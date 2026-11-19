Su Instagram i contenuti generati dall’intelligenza artificiale che ritraggono persone reali sono ormai all’ordine del giorno, ma questa volta a pubblicarne uno è stato uno dei dirigenti più in vista di Meta, cioè Alexandr Wang, il responsabile dell’intelligenza artificiale dell’azienda, che ha condiviso un breve video in cui compare anche Sam Altman, l’amministratore delegato di OpenAI, cioè di uno dei principali concorrenti.

Il video rispetta comunque le regole di Meta sui contenuti creati con l’IA. Scopriamo di cosa si tratta.

Il video di Wang con Altman vestito da mascotte

All’inizio di novembre Wang ha pubblicato una clip per promuovere Muse, l’agente di intelligenza artificiale di Meta pensato per il pubblico, in cui lui stesso, Mark Zuckerberg, Sam Altman e Jolly, la mascotte di Muse dall’aspetto vagamente umano, si ritrovano in una videochiamata a quattro. Quando Altman si collega, però, si presenta vestito proprio come Jolly, con una tuta di pelliccia con il cappuccio e il trucco sul viso per somigliare al tenero personaggio.

Il video è accompagnato dalla didascalia “When the homies meet about openai product strategy“, cioè più o meno “quando gli amici si vedono per parlare della strategia di prodotto di OpenAI“, una frecciata alla competizione tra gli agenti IA e al successo che Muse sta avendo nelle ultime settimane.

Fino a pochi anni fa i contenuti creati con l’IA che imitavano persone reali provocavano dure prese di posizione pubbliche contro questo uso della tecnologia, e in alcuni casi si era arrivati anche a minacciare azioni legali.

Oggi, invece, come avrete notato sui vostri feed, sono ormai diventati una parte normale di quello che si vede ogni giorno, soprattutto sui social, tanto che negli Stati Uniti, in vista delle elezioni di metà mandato, diversi gruppi politici hanno speso milioni di dollari in pubblicità generate con l’IA per attaccare i propri avversari.

Per promuovere Muse, Wang ha scelto una strada che alcuni hanno definito “anti-PR“, pubblicando centinaia di post e arrivando a chiamare “corposlops” gli esperti di marketing più tradizionali. Resta il fatto che un dirigente di una grande azienda tecnologica che pubblica un video IA con il volto di un concorrente non è una cosa di tutti i giorni, tanto più su una piattaforma finita di recente al centro delle critiche proprio per i contenuti generati con l’intelligenza artificiale.

View this post on Instagram A post shared by Alexandr Wang (@alexandr)

Le regole di Meta e il caso Mia Goth

A ottobre, per esempio, aveva fatto il giro di Instagram un’immagine creata con l’IA che ritraeva l’attrice Mia Goth, protagonista di Pearl, e il suo rappresentante aveva spiegato a The Verge di trovare “incomprensibile” che Instagram ne avesse permesso la diffusione invece di concentrarsi sulla “tutela e l’integrità dell’immagine di un personaggio pubblico“. Altre celebrità, tra cui Scarlett Johansson, finiscono regolarmente al centro di immagini IA a sfondo sessuale, e in passato Meta ha rimosso alcuni account che si spacciavano per altre persone usandone l’aspetto.

Va detto che Meta impone di etichettare come contenuti IA i video generati con l’intelligenza artificiale che mostrano persone, e il post di Wang ha infatti l’etichetta. Per le immagini statiche, invece, non c’è alcun obbligo, ed è per questo che la foto di Mia Goth circolava senza alcuna indicazione. A peggiorare le cose c’era poi il fatto che a condividerla era stato un account di fan con il badge blu di verifica assegnato da Instagram.

Contattato da The Verge, il portavoce di Meta Tracy Clayton ha ricordato che il post di Wang è etichettato come contenuto IA, e ha aggiunto che Altman ha reso disponibile la propria immagine per la creazione di contenuti con l’intelligenza artificiale, come era successo quando OpenAI aveva lanciato l’app Sora, che in poco tempo si era riempita di video falsi con protagonista proprio il suo amministratore delegato.

OpenAI, invece, non ha risposto alle richieste di commento, e resta dunque da capire se l’azienda vorrà dire la sua su un video che, almeno secondo le regole di Meta, è del tutto lecito.