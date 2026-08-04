Samsung punta a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di visione domestica dei contenuti multimediali e annuncia il debutto di HDR10+ ADVANCED, una nuova evoluzione dello standard HDR10+ che arriverà per la prima volta sui contenuti compatibili di Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon sarà infatti il primo servizio al mondo a offrire contenuti con il nuovo formato HDR, con il supporto iniziale previsto sulla gamma di TV Samsung 2026.

L’obiettivo della nuova tecnologia è quello di sfruttare al meglio le capacità dei televisori di ultima generazione, caratterizzati da pannelli sempre più luminosi, diagonali più ampie e sistemi di elaborazione delle immagini più evoluti. HDR10+ ADVANCED nasce infatti per migliorare la resa complessiva delle immagini, mantenendo fede all’intento creativo originale ma aggiungendo una gestione più dinamica di luminosità, contrasto e movimento.

La collaborazione tra Samsung e Prime Video prosegue così un percorso iniziato nel 2017, quando proprio il servizio streaming fu tra i primi a introdurre il supporto a HDR10+ sulla gamma di TV Samsung UHD; negli anni successivi l’ecosistema HDR10+ è cresciuto fino a coinvolgere 183 aziende aderenti e oltre 22.000 prodotti certificati, un vero boom insomma.

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HDR10+ ADVANCED migliora luminosità e fluidità dei contenuti Prime Video

La nuova versione dello standard HDR introduce due funzionalità principali pensate per migliorare la qualità delle immagini: Enhanced Overall Brightness e Intelligent Motion Smoothing.

Enhanced Overall Brightness sfrutta metadati statistici avanzati per ottimizzare la luminosità lungo tutta la gamma tonale dell’immagine. In pratica, i TV compatibili saranno in grado di gestire meglio il rapporto tra zone luminose e aree più scure, preservando maggiormente i dettagli nelle scene con forte contrasto.

Un ruolo importante sarà affidato anche al tone mapping basato sull’Intelligenza Artificiale, progettato per adattare la resa delle immagini alle caratteristiche del pannello. Questo permetterà di migliorare la visibilità nelle scene più buie e, allo stesso tempo, valorizzare contenuti particolarmente luminosi come film d’azione, eventi sportivi o produzioni ricche di effetti speciali.

Intelligent Motion Smoothing, invece, interviene sulla gestione del movimento attraverso metadati scena per scena. Il sistema permette al televisore di regolare dinamicamente l’elaborazione delle immagini in base al contenuto visualizzato, cercando un equilibrio tra fluidità e naturalezza, soprattutto nelle sequenze più rapide.

L’obiettivo è evitare una resa artificiale delle immagini mantenendo il carattere cinematografico originale, ma offrendo maggiore chiarezza nei momenti più movimentati.

HDR10+ ADVANCED arriverà sui TV Samsung 2026 e sui futuri dispositivi compatibili

Il debutto di HDR10+ ADVANCED è previsto a partire dalla gamma di televisori Samsung 2026, con un’estensione progressiva anche ai futuri prodotti compatibili dell’ecosistema HDR10+.

Samsung sottolinea come il nuovo standard sia stato sviluppato per accompagnare l’evoluzione dei televisori moderni, sempre più orientati verso pannelli ad alta luminosità, maggiore profondità cromatica e capacità di elaborazione avanzate. La collaborazione con Prime Video rappresenta quindi un ulteriore passo verso una maggiore uniformità tra hardware e contenuti disponibili sulle piattaforme streaming.

Al momento non sono stati comunicati dettagli specifici sui titoli Prime Video che supporteranno HDR10+ ADVANCED, né sulle modalità con cui il nuovo formato verrà distribuito sui modelli compatibili. Tuttavia, il debutto segna un nuovo capitolo nella sfida tra i diversi standard HDR presenti sul mercato, con Samsung che continua a puntare sul proprio ecosistema dopo aver mantenuto la leadership globale nel settore TV per vent’anni consecutivi.

Con HDR10+ ADVANCED, l’azienda coreana prova quindi a spingere ulteriormente il concetto di qualità visiva domestica, puntando su immagini più dinamiche e realistiche senza richiedere necessariamente un cambio di tecnologia da parte dell’utente, ma sfruttando al massimo le potenzialità dei TV di nuova generazione.