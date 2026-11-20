La Settimana del Black Friday è partita e su Amazon sono arrivate migliaia e migliaia di offerte per praticamente tutte le categorie di prodotti, tra tecnologia e non. Le iniziative promozionali coinvolgono anche film e serie TV di Amazon Prime Video: fino al 30 novembre 2026 è possibile abbonarsi ad alcuni canali con uno sconto fino al 75%, mentre fino al 25 novembre è possibile noleggiare o acquistare film e serie approfittando di ribassi fino al 50%. Vediamo come sfruttare l’occasione.

Il Black Friday Amazon si allarga a Prime Video, con sconti fino al 75%

Come sicuramente saprete, su Amazon Prime Video sono presenti tantissimi film e serie TV inclusi all’interno dell’abbonamento Prime, ma non solo. Il servizio di streaming consente anche di acquistare e noleggiare i contenuti, o di accedere a diverse Iscrizioni in abbonamento, che consentono di godersi i canali aggiuntivi.

Con il Black Friday lanciato nelle scorse ore, viene coinvolto anche il servizio di streaming: fino al 30 novembre 2026 è possibile abbonarsi ad alcuni canali con uno sconto fino al 75%, valido per un numero variabile di mesi. Ad esempio, è possibile approfittare delle seguenti promozioni:

Paramount+ : 75% di sconto per 2 mesi (2 euro, poi 7,99)

: 75% di sconto per 2 mesi (2 euro, poi 7,99) Apple TV : 50% di sconto per 6 mesi (4,99 euro, poi 9,99)

: 50% di sconto per 6 mesi (4,99 euro, poi 9,99) Infinity Selection : 75% di sconto per 2 mesi (1,75 euro, poi 6,99)

: 75% di sconto per 2 mesi (1,75 euro, poi 6,99) MGM+ : 75% di sconto per 2 mesi (1,49 euro, poi 5,99)

: 75% di sconto per 2 mesi (1,49 euro, poi 5,99) Crunchyroll : 2,99 euro al mese per 6 mesi (poi 5,99)

: 2,99 euro al mese per 6 mesi (poi 5,99) Lionsgate+ : 75% di sconto per 2 mesi (1,25 euro, poi 4,99)

: 75% di sconto per 2 mesi (1,25 euro, poi 4,99) Dreamers and Love: 75% di sconto per 2 mesi (1,25 euro, poi 4,99)

Attraverso queste Iscrizioni è possibile accedere a contenuti come la seconda stagione di Dexter Resurrection, la quarta stagione di Yellowjackets (dal 23 novembre), Tulsa King (Paramount+), la seconda stagione de L’Istituto (MGM+), Slow Horses (Apple TV) e così via. Su Prime Video sono presenti diversi ulteriori canali a cui iscriversi, sempre con sconti fino al 75%.

In alternativa, sempre su Prime Video sono disponibili fino al 25 novembre 2026 diversi film e serie scontati fino al 50%, tra acquisto e noleggio. Troviamo ad esempio in sconto titoli come Scary Movie (2026), Jurassic World: La rinascita, A Minecraft Movie, Hamnet, Scream 7 e tanto altro.

Come funziona il noleggio? Dopo aver completato la transazione, il titolo rimane nella collezione video per 30 giorni dalla data di noleggio; dopo aver premuto il pulsante “Riproduci” sul titolo, si hanno a disposizione 48 ore per guardarlo.

Per consultare la lista completa dei canali in abbonamento e dei film e delle serie TV da acquistare o noleggiare a prezzi scontati è possibile seguire uno dei link qui in basso. Chi non è ancora abbonato Amazon Prime può rimediare a questo link.