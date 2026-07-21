Hypershell presenta in Europa la nuova gamma di esoscheletri X Series, la prima al mondo con intelligenza artificiale end-to-end certificata da TÜV Rheinland. La serie è composta da tre modelli, ossia Hypershell X Ultra S, X Max S e X Pro S, progettati per offrire diversi livelli di supporto e adattabilità al terreno. Scopriamoli nel dettaglio e vediamo prezzi e dove acquistarli.

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Hypershell X Ultra S, X Max S e X Pro S arrivano in Italia: ecco i nuovi esoscheletri

Hypershell lancia in tutta Europa gli esoscheletri della nuova serie X. Grazie alla tecnologia HyperIntuition, algoritmo di controllo del movimento basato sull’IA, i nuovi modelli promettono un sostegno più naturale, immediato e sincronizzato. Presentano inoltre un sistema d’indossabilità migliorato e un motore di nuova generazione per garantire un’assistenza ultraveloce.

La nuova gamma comprende Hypershell X Ultra S, X Max S e X Pro S, che offrono diversi livelli di supporto, autonomia e adattabilità per escursionisti, appassionati di attività all’aria aperta, anziani fisicamente attivi e professionisti che trascorrono lunghi periodi in piedi.

Oltre ai laboratori e agli ambienti controllati, HyperLIFT, il programma di test sul campo “Lifesaving Innovation“, studia in che modo gli esoscheletri possano ridurre l’affaticamento, migliorare la sicurezza operativa e supportare le squadre di ricerca e soccorso in operazioni impegnative. Quest’anno, Hypershell punta a supportare più di 50 organizzazioni SAR fornendo esoscheletri per test sul campo, feedback e sviluppo di casi di studio.

“Con la nuova serie Hypershell X e HyperIntuition, Hypershell va oltre la tradizionale modellazione basata su regole, entrando in una nuova era della tecnologia di controllo del movimento end-to-end“, ha dichiarato Kelvin Sun, fondatore di Hypershell. “Fin dall’inizio, abbiamo puntato su una profonda integrazione tra intelligenza artificiale e hardware. Il nostro obiettivo è quello di creare esoscheletri che rispondano in modo più naturale ai movimenti umani e interagiscano in modo più armonioso con il corpo. HyperLIFT rispecchia questa visione nella realtà, consentendo alle squadre di soccorso che operano in contesti fisicamente e mentalmente impegnativi di ottenere risultati migliori con meno sforzo“.

Il nuovo modello di punta, Hypershell X Ultra S, viene impiegato durante una spedizione sul Monte Everest: a utilizzare l’esoscheletro sono Adrianna Brownlee, alpinista detentrice di diversi record nonché la donna più giovane ad aver conquistato tutte e 14 le vette di 8.000 metri del mondo, e Gelje Sherpa, la persona più giovane ad aver scalato il K2 in inverno, insieme alla loro società AGA Adventures. La stessa tecnologia ha supportato l’atleta francese di MTB trial Aurélien Fontenoy in un’avventura di 4.037 km lungo la Route 66: dopo essersi ripreso da un grave incidente che lo aveva costretto a interrompere l’attività ciclistica per mesi, Fontenoy ha conquistato il celebre percorso in soli 20 giorni. Il dispositivo ha aumentato la sua forza naturale, aiutandolo a portare a termine una delle sfide più impegnative della sua carriera.

HyperIntuition fa segnare il passaggio dalla tradizionale modellazione del movimento basata su regole al controllo del movimento end-to-end tramite intelligenza artificiale. La nuova serie unifica percezione, riconoscimento, previsione e pianificazione in un unico sistema, adattandosi in modo più naturale ai movimenti complessi. In base a TÜV Rheinland, i nuovi esoscheletri raggiungono una sincronizzazione dell’andatura del 97,5% su terreni variabili, e rispondono in 0,31 secondi, con una velocità del 64,5% superiore rispetto ai predecessori.

L’azienda mette a disposizione in beta testing Hypershell Shelly, ossia il primo agente basato sull’IA nel settore degli esoscheletri di consumo. Gli utenti possono interagirvi tramite messaggi di testo o comandi vocali, così da controllare l’esoscheletro, scoprirne le funzionalità e personalizzare l’esperienza.

Il modello X Ultra S introduce una serie di miglioramenti a livello di componenti, comfort e resistenza pensati per un utilizzo più intensivo. Così come X Max S, utilizza il sistema motore M-One Ultra di nuova generazione, progettato per garantire un’assistenza più efficiente: sfruttando un’architettura del motore aggiornata con avvolgimento e riempimento delle scanalature ottimizzati, offre un’efficienza di conversione energetica fino al 90% con una riduzione del 50% della dispersione termica. I test certificati SGS confermano la capacità del motore di ridurre il consumo di ossigeno fino al 39,2% e la frequenza cardiaca fino al 42,7%, riducendo al contempo il carico muscolare e migliorando le prestazioni atletiche complessive.

Inoltre, i nuovi esoscheletri offrono un maggiore comfort, una maggiore stabilità e un migliore sostegno. L’innovativo cuscinetto in vita a tre zone si adatta alla corporatura, la struttura antiscivolo in silicone a nido d’ape garantisce aderenza e stabilità e il cuscinetto ergonomico per la schiena migliora la comodità sfruttando un supporto aggiuntivo per la zona lombare.

Hypershell X Ultra S dispone di un tubo della leva dell’anca stampato in 3D in lega di titanio di grado aerospaziale e di una struttura delle gambe in composito di fibra di carbonio, testati con un milione di cicli di oscillazione ad alta coppia. Non manca la certificazione IP54 contro acqua e polvere, così come la garanzia di funzionamento nelle temperature comprese tra i -20° e i 60°C.

Modello Progettato per Hypershell X Ultra S Ampia varietà di terreni e condizioni impegnative all’aria aperta Hypershell X Max S Terreni misti con supporto resistente e assistenza sulla lunga distanza Hypershell X Pro S Movimento quotidiano e attività leggere all’aria aperta Qui le specifiche tecniche complete della nuova serie Hypershell X

Prezzi e dove acquistare i nuovi esoscheletri

Tutti e tre i nuovi esoscheletri sono disponibili all’acquisto in Europa e in Italia attraverso il sito ufficiale e presso canali locali selezionati (tra cui Decathlon, Alltricks, Boulanger, Fnac, Currys, Healf, Digitec Galaxus, Media Expert, X-KOM, Datart Group, NAY, Datacomp e MediaWorld).

I prezzi consigliati sono i seguenti: