Haier prepara un’importante evoluzione della propria offerta televisiva e anticipa alcune delle novità che caratterizzeranno la gamma Smart TV 2027. Il produttore ha scelto il palcoscenico delle Nitto ATP Finals di Torino per presentare in anteprima italiana le nuove tecnologie dedicate alla riproduzione delle immagini e del suono, con particolare attenzione a RGB Backlight, SQD e alla collaborazione con KEF per il comparto audio.

L’obiettivo è ampliare la presenza nel segmento premium, proponendo televisori capaci di gestire con maggiore precisione colori, luminosità e contrasto, senza trascurare funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale e un’esperienza smart sempre più integrata. Non si tratta ancora del lancio commerciale dei singoli modelli, Haier ha illustrato le principali direttrici tecnologiche della prossima generazione, lasciando a un momento successivo la comunicazione delle specifiche complete e dei prezzi.

Le prime informazioni raccolte durante la presentazione permettono tuttavia di delineare meglio il progetto. La nuova offerta si svilupperà principalmente attorno a due famiglie, RGB Mini LED e SQD Mini LED, che adotteranno soluzioni differenti per migliorare la resa cromatica e la gestione della retroilluminazione.

RGB Backlight e SQD Mini LED: Haier punta sulla qualità dell’immagine

La prima novità riguarda la tecnologia RGB Backlight, che utilizza sorgenti luminose rosse, verdi e blu controllate in maniera indipendente. A differenza delle soluzioni tradizionali, nelle quali la retroilluminazione parte generalmente da una sorgente LED blu o bianca e viene successivamente filtrata per ottenere i diversi colori, questo approccio permette di intervenire direttamente sulle tre componenti primarie della luce.

Il vantaggio atteso riguarda soprattutto la precisione cromatica. Gestire separatamente rosso, verde e blu consente infatti di controllare meglio la composizione della luce che raggiunge il pannello, con l’obiettivo di ottenere tonalità più pure e ridurre le interferenze tra le diverse componenti. Un aspetto che può fare la differenza soprattutto nelle scene particolarmente complesse, dove convivono colori molto saturi, zone luminose e dettagli in ombra.

La tecnologia si inserisce nel percorso già intrapreso da Haier con QD-Mini LED e Real Mini LED Full Array, architetture che utilizzano LED di dimensioni ridotte distribuiti dietro il pannello e suddivisi in zone di controllo indipendenti; il local dimming permette di regolare la luminosità delle diverse aree dello schermo, migliorando il contrasto e limitando gli aloni luminosi intorno agli oggetti più brillanti.

Per il 2027, la tecnologia RGB Mini LED dovrebbe arrivare con la serie MR92, destinata a coprire un intervallo di dimensioni piuttosto ampio; le prime informazioni raccolte indicano diagonali comprese tra 50 e 100 pollici, una luminosità di picco fino a 2.000 nit e una frequenza di aggiornamento che potrà arrivare a 240 Hz con VRR.

Accanto alla soluzione RGB, il produttore introdurrà anche la tecnologia SQD, acronimo di Super Quantum Dot. In questo caso il lavoro sulla resa cromatica passa attraverso uno speciale strato di Quantum Dot, progettato per migliorare l’efficienza e la precisione della conversione della luce, ampliando lo spettro dei colori riproducibili e intervenendo su purezza, saturazione e luminosità.

La proposta SQD sarà abbinata alla retroilluminazione Mini LED e destinata soprattutto ai televisori di grande formato, mentre la serie di riferimento dovrebbe essere la MS96, con modelli da 100 e 115 pollici per il mercato italiano. Tra i dati anticipati figurano una luminosità di picco fino a 5.000 nit, una copertura dichiarata fino al 100% dello spazio colore BT.2020 e il supporto a una frequenza massima di 240 Hz con VRR; anche in questo caso, resta da chiarire se il valore massimo sarà disponibile alla risoluzione nativa e in quali condizioni operative.

Un elemento particolarmente interessante riguarda poi l’efficienza energetica; Haier indica per la serie SQD una classe energetica fino alla B, un risultato che potrebbe diventare uno dei punti di forza dei modelli di grandi dimensioni. La dotazione dovrebbe comprendere anche uno schermo opaco antiriflesso, pensato per limitare i riflessi ambientali e mantenere leggibili le immagini in soggiorni particolarmente illuminati.

Sound by KEF e Intelligenza Artificiale: Haier rinnova anche l’esperienza audio e video

La qualità dell’immagine non è l’unico elemento su cui Haier intende intervenire. La gamma 2027 proseguirà infatti la collaborazione con KEF, marchio britannico specializzato nella progettazione di diffusori e sistemi audio ad alta fedeltà; la denominazione Sound by KEF identifica il lavoro di ottimizzazione e calibrazione del comparto sonoro dei televisori compatibili, con l’obiettivo di migliorare la chiarezza dei dialoghi, l’equilibrio tra le frequenze e la resa spaziale.

Non si tratta quindi semplicemente di aggiungere un marchio alla dotazione tecnica, ma di intervenire sulla riproduzione per rendere più equilibrato l’ascolto di film, serie TV, eventi sportivi e contenuti musicali. Per la serie SQD MS96, le informazioni raccolte in occasione della presentazione indicano un sistema audio a 6.2.2 canali firmato KEF, mentre la dotazione esatta degli altri modelli dovrà essere confermata.

A questa collaborazione si affianca UltraSense AI, la piattaforma proprietaria che riunisce diverse funzioni di elaborazione intelligente. AI Sound, per esempio, analizza il contenuto riprodotto e interviene sulla separazione delle voci, sull’equilibrio delle frequenze e sul volume, cercando di mantenere i dialoghi comprensibili anche quando la colonna sonora o gli effetti diventano particolarmente intensi.

Sul fronte video troviamo invece AI Cinema, strumento che interviene su colore, contrasto, nitidezza e movimento in funzione dei contenuti; le funzioni di super-risoluzione sono pensate per migliorare la definizione delle sorgenti di qualità inferiore, mentre gli interventi su HDR e profondità puntano a valorizzare i dettagli nelle diverse aree dell’immagine.

Trattandosi di prodotti di ultima generazione, non manca poi un’attenzione specifica al gaming. AI Game coordina le funzioni dedicate alla fluidità e alla reattività, con l’obiettivo di ridurre i ritardi tra i comandi impartiti e la risposta a schermo, oltre a limitare le discontinuità nella riproduzione delle immagini; le prestazioni effettive dipenderanno naturalmente dal modello e dalle tecnologie supportate.

Haier introduce inoltre AI Eye Caring, che adatta alcuni parametri visivi alle condizioni di illuminazione dell’ambiente e ai contenuti riprodotti. Una funzione che si affianca agli schermi a bassa riflessione previsti su alcuni modelli, pensati per ridurre l’interferenza della luce esterna sulla superficie del televisore.

La nuova gamma Haier arriva nel 2027 con Google TV e Gemini

Per quanto riguarda la piattaforma smart, Haier proseguirà la collaborazione con Google; i nuovi televisori saranno basati su Google TV, che riunisce applicazioni, servizi di streaming e contenuti in un’unica interfaccia, semplificando la ricerca di film e serie TV. Tra le novità è prevista anche l’integrazione di Gemini, che dovrebbe rendere più naturale l’interazione con il televisore e ampliare le possibilità di ricerca e controllo attraverso l’intelligenza artificiale.

La presenza dell’assistente di Google si affiancherà alle funzioni proprietarie UltraSense AI, che continueranno a occuparsi dell’elaborazione delle immagini e dell’audio; a bordo dovrebbe esserci anche il supporto a Dolby Vision, compresa la modalità Dolby Vision IQ con sensore di luce ambientale, e a Dolby Atmos. Anche in questo caso però, sarà necessario attendere le schede tecniche dei singoli modelli per conoscere l’esatta distribuzione delle funzionalità.

Come anticipato in apertura, la nuova gamma Smart TV Haier è stata presentata in anteprima italiana, ma per il momento non sono stati comunicati i prezzi ufficiali né tempistiche per i possibili modelli. Le serie RGB Mini LED MR92 e SQD Mini LED MS96 sono attese nel corso del 2027, si presume nella seconda metà dell’anno.

Haier punta quindi ad ampliare la propria presenza nel segmento dei televisori di fascia alta, affiancando alle soluzioni Mini LED già presenti a catalogo due tecnologie che intervengono in modo differente sulla riproduzione del colore. Sarà interessante capire come verranno posizionati i modelli MR92 e MS96 e, soprattutto, quali saranno i prezzi richiesti per accedere alle nuove soluzioni RGB e SQD.