Apple ha scelto di aggiornare la linea SE con un chip che fino a ieri era prerogativa esclusiva dei modelli di fascia alta. Apple Watch SE 3 arriva sul mercato con il processore S10, lo stesso montato su Series 11 e Ultra 3, e introduce per la prima volta nella storia della gamma SE il display Always-On. Una mossa che riduce sensibilmente il divario tecnologico tra la fascia entry-level e quella premium del catalogo Apple. Vediamo come si comporta questa versione GPS + Cellular da 44 mm in colorazione mezzanotte.

Apple Watch SE 3: il chip S10 cambia le carte in tavola

Il salto generazionale rispetto all’SE 2 si gioca principalmente su due fronti: il processore S10 e il nuovo display Retina Always-On. Il chip, dotato di architettura dual-core a 64 bit e Neural Engine a 4 core, alimenta funzioni prima riservate ai modelli superiori come i gesti di doppio tap e scatto del polso, Siri on-device più reattivo e una ricarica fino al doppio più veloce rispetto alla generazione precedente.

Il display da 368 x 448 pixel con tecnologia OLED e LTPO raggiunge una luminosità di picco di 1000 nit, mantenendo comunque un minimo di 2 nit per non intaccare troppo l’autonomia quando la funzione Always-On è attiva. Il vetro frontale Ion-X garantisce una resistenza agli urti quattro volte superiore rispetto al modello precedente.

Tra le specifiche principali di questa configurazione:

Cassa in alluminio riciclato al 100%, 44 mm, colorazione mezzanotte

Cinturino Sport in fluoroelastomero, taglia M/L

Storage da 64 GB

Sensore cardiaco di seconda generazione e sensore di temperatura cutanea

Connettività 5G con supporto eSIM nella versione Cellular

con supporto eSIM nella versione Cellular GPS di precisione con Galileo e QZSS

Resistenza all’acqua fino a 50 metri

Autonomia fino a 18 ore, 32 in modalità risparmio energetico

Ricarica all’80% in circa 45 minuti

Mancano all’appello ECG, notifiche di ipertensione e profondimetro, funzioni che Apple continua a riservare ai modelli Series e Ultra. Resta però un dispositivo completo per chi cerca uno smartwatch affidabile con un occhio di riguardo alla sostenibilità: batteria con cobalto riciclato al 100% e litio riciclato al 95%, magneti con terre rare riciclate al 100%.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3: il black friday abbassa il prezzo

Il prezzo di listino per questa configurazione GPS + Cellular con cassa da 44 mm è di 359€. In occasione del Black Friday, Amazon propone il dispositivo a 284,91€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo ufficiale. Un risparmio di oltre 74€ su un modello che porta in dote il chip S10, il display Always-On e la connettività 5G tipica delle versioni Cellular. L’offerta è disponibile su Amazon nella colorazione mezzanotte con cinturino Sport in taglia M/L.

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