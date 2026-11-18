Microsoft accelera la trasformazione di Copilot nel centro nevralgico della produttività aziendale, portando al suo interno alcune delle applicazioni più importanti della suite Office. In occasione di Microsoft Ignite 2026, Satya Nadella ha annunciato al disponibilità generale di Word, Excel e PowerPoint direttamente nell’app Copilot, permettendo agli utenti di creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni senza dover necessariamente aprire i singoli programmi. Una novità che segna un cambiamento importante nella strategia dell’azienda, con l’intelligenza artificiale che passa dall’essere un assistente integrato nelle applicazioni a diventare il punto di partenza da cui organizzare e portare a termine il lavoro.

La direzione intrapresa da Microsoft è piuttosto chiara: non si tratta più soltanto di chiedere a Copilot di intervenire su un documento Word o di aiutare a costruire una formula in Excel, ma di affidargli un’attività e lasciare che sia l’assistente a utilizzare gli strumenti necessari per completarla. L’obiettivo è riunire in un unico ambiente informazioni, applicazioni, conversazioni e agenti IA, riducendo la necessità di passare continuamente da un servizio all’altro.

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Word, Excel e PowerPoint diventano parte di Copilot: ecco cosa cambia

La novità principale annunciata durante Ignite riguarda proprio l’integrazione delle applicazioni Office nell’esperienza Copilot. Word, Excel e PowerPoint sono ora disponibili direttamente nell’assistente, consentendo di passare da un’idea a un documento finito, lavorando alla sua realizzazione e collaborando anche con i colleghi. I file possono successivamente essere aperti e modificati nelle rispettive applicazioni, mantenendo quindi la possibilità di utilizzare gli strumenti tradizionali della suite Microsoft 365.

Un aspetto interessante riguarda anche la gestione della sicurezza, i documenti creati attraverso Copilot ereditano fin dall’inizio le autorizzazioni, le etichette di riservatezza e i controlli di conformità già previsti da Microsoft 365; in questo modo, l’integrazione dell’intelligenza artificiale non dovrebbe comportare la perdita delle protezioni applicate ai contenuti aziendali.

Microsoft sottolinea inoltre che la creazione di presentazioni PowerPoint e fogli di calcolo Excel non richiede il consumo di crediti aggiuntivi, perché queste possibilità sono comprese nell’abbonamento a Copilot. Come spiegato da Jared Spataro, direttore marketing dell’azienda, si tratta di un elemento che punta a distinguere l’offerta di Microsoft da quella di altri strumenti IA, nei quali determinate operazioni possono essere subordinate a sistemi di crediti.

Cambia anche il ruolo della schermata principale dell’assistente, la nuova Home di Copilot, disponibile a livello generale, riunisce Chat e Cowork e diventa il punto di partenza per le diverse attività. Da qui è possibile recuperare i lavori recenti, ricevere suggerimenti sulle operazioni da completare e riprendere un’attività esattamente dal punto in cui era stata interrotta. L’utente può scegliere se porre una domanda attraverso Chat oppure delegare un flusso di lavoro più articolato a Cowork.

A gestire questa esperienza interviene anche Auto Routing, che seleziona automaticamente i modelli più adatto a ciascuna richiesta, tenendo conto di qualità, velocità e costi; gli utenti possono quindi scegliere manualmente modelli di OpenAI o Anthropic, nel rispetto delle politiche stabilite dall’azienda.

Dietro queste funzionalità troviamo Work IQ, uno degli elementi centrali della strategia di Microsoft. La piattaforma permette a Copilot di interpretare il contesto lavorativo recuperando informazioni da email, riunioni, conversazioni su Teams, documenti e altri contenuti aziendali. Non si tratta quindi semplicemente di mettere a disposizione dell’intelligenza artificiale una grande quantità di dati, ma di aiutarla a individuare quelli effettivamente rilevanti per l’attività richiesta.

Arriva Autopilot, l’agente IA che lavora anche senza istruzioni continue

Tra gli annunci più interessanti di Microsoft Ignite c’è anche Copilot Autopilot, un agente autonomo e persistente pensato per occuparsi di attività continuative all’interno dell’ambiente aziendale. A differenza di un assistente tradizionale, che interviene principalmente in risposta alle richieste dell’utente, Autopilot può monitorare determinati ambienti di lavoro, eseguire operazioni ricorrenti e portare avanti progetti senza dover attendere ogni volta un nuovo comando.

L’agente dispone di una propria identità, memoria e strumenti, risiede nell’ambiente aziendale e può essere utilizzato attraverso servizi come Teams e Outlook. Tra le attività citate da Microsoft troviamo il monitoraggio dei canali Teams, la gestione delle email e l’organizzazione dei progetti; può persino occuparsi di un processo articolato come la revisione dei fornitori, preparando il programma, organizzando riunioni, gestendo i successivi aggiornamenti e contattando le persone coinvolte.

Naturalmente, concedere a un’intelligenza artificiale una simile autonomia richiede anche strumenti di controllo adeguati, Microsoft ha quindi previsto un sistema basato sulle infrastrutture di identità, sicurezza e conformità già utilizzate dalle aziende. Ogni agente dispone di un identificativo Microsoft Entra e di un responsabile dedicato, gli amministratori possono definirne i limiti di accesso, monitorarne le attività e bloccarlo in qualsiasi momento. Le operazioni vengono registrate per consentire verifiche successive, mentre l’utente può richiedere un’approvazione prima che vengano eseguite determinate azioni.

Autopilot ha iniziato la distribuzione ai clienti del programma Frontier il 17 novembre, mentre Microsoft non ha ancora comunicato i prezzi definitivi in vista della disponibilità generale. Il modello di fatturazione previsto sarà basato sul consumo di crediti Copilot.

Accanto all’automazione individuale, Microsoft punta anche sulla collaborazione attraverso Copilot Workspaces, un ambiente nel quale persone e agenti IA possono lavorare insieme sullo stesso obbiettivo, condividendo informazioni e contesto. Un agente può occuparsi di una parte di un documento, ricevere commenti e apportare modifiche, mentre un altro può portare avanti un’attività affidatagli dall’utente. Anche Autopilot potrà essere integrato in questo ambiente. Workspaces, evoluzione di Copilot Notebooks, è già disponibile attraverso il programma Frontier.

Agent 365 punta a controllare permessi, attività e costi degli agenti IA

La crescente diffusione degli agenti autonomi porta inevitabilmente con sé una questione importante per le aziende: come controllare quello che fanno e, soprattutto, quanto costano? Microsoft ha dedicato parte degli annunci di Ignite proprio a questo aspetto, ampliando le funzionalità di Agent 365 per offrire agli amministratori una gestione più centralizzata dell’intelligenza artificiale utilizzata nelle organizzazioni.

La piattaforma permette di aumentare la visibilità sugli agenti presenti nell’ambiente aziendale e di gestirne identità, accessi e strumenti. Tra le novità figurano nuovi controlli per plugin, skill e server MCP (Model Context Protocol), oltre a una maggiore integrazione con soluzioni come Intune e Defender per rafforzare la sicurezza degli agenti che operano sui dispositivi locali.

Un’altra componente importante è Agent 365 Business Analytics, una nuova esperienza che mette in relazione spesa, adozione, parametri di controllo e ritorno sull’investimento. Disponibile attraverso Frontier Public, consente di valutare il contributo dell’intelligenza artificiale considerando il lavoro effettivamente completato, il tempo medio necessario a una persona per svolgere le stesse attività e la quota di lavoro gestita da Cowork. L’obbiettivo è quindi aiutare le aziende a capire non soltanto quanto stanno spendendo, ma anche quanto valore stanno ottenendo.

A questo si aggiunge Agent 365 Cost Managment, che mette a disposizione del reparto IT una piattaforma centralizzata per monitorare i consumi di utenti, servizi, agenti e modelli. Gli amministratori possono impostare criteri di spesa, limiti e avvisi proattivi, oltre a controllare quali modelli possono essere utilizzati. In questo modo, le aziende possono evitare consumi incontrollati e avere una visione più chiara dei costi associati all’intelligenza artificiale.

Microsoft continua quindi a puntare su un modello commerciale che combina un abbonamento per utente con un sistema di consumo basato sull’utilizzo, riservato soprattutto alle attività più complesse. L’azienda sostiene che questa combinazione possa rendere Copilot più conveniente rispetto ad alcune alternative concorrenti, citando un report di GigaOm secondo cui, a parità di qualità, il servizio sarebbe meno costoso di Claude e ChatGPT per diverse tipologie di utenti.

La strategia presentata a Ignite 2026 mostra insomma un cambiamento piuttosto netto: Copilot non vuole più essere soltanto un assistente che aiuta a utilizzare Word, Excel e PowerPoint, ma diventare l’ambiente dal quale gestire l’intero flusso di lavoro, comprese le attività affidate agli agenti autonomi. Resta da vedere quanto queste possibilità riusciranno a convincere le aziende nell’utilizzo quotidiano, soprattutto considerando le questioni legate a sicurezza, affidabilità e costi, ma Microsoft sembra avere ormai individuato con chiarezza la direzione da seguire.