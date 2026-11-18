VAIO aggiorna la propria offerta di notebook con due nuovi modelli da 16 pollici pensati per esigenze differenti, ma accomunati da una piattaforma hardware rinnovata e da una maggiore attenzione alle funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale. Si tratta dei nuovi VAIO F16 e VAIO Pro BM, rispettivamente destinati al mercato consumer e a quello professionale, entrambi equipaggiati con processori Intel Core Series 3, connettività WiFi 7 e una dotazione progettata per accompagnare il lavoro quotidiano e le attività di produttività.

L’annuncio arriva insieme a quello dei modelli più compatti F14 e Pro BK, che condividono buona parte delle novità introdotte sui fratelli maggiori. In questo caso, però, sono soprattutto i due portatili da 16 pollici a distinguersi per il display in formato 16:10, la possibilità di scegliere una risoluzione fino a 2.5K sul modello consumer e una configurazione che arriva a 32 GB di memoria LPDDR5X.

VAIO ha inoltre lavorato sulle funzionalità per le videoconferenze e sulla garanzia, introducendo una copertura che comprende anche alcuni danni accidentali. Vediamone insieme qualche dettaglio aggiuntivo, anticipandovi che non abbiamo ancora dettagli per la disponibilità fuori dal Giappone.

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VAIO F16 e Pro BM: display da 16 pollici e processori Intel Core Series 3

La base comune dei due notebook è rappresentata da un display antiriflesso da 16 pollici con rapporto d’aspetto 16:10 e risoluzione WUXGA, pari a 1.920 x 1.200 pixel. Il VAIO F16 si distingue per la possibilità di scegliere anche un pannello WQXGA da 2.560 x 1.600 pixel, una soluzione che offre una maggiore definizione e più spazio di lavoro, soprattutto quando si utilizzano applicazioni per la produttività, fogli di calcolo o software per la gestione delle immagini. Il modello Pro BM, invece, viene proposto con il solo pannello WUXGA da 1200P.

Sul fronte hardware troviamo i processori Intel Core Series 3, con configurazioni differenti a seconda del modello; il VAIO F16 può essere acquistato con Intel Core 7 350, Core 5 320 o Core 3 304, mentre il Pro BM amplia la scelta includendo anche Core 5 330 e Core 7 360. Tutte le configurazioni integrano una GPU Intel e una NPU dedicata all’accelerazione dei carichi di lavoro legati all’Intelligenza Artificiale, con prestazioni che arrivano fino a 17 TOPS in base al processore scelto.

Le differenze proseguono sul fronte della memoria e dello spazio di archiviazione; il modello consumer può essere configurato con 8, 16 o 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 512 GB oppure 1 TB. Il Pro BM, pensato per l’ambiente aziendale, propone invece 16 o 32 GB di memoria e un SSD da 512 GB; in entrambi i casi la RAM è saldata sulla scheda madre e non può essere aggiornata successivamente.

I due notebook hanno dimensioni identiche, pari a 358,3 x 255,6 x 16,6-19,9 mm. Il peso varia leggermente in base al display scelto; il VAIO F16 parte da circa 1,57 kg con pannello WUXGA e arriva a 1,59 kg con quello WQXGA, mentre il Pro BM si attesta intorno a 1,57 kg. Il primo è disponibile nelle colorazioni Navy Blue, Satin Gold e Satin Silver; il modello business viene proposto in Dark Metal Gray.

WiFi 7, funzioni AI per le videoconferenze e garanzia contro i danni accidentali

La connettività rappresenta uno degli aspetti più interessanti dei nuovi notebook VAIO. Entrambi integrano due porte USB Type-C compatibili con USB4, USB Power Delivery e uscita video DisplayPort, affiancate da due USB Type-A, HDMI, Ethernet Gigabit, lettore di schede SD e jack audio da 3,5 mm. Per la connessione wireless sono presenti invece WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

VAIO ha inoltre aggiornato alcune funzionalità dedicate alle videoconferenze; tra queste segnaliamo la webcam Full HD, riconoscimento facciale Windows Hello e lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. Sono presenti anche tre microfoni e un sistema di cancellazione del rumore basato su AI, con quattro modalità per adattarsi a differenti ambienti di utilizzo. Tra le novità troviamo la Eco Shooting Mode, un profilo che limita il frame rate della fotocamera per contenere i consumi energetici durante le chiamate, e una modalità Conference Room aggiornata per rendere più chiare le voci delle persone che si trovano lontano dal notebook.

Non manca VAIO User Sensing, che può rilevare la presenza dell’utente per eseguire automaticamente l’accesso oppure bloccare il PC quando ci si allontana. Entrambi i modelli includono anche VAIO WellnessCare, un’applicazione che utilizza la fotocamera integrata per stimare alcune informazioni relative alla circolazione e alla frequenza cardiaca (il tutto tramite modelli statistici aggiungiamo).

Per quanto riguarda l’autonomia, il VAIO F16 raggiunge fino a 10,5 ore di riproduzione video e 16,5 ore in idle nella configurazione con display WQXGA; scegliendo il pannello WUXGA, i valori dichiarati scendono rispettivamente a 9,5 e 13 ore. La versione Pro BM si attesta rispettivamente a 9,5 e 13 ore, mentre l’azienda ci segnala che tutte le misurazioni sono basate sul metodo JEITA 3.0 e possono variare in funzione della configurazione e delle condizioni di utilizzo.

Un capitolo a parte riguarda la garanzia. VAIO ha esteso la copertura standard di un anno includendo anche danni accidentali come cadute, rottura dello schermo e versamento di liquidi; per questi eventi sono previsti interventi di riparazione gratuiti, senza un limite economico o un numero massimo di richieste. Anche la batteria beneficia di una copertura dedicata; per il VAIO F16 è prevista la sostituzione gratuita se la capacità di carica completa scende sotto l’80% entro tre anni, mentre per il Pro BM la soglia è fissata al 60% entro quattro anni.

Schede tecniche dei nuovi notebook VAIO

VAIO F16 (VJF163)

Processori: Intel Core 7 350, Core 5 320, Core 3 304

GPU: Intel integrata

NPU: fino a 17 TOPS, in base alla CPU

Display: 16 pollici, antiriflesso, formato 16:10

Risoluzione: WUXGA 1.920 x 1.200 oppure WQXGA 2.560 x 1.600 pixel

RAM: 8, 16 o 32 GB LPDDR5X, saldata

Archiviazione: SSD da 512 GB o 1 TB

Connettività wireless: WiFi 7, Bluetooth 5.4

Porte: 2x USB-C USB4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet Gigabit, lettore SD, jack audio da 3,5 mm

Webcam: Full HD con riconoscimento facciale Windows Hello

Dimensioni: 358,3 x 255,6 x 16,6-19,9 mm

Peso: circa 1,57 kg (WUXGA), 1,59 kg (WQXGA)

Colori: Navy Blue, Satin Gold, Satin Silver

VAIO Pro BM (VJBM13)

Processori: Intel Core 7 360, Core 7 350, Core 5 330, Core 5 320

GPU: Intel integrata

NPU: fino a 17 TOPS, in base alla CPU

Display: 16 pollici, antiriflesso, formato 16:10

Risoluzione: WUXGA 1.920 x 1.200 pixel

RAM: 16 o 32 GB LPDDR5X, saldata

Archiviazione: SSD da 512 GB

Connettività wireless: WiFi 7, Bluetooth 5.4

Porte: 2x USB-C USB4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet Gigabit, lettore SD, jack audio da 3,5 mm

Webcam: Full HD con riconoscimento facciale Windows Hello

Dimensioni: 358,3 x 255,6 x 16,6-19,9 mm

Peso: circa 1,57 kg

Colore: Dark Metal Gray

Disponibilità e prezzi

Il VAIO Pro BM risulta presente sullo store ufficiale a partire da 320.000 yen tasse escluse (circa 1.840 euro), mentre per il modello F16 il prezzo al momento non è molto chiaro, quindi per rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni dell’azienda, compreso l’eventuale arrivo sul mercato europeo.