamente e che la sonda aveva attivato quelli di riserva, entrando in modalità di sicurezza. Il ripristino delle comunicazioni è stato confermato il 29 ottobre, mentre le indagini sulle cause dell’anomalia erano ancora in corso.

Nonostante queste difficoltà, Voyager 1 e Voyager 2 continuano a rappresentare una delle imprese più straordinarie dell’esplorazione spaziale, il fatto che siano ancora in grado di trasmettere dati dopo quasi mezzo secolo, a distanze di decine di miliardi di chilometri, è il risultato di un lavoro continuo di adattamento e gestione delle risorse.